Tài tử "Phong Vân" nổi tiếng một thời gây chú ý với ngoại hình khác lạ ở tuổi 57

Mới đây, Trịnh Y Kiện bận rộn quảng bá bộ phim mới Last Song for You. Trong sự kiện hôm 17/12, tài tử xuất hiện với ngoại hình khác lạ, "phát tướng" hơn trước. Nhiều bình luận cho rằng không thể nhận ra Trịnh Y Kiện ở tuổi 57, theo iFeng.

Lần xuất hiện gần đây, Trịnh Y Kiện lộ rõ gương mặt dấu hiệu tuổi tác. Anh cũng ăn vận đơn giản, thậm chí xuề xòa. Diện mạo xuống sắc trông thấy của Trịnh Y Kiện ở tuổi 57 khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng và tiếc nuối cho nam thần "vạn người mê" một thời.

Trịnh Y Kiện trong sự kiện gần đây. Ảnh: iFeng.

"Ôi, thần tượng của tôi giờ đã trở thành một ông chú xuề xòa", "Tôi không nhận ra Trịnh Y Kiện nữa", "Dù có là nam thần thì cũng không thoát khỏi sự tàn nhẫn của thời gian", "Anh ấy chỉ tăng cân thôi, còn sự nam tính, quyến rũ vẫn còn đó"... cư dân mạng bình luận.

Trịnh Y Kiện từng là tài tử đình đám bậc nhất màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 1990. Ở thời hoàng kim, danh tiếng của của anh không thua kém Lưu Đức Hoa hay Châu Tinh Trì. Thậm chí, ngôi sao phim Phong Vân còn được coi là "thiên vương thứ 5" xếp ngang hàng với "tứ đại thiên vương" lừng lẫy Lê Minh, Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành, Trương Học Hữu.

Nam diễn viên Trịnh Y Kiện gia nhập làng giải trí sau khi được một chuyên gia săn tìm nghệ sĩ phát hiện và mời làm người mẫu. Khi ấy, anh chỉ nhận lời với suy nghĩ kiếm thêm chút tiền phụ giúp cha mẹ. Nào ngờ, cơ duyên này đã đưa anh đến với showbiz.

Sau khi làm mẫu ảnh, Trịnh Y Kiện nhanh chóng "lọt vào mắt xanh" của đạo diễn Vương Tinh nhờ sở hữu ngoại hình điển trai, đầy nam tính và cuốn hút. Được "ông trùm" khét tiếng hết lòng nâng đỡ, anh được tham gia nhiều bộ phim ăn khách.

Sau nhiều năm tham gia nghệ thuật, tài tử sinh năm 1967 cũng gieo thương nhớ cho nhiều fan nữ khi hóa thân thành Nhiếp Phong. Tuy nhiên từ năm 2008, Trịnh Y Kiện tạm dừng đóng phim. Đến năm 2022, nam tài tử mới tái xuất làng giải trí. Anh thường xuyên về Trung Quốc đóng phim, quay quảng cáo.

Từng lăn lộn trong làng giải trí hơn 30 năm, Trịnh Y Kiện có đủ vốn để đầu tư kinh doanh bất động sản. Anh mua một ngôi biệt thự giá 28 triệu đô la Hong Kong vào năm 2008 và ngôi biệt thự ngày càng tăng giá, mang lại khoản lợi nhuận không nhỏ cho tài tử Hong Kong. Trịnh Y Kiện và Mông Gia Tuệ dùng lợi nhuận thu được từ hoạt động làm ăn ở Nhật Bản đầu tư vào bất động sản tại Hong Kong, Đài Loan (Trung Quốc) và nước ngoài. Họ ước tính sở hữu khối nhà đất trị giá hơn 86 triệu USD (khoảng 2000 tỷ đồng).