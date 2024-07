Tài tử Richard Gere ăn chay, thiền định giữ phong độ tuổi 74

Ở độ tuổi lão niên, tài tử Richard Gere vẫn được truyền thông gọi là "Người đàn ông gợi tình nhất thế giới". Theo Hello, một trong những thói quen giúp Richard có sức khỏe, phong độ như hiện tại đến từ việc thiền định hàng ngày.

Tài tử Richard Gere

Sau khi đến Nepal vào năm 1978, nam diễn viên được gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 - Tenzin Gyatso - và trở thành một Phật tử của Phật GiáoTây Tạng. Ông bố ba con thường thiền định hàng ngày, giúp cân bằng sức khỏe tinh thần, rèn luyện sự bình tĩnh cũng như đem đến sự thanh thản trong tâm hồn. Năm 1996, Richard chia sẻ với tờ USA Today rằng việc thiền định trong một giờ mỗi ngày đã "tạo động lực" cho ông suốt cả ngày. Theo Express, Richard đã thực hiện việc thiền định gần 50 năm và việc này mang lại cho ông "sự giàu có và những người bạn phi thường".

Nam diễn viên thời đóng bộ phim Hachi: A Dog's Tale (2009) lấy nhiều nước mắt của khán giả.

Cùng với thói quen ngồi thiền hàng ngày, Richard còn theo đuổi chế độ thuần thực vật, ăn chay trường từ nhiều năm qua. Các nghiên cứu cho thấy người ăn chay có xu hướng ăn uống chất lượng hơn so với người ăn thịt do có thể hấp thụ lượng lớn chất dinh dưỡng quan trọng như chất xơ, vitamin C, vitamin E và magiê, nhờ đó góp phần không nhỏ làm chậm tốc độ lão hóa cơ thể.

Richard Gere, sinh năm 1949 là diễn viên người Mỹ nổi tiếng, diễn xuất từ thập niên 1970. Tên tuổi ông gắn liền với các bộ phim đình đám như American Gigolo, Pretty Woman, Hachiko: Chú chó trung thành... Ông từng được bình chọn là "Người đàn ông gợi tình nhất thế giới" năm 1999.

Richard và người vợ thứ ba kém ông 34 tuổi.

Richard Gere từng trải qua hai cuộc hôn nhân trước khi đến với người vợ hiện tại kém 34 tuổi - Alejandra Silva. Ông từng kết hôn với siêu mẫu Cindy Crawford từ năm 1991 đến 1995 và với nữ diễn viên Carey Lowell từ năm 2002 đến 2016. Ông kết hôn với Alejandra năm 2018, có hai con chung vào năm 2019 và 2020.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]