Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2026: Từng phải phẫu thuật tim, mẹ là diễn viên

Người đẹp Emma Maria Fernandez Lê (Emma Lê) giành danh hiệu Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2026. Thành tích này đánh dấu cột mốc của người đẹp sau 3 năm dừng chân tại Top 5 của cuộc thi.

Mang 2 dòng máu, mẹ là diễn viên

Sinh năm 2000, Emma Lê được gọi là “bông hồng lai” khi mang trong mình 2 dòng máu. Mẹ nàng hậu là người Việt, còn bố là người Tây Ban Nha.

Emma Lê là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh của Đại học Quốc tế. Người đẹp sở hữu đường nét thanh tú và đôi mắt sâu sắc sảo. Cô sở hữu chiều cao 1m68, nặng 52 kg cùng số đo ba vòng 86-62-90 cm.

Emma Lê giành Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2026.

Ít người biết, mẹ của Emma Lê là nữ diễn viên Lê Hóa - gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Việt Nam. Chị nổi tiếng qua các vai diễn phụ trong những bộ phim như Bỗng dưng muốn khóc, Vừa đi vừa khóc, Cánh đồng bất tận...

Năm 2023, Emma Lê từng dừng chân ở Top 5 Miss Universe Vietnam. Những năm qua, cô hoạt động với vai trò người mẫu ảnh, đồng thời tham gia một số dự án phim. Người đẹp từng tham gia đóng MV của loạt sao nam đình đám như Soobin, Sơn Tùng M-TP, Hieuthuhai...

Thừa hưởng năng khiếu từ mẹ, Emma Lê từng tham gia diễn xuất từ năm 3 tuổi, góp mặt trong nhiều bộ phim như Tuyết nhiệt đới, Mẹ ác ma - cha thiên sứ, Chị chị em em 2...

Dù có mẹ là diễn viên, song nàng hậu chia sẻ cô thường chủ động tìm công việc, tự làm việc với đối tác để phát triển sự nghiệp của mình.

Từng phẫu thuật tim, bị rối loạn ngôn ngữ

Theo chia sẻ của diễn viên Lê Hóa, Emma Lê được phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh và phải trải qua phẫu thuật khi học cấp 2. Sau ca phẫu thuật, vì lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe, cô buộc phải từ bỏ các hoạt động thể thao yêu thích.

Ngoài ra, Emma Lê từng bị rối loạn ngôn ngữ nhẹ, một phần do lớn lên trong môi trường gia đình đa văn hóa, nơi cô thường xuyên tiếp xúc với nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Emma Lê là con gái diễn viên Lê Hóa.

Trong gia đình, mẹ Emma Lê sử dụng tiếng Việt, bố cô nói tiếng Pháp, còn ông bà nội giao tiếp bằng tiếng Tây Ban Nha. Khi đến trường, người đẹp lại phải học hoàn toàn bằng tiếng Anh. Việc tiếp xúc với nhiều ngôn ngữ cùng lúc khiến Emma Lê gặp khó khăn trong quá trình phát triển ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Việt.

“Lúc đó mình nhận ra là con không rành tiếng Việt, rất nhiều từ tiếng Việt con không hiểu nhưng cũng không muốn can thiệp sâu vì sợ con rối hơn”, diễn viên Lê Hóa cho biết.

Diễn viên Lê Hóa cho biết, nhiều người thường cho rằng những người mang dòng máu lai có lợi thế về ngoại ngữ. Với Emma Lê, điều này chỉ đúng với tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha. Riêng tiếng Anh, cô phải nỗ lực học tập như những người không sử dụng ngôn ngữ này từ nhỏ.

Không được mẹ ủng hộ thi nhan sắc

Mẹ Emma Lê tiết lộ con gái là người nhút nhát và không giỏi ăn nói. Sau khi tham gia Miss Universe Vietnam 2026, chị hạnh phúc khi con gái đã tiến xa và vững vàng hơn nhiều.

Là nghệ sĩ nên diễn viên Lê Hoá hiểu rõ những áp lực trong những cuộc thi nên chị không muốn con gái phải đối mặt. Đó là lý do chị từng không ủng hộ Emma Lê tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Dù là mẹ, song nữ diễn viên lại là người cuối cùng biết con gái đi thi. Tuy nhiên khi thấy sự quyết tâm của Emma Lê, nữ diễn viên quyết định thay đổi suy nghĩ.

Nàng hậu sở hữu nhan sắc lai nổi bật.

Nhìn lại hành trình của Emma Lê tại Miss Universe Vietnam 2026, Lê Hóa cho biết chị đặc biệt vui mừng khi thấy Emma trưởng thành, vững vàng và thoải mái hơn trên sân khấu. Dù không giành được ngôi vị cao nhất, người đẹp vẫn đón nhận kết quả với tâm trạng vui vẻ, nhẹ nhàng.

“Tương lai vẫn rộng mở cho tất cả ai dám đi tới và không ngừng học hỏi, dù con có là ai đi chăng nữa thì con nhớ luôn giữ sức khoẻ, sống vui vẻ và hạnh phúc”, diễn viên Lê Hoá nhắn nhủ con gái.