Vẻ điển trai 'triệu người mê' của tài tử 'Tiếng chim hót trong bụi mận gai'

Richard Chamberlain, tài tử vừa qua đời ở tuổi 90 tại Hawaii, từng có sự nghiệp phim ảnh lừng lẫy và được hàng triệu khán giả khắp thế giới hâm mộ với vẻ điển trai lãng tử cùng diễn xuất lôi cuốn.

Ngôi sao sinh tại Beverly Hills, California, có vẻ đẹp nam tính, phong trần đậm chất Mỹ.

Richard từng theo học ngành Lịch sử nghệ thuật và hội họa tại trường Cao đẳng Pomona ở Claremont, California. Vào năm thứ nhất, chàng trai đam mê phim ảnh tham gia một nhóm kịch sinh viên và sau khi tốt nghiệp, Richard quyết định theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Năm 1961, Richard Chamberlain nổi tiếng khi đóng vai bác sĩ thực tập trong bộ phim truyền hình 'Dr Kildare' của NBC. Hình ảnh bác sĩ Kildare quyến rũ trong bộ phim ăn khách kéo dài 5 năm giúp Richard trở thành thần tượng của hàng vạn cô gái trẻ thời bấy giờ. 'Sức ảnh hưởng của phim lan rộng khắp thế giới. Tôi nhận được rất nhiều sự chú ý và đó là một giấc mơ trọn vẹn trở thành hiện thực. Tôi rất hạnh phúc vì điều đó', Richard kể trong cuộc phỏng vấn năm 2021.

Ông đã nhận được khoảng 12.000 lá thư từ người hâm mộ mỗi tuần từ khi đóng phim 'Dr Kildare'. Richard nhớ lại sức hút của mình thời đó: 'Tôi từng bị đuổi theo khắp các siêu thị. Khi tôi lái xe mui trần, các cô gái sẽ đuổi theo tới tận đồi, nhưng tôi thường trốn thoát. Thậm chí khi tới Thụy Sĩ du lịch trên núi, có người đến xin chữ ký của tôi. Bố tôi nói: 'Bây giờ bố đã biết con thực sự làm được rồi'".

Richard Chamberlain không chỉ có vẻ ngoài hấp dẫn, anh còn được công nhận về khả năng diễn xuất với một giải Quả cầu vàng dành cho Ngôi sao truyền hình xuất sắc nhờ vai diễn này.

Chamberlain trong một cuộc gặp gỡ người hâm mộ ở New York năm 1962.

Năm 1965, ngôi sao thần tượng tuổi teen được mời đóng vai chính cùng nữ diễn viên Yvette Mimieux trong phim điện ảnh 'Joy in the Morning' - một tác phẩm lãng mạn dựa theo tiểu thuyết cùng tên về một đôi uyên ương trẻ vượt qua cấm cản của gia đình để đến với nhau.

Khi hoàn thành loạt phim truyền hình ở Mỹ, Richard chuyển đến Anh, quyết tâm rũ bỏ hình tượng 'trai đẹp đóng phim' bằng cách luyện tập trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Năm 1969, ông vào vai Hamlet tại Nhà hát Birmingham Repertory và khiến các nhà phê bình người Anh ngạc nhiên. Họ gọi anh là diễn viên tự tin, duyên dáng và can đảm. 'Bất kỳ ai đến xem vở diễn này để chế giễu một diễn viên truyền hình nổi tiếng người Mỹ, Richard Chamberlain, vào vai Hamlet sẽ phải thất vọng sâu sắc', một bài đánh giá trên tờ The Times of London viết.

Năm 1983, Richard tiếp tục đốn tim khán giả với vai cha Ralph trong bộ phim truyền hình 'The Thorn Birds' (Tiếng chim hót trong bụi mận gai) dựa theo tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên. Ông thể hiện ấn tượng hình ảnh một đức cha giằng xé giữa tình yêu với Meggie và những tham vọng của mình. Tài tử được mệnh danh là 'biểu tượng quyến rũ' ở tuổi 49 sau vai diễn này.

Thành công của 'The Thorn Birds' cùng phim 'Shogun' năm 1980 cũng giúp Richard được gọi là 'Vua phim truyền hình ngắn tập'. Ông thu hút người hâm mộ thuộc nhiều thế hệ.

Ở tuổi trung niên, khi đóng 'The Bourne Identity' năm 1988, tài tử vẫn giữ được vẻ ngoài phong độ, cuốn hút.

Richard Chamberlain tuổi U60 năm 1990.

Diễn viên nghỉ hưu từ năm 2018 vì tuổi cao sau khi gắn bó 6 thập kỷ với phim ảnh. Ông qua đời vào ngày 29/3 trong niềm thương tiếc của đông đảo người hâm mộ khắp thế giới.