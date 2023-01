- Nhịp sống những ngày cuối năm của Quốc Anh thế nào?

Cuối năm là khoảng thời gian khá bận rộn với tôi. Năm nay Tết còn tới sớm hơn thường lệ nữa nên mọi việc đều rất gấp rút. Hiện, tôi đang tham gia một dự án phim truyền hình nên giai đoạn cuối năm này lại càng phải tập trung để hoàn thành những phân cảnh quan trọng trước Tết.

- Được biết, Quốc Anh từng đóng cặp với rất nhiều diễn viên xinh đẹp như Nhã Phương, Diễm My, Sĩ Thanh... bạn có ngại ngùng khi lần đầu hợp tác cùng với các “chị đẹp” không?

Nói không ngại là nói dối nha. Tôi bị mọi người đặt cho biệt danh là nam diễn viên chuyên đóng cặp với đàn chị nhiều nhất. Mà không biết vì sao, từ khi bén duyên với nghiệp diễn đến giờ tôi đều có duyên đóng cặp với các đàn chị như chị Hoà Minzy, chị Nhã Phương, chị Khả Ngân, chị Diễm My, chị Sĩ Thanh...

Ban đầu khi mới gặp, tôi cũng ngại lắm, vì mình còn non trẻ cả tuổi đời lẫn tuổi nghề. Khi đóng cặp cùng nhau, kinh nghiệm diễn xuất luôn được ưu tiên hàng đầu, chỉ cần một người không hiểu ý là cảnh quay không tốt liền. Phải nói là áp lực cho tôi nhiều lắm.

Nhưng tôi may mắn khi tất cả các đàn chị từng đóng cặp đều rất tâm lý, luôn nương theo cách diễn của tôi và dành thời gian chia sẻ với tôi nhiều để hiểu nhau nhất trước khi vào vai.

- Bạn có thể kể về những điểm nổi bật ở ba “chị đẹp” Nhã Phương – Diễm My – Sĩ Thanh? Điều mà khiến bạn ấn tượng nhất là gì?

Thực ra cả 3 chị đều nổi bật, thu hút. Nhưng để nói điểm riêng thì có lẽ chị Nhã Phương là sự thú vị, chị Diễm My là sự điềm tĩnh, chị Sĩ Thanh là năng động.

- Diễm My là diễn viên có thời gian đóng phim cùng Quốc Anh lâu nhất đúng không? cả hai có kỷ niệm đáng nhớ nào khi ghi hình chung không?

Thời gian tôi và chị Diễm My đóng chung phim “Giấc Mơ Của Mẹ” là hơn 2 năm. Do vướng dịch bệnh nên thời gian quay phim cũng kéo dài hơn hẳn. Kỷ niệm khi quay hình chung thì nhiều lắm. Nhưng đáng nhớ nhất có lẽ là chị Diễm My luôn dành nhiều thời gian để trò chuyện với tôi, để hai chị em hiểu nhau hơn. Do đây cũng là lần đầu hai chị em hợp tác chung, lại có cả cảnh hôn nữa nên tâm lý cả hai đều phải tốt.

Và mỗi lần có cảnh hôn, hai chị em đều phải ngồi lại bàn bạc coi diễn làm sao để vừa tạo cảm xúc cho người xem, vừa một lần được luôn để không quay đi quay lại quá nhiều. Phải nói vừa đáng nhớ vừa hơi áp lực.

- Tôi thấy Quốc Anh và Diễm My còn sản xuất nhiều video viral nữa, ai là người đặt vấn đề hay lên ý tưởng content cho các video?

Các clip TikTok là do cả tôi và chị Diễm My lên ý tưởng. Hai chị em có điểm chung là khi rảnh rỗi rất thích coi mạng xã hội, thấy trend nào hay sẽ lưu lại và để dành quay clip. Đó cũng là thời gian giải trí sau mỗi cảnh quay của chúng tôi.

- Bạn nhỏ tuổi hơn như vậy chắc hẳn sẽ được các chị cưng chiều?

Chắc chắn rồi.

- Kế hoạch trong năm 2023 của bạn là gì?

Đầu tiên là hoàn thành vai diễn trong dự án phim truyền hình mà tôi đang tham gia. Sau đó sẽ là một vài kế hoạch cá nhân để khán giả nhớ tới Quốc Anh ở nhiều hình ảnh hơn, thay vì chỉ xuất hiện trên màn ảnh nhỏ.