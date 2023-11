Triệu phú Dubai "tí hon" có hơn 8 triệu người say mê, CR7 yêu thích, là ai?

Abdu Rozik (20 tuổi) là ca sĩ, diễn viên kiêm võ sĩ nổi tiếng trên mạng xã hội. Anh hiện đang sinh sống ở Dubai với hơn 8 triệu người theo dõi trên Instagram. Có hai điểm nổi bật khiến Abdu Rozik trở thành ngôi sao được nhiều người chú ý đó là vóc dáng "tí hon" và cuộc sống sang chảnh, xa hoa tột bậc.

Mới đây, triệu phú 20 tuổi này đã có những chia sẻ đầy chân thực về cuộc sống nhiều thăng trầm của mình trong bài phỏng vấn với tờ The Sun. Abdu Rozik cho biết, cuộc sống trước kia của anh không hề dễ dàng. Người đàn ông sinh ra và lớn lên ở vùng đất Tajikistan, thuộc Trung Á, nghèo khó.

Triệu phú trẻ tuổi có ngoại hình thấp bé.

Anh khi đó bị mắc bệnh còi xương do thiếu chất dinh dưỡng và vitamin trầm trọng. Do kinh tế eo hẹp, gia đình đã không thể đưa anh đi điều trị kịp thời. Vì vậy, cơ thể anh ngừng phát triển ở tuổi lên 6 khiến người đàn ông hiện tại chỉ cao chưa đến 1m khi đã 20 tuổi. Do tình trạng bệnh lý này mà anh Abdu gặp khó khăn trong việc đọc và viết. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Abdu phải đi bộ đến trường mất gần 2 tiếng rưỡi. Tuy nhiên, anh đã phải nghỉ học từ năm 9 tuổi do bị các bạn trong lớp bắt nạt.

Anh nhớ lại: "Mọi thứ đều trở nên khó khăn đối với tôi. Khi tôi lần đầu tiên tới trường, mọi người cười nhạo và không coi trọng tôi. Tôi thường đi bộ mất hơn hai tiếng nhưng chẳng ai đoái hoài. Tôi cũng hay bị giáo viên mắng mỏ vì đi học trễ. Họ cũng không dạy học nhiệt tình cho tôi".

Nhớ về hoàn cảnh sống của mình, Abdu cho hay, anh sống với hai anh trai, hai chị gái, bố mẹ và bà ở trong một ngôi nhà không có nổi lấy một mái che. Anh kể lại: "Khi trời mưa, cả ngôi nhà sẽ ngập trong nước. Chúng tôi không ai ngủ được".

Anh từng bị mọi người kỳ thị.

Chính niềm đam mê ca hát đã giúp Abdu có động lực để tạo nên thành công cho bản thân được như ngày hôm nay. Người đàn ông 20 tuổi cho hay: "Khi còn nhỏ, tôi rất thích ca hát. Tôi từng đi hát ở khu chợ gần làng. Tôi ngồi trên đường, cất cao giọng hát và mọi người sẽ cho tôi tiền. Khi ấy, mỗi ngày tôi chỉ kiếm được 1 - 2 USD".

Khi thời gian dần trôi, Abdu kiếm đủ tiền mua một chiếc điện thoại di động thông minh và anh đã lập tài khoản Instagram cho mình. Kể từ đây, ngày càng có nhiều người theo dõi và ủng hộ chàng trai nhỏ bé này. Khi đã trở nên nổi tiếng, anh chuyển tới Dubai, địa điểm giàu có bậc nhất thế giới để sinh sống và phát triển sự nghiệp. Tại đây, anh đã tham gia các lớp học tiếng Anh, giúp Abdu mở rộng thêm nhiều mối quan hệ. Anh chụp hình và quen biết với nhiều người nổi tiếng như ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo; Tyson Fury ...

Ngôi sao tí hon quen biết với nhiều người nổi tiếng.

Ngoài ca hát và làm võ sĩ, Abdu bắt đầu công việc làm DJ và cũng là một ngôi sao truyền hình thực tế mới nổi. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, giờ đây Abdu đã có cuộc sống giàu có, sang chảnh với những chuyến du lịch xa hoa, di chuyển bằng những phương tiện hạng sang và dùng bữa tại các nhà hàng cao cao cấp.

Abdu hiện tại đã có thể mua cho gia đình một ngôi nhà gồm 7 phòng ngủ ở Tajikistan. Anh cho hay: "Tôi thấy rất hạnh phúc khi giờ đây đã có thể chu cấp được cho gia đình mình. Họ đều tự hào về tôi và ủng hộ tôi hết lòng".

Dù có cuộc sống giàu sang và được nhiều người mến mộ nhưng Abdu chưa bao giờ quên quá khứ khốn khó của mình. Ngôi nhà cũ đã được anh giữ lại và sửa chữa để trông khang trang hơn. Theo Abdu, mỗi lần trở về ngôi nhà cũ, nhớ lại quá khứ khốn khó, anh sẽ có thêm nhiều động lực và sức mạnh để phát triển hơn nữa.

Cuộc sống của anh giờ đây đã sung túc, đầy đủ hơn.

Nguồn: [Link nguồn]