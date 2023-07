Thực hiện theo 10 mẹo sau để thoát khỏi vết bỏng do cạo râu càng sớm càng tốt

Vết bỏng do dao cạo là gì?

Bỏng do dao cạo đề cập đến tình trạng kích ứng da do cạo râu. Nó có thể dẫn đến mẩn đỏ, đau, ấm cục bộ, sưng, ngứa và mụn nhỏ màu đỏ. Mặc dù vết bỏng do dao cạo trên mặt không chỉ gây khó chịu mà còn rõ ràng, nhưng nó có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào bạn cạo râu.

Vết bỏng do dao cạo so với vết dao cạo

Vết bỏng do dao cạo không giống với vết sưng đỏ do dao cạo nghiêm trọng hơn, vì vết bỏng sau thường là dấu hiệu của lông mọc ngược.

Những sợi lông mọc ngược này thường xảy ra sau khi nhổ hoặc tẩy lông. Lông mọc sai góc, cuộn lại và bắt đầu mọc vào da — gây ra những vết “sưng” nhạy cảm có thể giống như mụn trứng cá. Vết sưng do dao cạo làm trầm trọng thêm các nang lông giống như vết bỏng do dao cạo, nhưng nguyên nhân gốc rễ thì khác. Vì lý do này, việc sử dụng thay thế cho nhau giữa “vết bỏng do dao cạo” và “vết dao cạo” là không đúng - một lỗi phổ biến.

Điều gì gây ra bỏng dao cạo?

Không nhất thiết phải có một nguyên nhân riêng biệt gây ra vết bỏng do dao cạo. Thay vào đó, kích ứng có thể xảy ra do bất kỳ yếu tố nào trong quá trình cạo râu, chẳng hạn như sau:

- Sử dụng dao cạo cũ

- Cạo quá nhiều trên một khu vực nhất định

- Cạo ngược chiều mọc tóc của bạn

- Cạo râu mà không dùng sản phẩm trước khi cạo (gel cạo râu, kem,...) có chứa chất làm mềm da, là thành phần dưỡng ẩm

- Sử dụng các sản phẩm cạo râu gây kích ứng da của bạn

- Cạo quá nhanh và mạnh

- Cạo râu quá thường xuyên

Cách điều trị vết bỏng do dao cạo

Có thể loại bỏ vết bỏng do dao cạo, mặc dù bạn có thể cần sử dụng một vài sản phẩm hoặc tạm thời ngừng cạo râu. Sau đây là những lời khuyên giúp loại bỏ vết bỏng do dao cạo.

Ngừng cạo râu

Mặc dù bạn có thể thích vẻ ngoài được cạo sạch sẽ nhất, nhưng các bác sĩ da liễu cho biết cách điều trị bỏng do dao cạo tự nhiên hiệu quả nhất là ngừng cạo râu trong vài ngày cho đến khi vết bỏng do dao cạo biến mất. Điều này sẽ giúp làn da bị kích ứng của bạn có cơ hội bình tĩnh lại và chữa lành. Những người có làn da nhạy cảm nên đặc biệt tránhcạo râu quá thường xuyên.

Thử lô hội

Bạn có thể đã quen với việc sử dụng lô hội để làm dịu vết cháy nắng, và hóa ra, các nguyên tắc chữa lành tương tự cũng áp dụng cho vết bỏng do dao cạo. Thoa một lớp lô hội mỏng lên vùng bị ảnh hưởng vài lần mỗi ngày. Bạn thậm chí có thể làm lạnh nó trong tủ lạnh trước để tăng thêm cảm giác dễ chịu.

Luân phiên chườm ấm và mát

Chườm lạnh, chẳng hạn như bằng khăn mềm, có thể giảm viêm và tấy đỏ do bỏng dao cạo. Sử dụng miếng gạc ấm trước khi cạo để nới lỏng lông và mở lỗ chân lông.

Chữa bệnh bằng dầu dừa

Một lớp mỏng dầu dừa hữu cơ, chưa qua chế biến có thể đẩy nhanh quá trình chữa lành vết bỏng do dao cạo. Dầu dừa có tính kháng khuẩn, chống nấm, nuôi dưỡng và có thể giảm viêm.

Làm bột yến mạch

Nếu bạn bị thủy đậu khi còn nhỏ, rất có thể bạn đã có những ký ức mờ nhạt về việc tắm bột yến mạch để giảm ngứa. Bột yến mạch dạng keo làm dịu, giữ ẩm và làm sạch da, đồng thời có thể giúp giảm bớt sự khó chịu do vết bỏng do dao cạo.

Sử dụng dầu cây trà pha loãng

Dầu cây chè rất hữu ích trong việc điều trị mụn trứng cá, nhiễm nấm và các tình trạng viêm da khác. Nó cũng có thể được sử dụng để loại bỏ vết bỏng do dao cạo. Chỉ cần đảm bảo pha loãng tinh dầu trà trong nước hoặc lý tưởng nhất là pha trong một loại dầu dưỡng như dầu hạnh nhân (1 giọt cho mỗi thìa cà phê dầu hạnh nhân) vì nếu không thì nó quá làm se da và có thể làm trầm trọng thêm vết bỏng do dao cạo.

Dưỡng ẩm với dầu hạnh nhân

Dầu hạnh nhân có thể giúp điều trị vết bỏng do dao cạo và nuôi dưỡng làn da khô và bị kích ứng. Tuy nhiên, nếu bạn có làn da nhờn tự nhiên hoặc dễ bị mụn trứng cá, đây có thể không phải là cách điều trị vết bỏng do dao cạo tốt nhất cho làn da của bạn.

Làm mặt nạ bơ

Nghiền mịn một quả bơ chín và thoa lên vùng da bị bỏng do dao cạo để có một loại thuốc cứu tự nhiên và làm dịu vết thương. Các loại dầu và vitamin E sẽ làm giảm viêm và kích ứng.

Thoa kem hydrocortison

Kem hydrocortisone là một trong những cách hiệu quả nhất để loại bỏ vết bỏng do dao cạo. Đó là một loại steroid tại chỗ giúp giảm viêm, ngứa và đỏ. Tuy nhiên, nó có thể làm mỏng da, vì vậy tốt nhất bạn nên tránh sử dụng hydrocortisone để điều trị vết bỏng do dao cạo trong thời gian dài.

Xử lý các khu vực rắc rối

Nếu bạn có những vết bỏng do dao cạo đặc biệt nghiêm trọng với vết sưng đỏ đau đớn, hãy điều trị chúng bằng hydrocortisone, sau đó là thuốc mỡ bacitracin không kê đơn như Neosporin, loại thuốc này sẽ giúp tiêu diệt vi khuẩn. Cuối cùng, thoa gel axit salicylic (độ mạnh 1-2%) lên khu vực đó để loại bỏ dầu thừa trên vết sưng.

Kéo dài bao lâu?

Vết bỏng do dao cạo nhẹ sẽ mất vài ngày để biến mất. Nếu bạn bị vết dao cạo nghiêm trọng hơn, thời gian chữa lành sẽ kéo dài đến một tuần hoặc hơn tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng. Không cạo trên vết sưng do dao cạo và tốt nhất là tránh cạo ngay cả khi bị bỏng nhẹ do dao cạo, vì làm như vậy có khả năng làm trầm trọng thêm tình trạng kích ứng. Vết bỏng do dao cạo không tự lành hoặc kéo dài dai dẳng nên được bác sĩ da liễu giải quyết.

Mẹo ngăn ngừa vết bỏng do dao cạo

Ngăn ngừa vết bỏng do dao cạo gây khó chịu sẽ giúp bạn tránh khỏi cảm giác khó chịu và vết sưng đỏ khó coi, vì vậy nếu bạn nhận thấy mình thường xuyên bị bỏng do dao cạo, thì đã đến lúc kiểm tra lại thói quen cạo râu của mình. Dưới đây là một số mẹo để ngăn ngừa vết bỏng do dao cạo:

- Cạo râu sau khi tắm để làn da của bạn mềm mại và những sợi lông của bạn lỏng hơn trong lỗ chân lông. Bạn thậm chí có thể chườm một miếng gạc ấm trong năm phút cuối cùng sau khi tắm để lỗ chân lông mở rộng hơn và làm mềm da.

- Cạo theo chiều lông mọc và cố gắng không cạo nhiều lần trên cùng một vùng da.

- Rửa sạch lưỡi dao cạo của bạn thường xuyên khi bạn đang cạo râu.

- Cạo ít thường xuyên hơn.

- Đảm bảo các sản phẩm cạo râu bạn đang sử dụng không chứa các thành phần mà bạn nhạy cảm.

- Dùng dao cạo sắc. Thay lưỡi dao cạo của bạn ngay khi chúng bắt đầu cùn. Một số bác sĩ da liễu cũng khuyên bạn nên chuyển sang dùng dao cạo điện nếu bạn thường xuyên bị bỏng do dao cạo.

- Làm sạch da bằng sữa rửa mặt tẩy tế bào chết có chứa axit glycolic trước khi cạo râu để ngăn ngừa lông mọc ngược và lỗ chân lông bị tắc.

- Luôn sử dụng gel cạo râu bôi trơn hoặc dầu cạo râu khi bạn cạo râu và kem dưỡng ẩm ngay sau đó.

Dao cạo có phải là vấn đề không?

Hiện nay trên thị trường có hàng trăm loại dao cạo râu khác nhau và bạn có thể cảm thấy choáng ngợp khi tìm được loại phù hợp với mình. Nếu bạn có làn da nhạy cảm hoặc lông mặt dày hoặc thô, hoặc bạn đang loay hoay tìm một loại dao cạo giúp cạo sạch mà không làm tổn thương da, bạn có thể gặp may mắn hơn với một loại dao cạo an toàn.

Lưỡi dao cạo đơn trên dao cạo an toàn mang đến cho bạn một trong những đường cạo sát nhất có thể mà không gây kích ứng quá mức. Chúng hoạt động đặc biệt hiệu quả đối với những người có râu dày hoặc bóng 5 giờ vĩnh viễn. Lúc đầu, hãy đi chậm - dao cạo an toàn ít có khả năng khiến bạn bị bỏng do dao cạo, nhưng bạn sẽ dễ bị đứt tay hơn với một trong những loại này. Chúng cũng có xu hướng nặng hơn một chút so với dao cạo thông thường, điều này có thể khiến một số người làm quen.

