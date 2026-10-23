Kim Tae Hee lộ nếp nhăn, thừa nhận da mất đàn hồi sau tuổi 35

Kim Tae Hee tham dự sự kiện kỷ niệm 90 năm thương hiệu trang sức FRED tối 22/10. Ảnh: News1

Tại sự kiện diễn ra ở Seoul tối 22/10, Kim Tae Hee diện váy trắng trễ vai, kết hợp trang sức vàng tạo điểm nhấn sang trọng. Nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và nhận nhiều lời khen về diện mạo thanh lịch. Tuy nhiên, trong những bức ảnh cận mặt, một số nếp nhăn nhỏ quanh khóe mắt và vùng miệng của cô cũng trở thành tâm điểm chú ý, đặc biệt khi cô cười hoặc biểu cảm. Đây là những dấu hiệu thay đổi tự nhiên của làn da theo thời gian.

Thực tế, Kim Tae Hee không ít lần trở thành chủ đề bàn luận khi xuất hiện tại các sự kiện, với những hình ảnh cho thấy dấu hiệu tuổi tác trên gương mặt. Sinh năm 1980, cô từng được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Hàn Quốc nhờ đường nét hài hòa, làn da sáng và vẻ ngoài trẻ trung. Chính hình ảnh gắn liền với nhan sắc của Kim Tae Hee khiến những thay đổi dù nhỏ trên gương mặt cô vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng.

Kim Tae Hee từng bất an vì da mất độ đàn hồi

Tháng 6/2025, khi tham dự một sự kiện tại Đài Loan (Trung Quốc), diễn viên gây chú ý với làn da căng bóng. Tuy nhiên, một số khán giả nhận xét gương mặt cô có phần kém linh hoạt khi cười. Nữ diễn viên cho biết bắt đầu nhận thấy da không còn đàn hồi như trước, đồng thời cảm nhận rõ hơn quá trình lão hóa sau tuổi 35. Những thay đổi này từng khiến cô bất an về ngoại hình, nhất là khi đã quen với hình ảnh trẻ trung trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Kim Tae Hee cũng tiết lộ duy trì các liệu trình laser chăm sóc da định kỳ. Đây là một trong những phương pháp được ứng dụng trong da liễu thẩm mỹ để cải thiện một số vấn đề như sắc tố, kết cấu da và dấu hiệu lão hóa.

Trong chương trình truyền hình You Quiz on the Block phát sóng tháng 8/2025, nữ diễn viên tiếp tục nói về ngoại hình khi lớn tuổi. Cô cho biết từng hài lòng nhất với diện mạo ở độ tuổi 30, đồng thời nhận ra những thay đổi trên gương mặt theo thời gian. Kim Tae Hee cũng đề cập đến những nếp nhăn hình thành do cười nhiều, thể hiện thái độ cởi mở hơn với dấu hiệu tuổi tác.

Kim Tae Hee cho biết những nếp nhăn hình thành do cười nhiều và mong khán giả đón nhận chúng theo cách tích cực. Ảnh: Sports Kyunghyang

Vì sao nếp nhăn quanh mắt xuất hiện rõ hơn sau tuổi 40?

Theo thời gian, da trải qua quá trình lão hóa tự nhiên, trong đó lượng collagen và elastin dần suy giảm. Hai thành phần này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cấu trúc, độ săn chắc và khả năng đàn hồi của da. Khi chúng suy giảm, da dễ xuất hiện nếp nhăn, kém căng mịn và mất dần độ đàn hồi.

Vùng quanh mắt đặc biệt dễ xuất hiện dấu hiệu tuổi tác do da mỏng, thường xuyên chuyển động khi chớp mắt, cười hoặc nheo mắt. Ban đầu, các nếp nhăn chủ yếu xuất hiện khi biểu cảm. Theo thời gian, chúng có thể trở nên rõ hơn ngay cả khi gương mặt ở trạng thái nghỉ ngơi.

Bên cạnh tuổi tác, việc tiếp xúc với tia cực tím trong thời gian dài cũng góp phần thúc đẩy lão hóa da. Ánh nắng có thể làm tổn thương các sợi collagen và elastin, khiến da kém săn chắc, đồng thời làm tăng nguy cơ xuất hiện đốm sắc tố và nếp nhăn. Thiếu ngủ, hút thuốc và chăm sóc da không phù hợp cũng có thể ảnh hưởng đến diện mạo làn da.

Để làm chậm các dấu hiệu lão hóa, bác sĩ da liễu thường khuyến nghị sử dụng kem chống nắng phổ rộng có SPF từ 30 trở lên mỗi ngày, kết hợp dưỡng ẩm phù hợp. Một số hoạt chất như retinoid có thể hỗ trợ cải thiện nếp nhăn và kết cấu da khi được sử dụng đúng cách. Người có làn da nhạy cảm hoặc đang gặp vấn đề da liễu nên tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi bắt đầu liệu trình.

Các nếp nhăn quanh mắt và miệng của Kim Tae Hee có thể quan sát rõ hơn trong một số bức ảnh cận mặt, đặc biệt khi cô cười hoặc biểu cảm. Tuy nhiên, mức độ thể hiện của nếp nhăn còn phụ thuộc vào ánh sáng, góc chụp và trạng thái gương mặt. Ở tuổi 46, những thay đổi về kết cấu và độ đàn hồi của da là điều có thể xảy ra theo quá trình lão hóa tự nhiên. Việc duy trì thói quen chăm sóc da, chống nắng và lựa chọn phương pháp phù hợp có thể hỗ trợ cải thiện một số dấu hiệu tuổi tác nhưng không loại bỏ hoàn toàn quá trình này.

Kim Tae Hee sinh năm 1980, là diễn viên Hàn Quốc, tốt nghiệp ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Quốc gia Seoul. Cô nổi tiếng qua các bộ phim Nấc thang lên thiên đường, Chuyện tình Harvard, Mật danh Iris và Yong Pal. Với vẻ đẹp thanh lịch, cô nhiều năm được xem là một trong những mỹ nhân tiêu biểu của làng giải trí Hàn Quốc. Năm 2017, cô kết hôn với ca sĩ kiêm diễn viên Bi Rain. Cặp sao có hai con gái. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Kim Tae Hee còn được chú ý bởi phong cách sống kín tiếng và hình ảnh gia đình viên mãn.