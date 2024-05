"Vua tốc độ" từng khiến Shakira say mê, giàu nhất nước Anh có tài sản khủng thế nào?

Theo tờ The Sun, tay đua F1 Lewis Hamilton chính là ngôi sao thể thao hàng đầu nước Anh với giá trị tài sản ròng là 350 triệu bảng Anh. Tay đua này đã khiến giới đua xe choáng váng khi ký hợp đồng trị giá 100 triệu bảng để gia nhập Ferrari cho mùa giải tới.

Người đàn ông từng dính tin đồn hẹn hò với nữ nghệ sĩ Shakira có biệt danh là "vua tốc độ" và được đánh giá là một trong những tay đua giỏi nhất mọi thời đại. Ngoài những thành công trên đường đua, Lewis Hamilton còn sở hữu nhiều hợp đồng béo bở với các thương hiệu nổi tiếng như Tommy Hilfiger, Monster Energy, Puma, IWC, Sony, Bose, Bell Helmets...

Tay đua nổi tiếng từng dính nghi án qua lại với Shakira.

Là người có niềm đam mê bất tận với tốc độ nên thật dễ hiểu khi Lewis Hamilton sở hữu một bộ sưu tập siêu xe chất lừ như chiếc McLaren P1 trị giá 1,15 triệu USD, hai chiếc Ferrari LaFerraris trị giá 1,56 triệu USD hay chiếc Mercedes-AMG Project One trị giá 2,72 triệu USD.

Người đàn ông cũng mạnh tay chi 4 triệu USD cho chiếc du thuyền Sunseeker thường cập cảng ở Monaco. Không chỉ vậy, Lewis Hamilton còn có bộ sưu tập đồng hồ xa xỉ đầy ấn tượng. Lewis Hamilton là đại sứ cho thương hiệu đồng hồ IWC và Big Pilot là bộ sưu tập đầu tiên mà tay đua quảng bá. Anh đã sở hữu một chiếc đồng trị giá 35.000 USD (gần 900 triệu đồng) của thương hiệu này. Đây là một trong những món đồ yêu thích của anh.

Anh sở hữu nhiều siêu xe.

Tay đua còn có nhiều đồng hồ xa xỉ.

Tay đua số 1 thế giới còn tậu cho mình một chiếc Rolex Cosmograph Daytona có giá 50.000 USD. Theo trang The Richest, vào năm 2019, nhà vô địch F1 được nhìn thấy đeo chiếc Patek Philippe Nautilus trị giá 125.000 USD độc quyền trong một thời gian dài. Nó được cho là một trong những chiếc đồng hồ đắt nhất trong bộ sưu tập của Hamilton và anh có cả hai chiếc màu trắng và vàng hồng, cho thấy độ chịu chơi của tay đua F1 này.

Không chỉ vậy, tình cũ của Shakira còn sở hữu bất động sản đồ sộ. Tờ The Sun đưa tin, anh có nhà ở khắp nơi trên thế giới, một căn hộ ở London (Anh) rồi penthouse ở New York, trang trại ở Colorado (Mỹ) nhưng phần lớn thời gian trong năm ngôi sao này cư trú tại Monaco. Tay đua người Anh từng đăng ảnh chụp từ căn penthouse ở Monaco với dòng chú thích: "Một nơi tôi gọi là nhà, Monte Carlo. Tôi vô cùng may mắn khi ở một nơi tuyệt vời như này".

Anh sở hữu nhiều ngôi nhà đắt đỏ.

Ngoài yêu thích đua xe tốc độ, tay đua bảy lần vô địch F1 Lewis Hamilton còn yêu thích các môn thể thao dưới nước. Anh cũng nổi tiếng là ngôi sao thể thao đào hoa với những mối tình để đời. Cho đến nay, vẫn chưa có một mỹ nhân nào có thể "trói chân" trái tim của ngôi sao giàu có đình đám này.

Người đàn ông này từng cho biết anh khát khao muốn trở thành một "vĩ nhân" để "trả thù" quá khứ đau thương của mình. Anh từng có tuổi thơ bị bạn bè xa lánh, chê bai và thậm chí bị chà đạp và tấn công khi anh là người da màu. Tuổi thơ khốn khó và đau thương ấy đã tôi luyện nên một Lewis Hamilton rắn rỏi, mạnh mẽ và trở thành ngôi sao sáng chói như ngày hôm nay.

