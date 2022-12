Nữ giảng viên Cần Thơ có phong cách đời thường nữ tính, dịu dàng khác khi lên lớp

Huỳnh Thuý Vi lên đồ chỉn chu, kín đáo khi đi dạy.

Huỳnh Thuý Vi được biết tới với danh hiệu Hoa khôi Cần Thơ trước khi cô tham gia Hoa hậu Việt Nam 2016. Và hiện tại, người đẹp đang là giảng viên trường Đại học Tây Đô Cần Thơ. Chân dài sinh năm 1993 nhận được sự mến mộ của khán giả bởi nhan sắc trong trẻo, nữ tính và gu thời trang thanh lịch.

Khi lên giảng đường, Huỳnh Thuý Vi thường ưu tiên chọn trang phục kín đáo và thanh lịch. Những bộ vest, áo dài tay, chân váy dài qua gối hay quần ống loe... được cô phối kết hợp đẹp mắt, tạo sự trưởng thành và chuyên nghiệp. Trái lại, khi rời giảng đường, Huỳnh Thuý Vi chọn những thiết kế nữ tính và gợi cảm hơn.

Ở đời thường, cô chọn mặc thiết kế đơn giản và trẻ trung, tôn hình thể mỹ miều. Những item cô mặc đều là thiết tối giản, xu hướng thời trang của giới trẻ. Đôi khi, Huỳnh Thuý Vi mạnh dạn lăng xê những trang phục cut out, xẻ tà hay váy ngắn/quần short...

Hình ảnh đời thường của Huỳnh Thuý Vi với trang phục đa sắc màu. Đôi khi, nữ giảng viên Cần Thơ nữ tính với váy dài, đôi khi trẻ trung với váy ngắn... Có thân hình cân đối, cô dễ dàng ghi điểm với nhiều phong cách. Trong đó, style tối giản luôn mang tới vẻ ngoài an toàn và tiết kiệm thời gian cho mọi cô gái.

Huỳnh Thuý Vi xinh đẹp, rạng rỡ đời thường.

Nữ hoàng thảm đỏ

Dù bận rộn với công việc giảng dạy nhưng Huỳnh Thuý Vi luôn xuất hiện tại những sự kiện giải trí quan trọng. Cô là một trong những người đẹp luôn giữ được phong độ về mặt hình ảnh trong suốt nhiều năm qua. Vì là một giảng viên đại học nên mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Huỳnh Thuý Vi đều lựa chọn concept lên đồ phù hợp.

Sự gợi cảm trong hình ảnh của cô được thể hiện qua việc chọn thiết kế xẻ đùi, xuyên thấu, váy ôm body... Cùng với đó, để có tạo hình ấn tượng, Huỳnh Thuý Vi còn chú trọng tới việc chọn layout trang điểm, làm tóc, phụ kiện đi kèm.

Huỳnh Thuý Vi như nữ thần trong sự kiện. Cô chọn váy xuyên thấu với thiết kế thông minh che đi phần thân trên, tạo sự nổi bật bằng áo lông khoác ngoài màu hồng ngọt ngào.

Với váy cut out, các chi tiết đều được may một lớp vải liên kết màu nude để lên phom đẹp hơn, đồng thời mang lại sự an toàn cho người mặc. Chi tiết xẻ đùi cao giúp nữ giảng viên khoe đôi chân thon dài, thẳng tắp.

Để có sự chỉn chu và xinh đẹp, mỗi lần tham gia sự kiện, các nghệ sĩ phải đầu tư một khoản chi phí không hề nhỏ. Trong đó có thể liệt kê những khoản chi cho trang phục - stylist lên concept hoặc đặt may thiết kế mới hoàn toàn, tiền trang điểm - làm tóc, tiền book photo chụp hình. Số tiền có thể lên tới vài triệu đồng tới vài chục triệu đồng.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/nu-giang-vien-can-tho-co-phong-cach-doi-thuong-nu-tinh-diu-dang-kha...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/nu-giang-vien-can-tho-co-phong-cach-doi-thuong-nu-tinh-diu-dang-khac-khi-len-lop-c47a20367.html