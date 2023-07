Cách để các quý ông giữ một chiếc blazer luôn vừa vặn, sắc nét như thế nào

Tủ quần áo phù hợp của bạn có thể là một điều khó khăn. Sau khi bạn tìm ra bộ quần áo nào để mua và số lượng bộ quần áo bạn cần, bạn phải tập trung vào cách chúng phù hợp. Tất nhiên, điều đó chỉ bao gồm các bộ quần áo đầy đủ; điều đó thậm chí không đi vào áo khoác thể thao và áo blazer.

Đôi khi một tình huống yêu cầu một cái gì đó ít trang trọng hơn một chút nhưng vẫn được nâng tầm từ trang phục dạo phố hoặc trang phục thường ngày. Đó chính là lý do mà chiếc áo blazer phát huy tác dụng. Khi bạn đã biết mình muốn loại nào và số lượng bao nhiêu, bạn chỉ còn một điều nữa cần học: cách mặc nó cho vừa. Hãy tiếp tục đọc để trả lời câu hỏi hóc búa, “Một chiếc áo blazer nên vừa vặn như thế nào?”

Blazer là gì?

Nếu bạn là con giữa trong gia đình, bạn sẽ hiểu cảnh ngộ của chiếc áo blazer. Blazer là "đứa con giữa" của thế giới áo khoác được thiết kế riêng và thường bị bỏ qua. Trong khi áo khoác vest là trang phục trang trọng nhất trong tủ quần áo được thiết kế riêng (tiết kiệm cho áo khoác tuxedo chuyên dụng cao), thì áo khoác thể thao lại ít trang trọng nhất. Blazer là trang phục trung bình và thường bị nhầm lẫn và sử dụng thay thế cho áo khoác thể thao.

Blazer truyền thống nhất là phiên bản hai hàng khuy màu xanh hải quân với sáu nút. Đó là bởi vì mặt hàng quần áo may đo dành cho nam giới này ban đầu được thiết kế cho Hải quân Hoàng gia Anh và đã trở thành đại diện cho văn hóa hàng hải kể từ đó.

Độ vừa vặn của những chiếc áo khoác này hơi khác so với độ vừa vặn của một bộ vest. Nhưng bên cạnh độ vừa vặn mà chúng ta sắp tìm hiểu, điều làm nên sự khác biệt của những chiếc áo khoác này so với những chiếc áo khoác cùng thời là những chiếc cúc bằng thiếc hoặc vàng tương phản thay vì những chiếc cúc tiêu chuẩn mà bạn sẽ tìm thấy trên chiếc áo vest của mình. Thông thường, bạn sẽ không mặc quần có màu tương tự, chọn màu xám và nâu nhạt hoặc cuối cùng đi theo hướng ngược lại và mặc màu sáng hơn nhiều.

Các yếu tố của phong cách

Đầu tiên, hãy nhớ rằng một chiếc áo blazer tốt thực tế có thể thay thế cho một bộ vest trong những ngày thoải mái, giản dị hơn này. Cần một cái nhìn chính thức hơn? Hãy mặc nó với một chiếc quần dài màu sẫm, trơn có tông màu bổ sung, một chiếc áo sơ mi trắng cổ điển và một chiếc cà vạt chất lượng cao, sành điệu.

Hướng đến một cuộc họp khách hàng mới? Hãy thử quần jean trắng hoặc quần có 5 túi sáng màu hơn và áo sơ mi cài khuy có hoa văn. Một bữa tối lãng mạn? Sẽ không ai phàn nàn nếu quần jean tối màu và áo phông cổ chữ V hoặc áo len cashmere hoàn thiện bộ trang phục. Tìm kiếm một màu trung tính với một số bề mặt thú vị: kẻ sọc tinh tế, xương cá được cập nhật hoặc sọc có tông màu. Màu xanh navy, kaki, ôliu hoặc trắng cổ điển rất phù hợp cho mùa hè. lời khuyên tốt nhất? Đặt mình vào tay của một chuyên gia. Hãy đến một cửa hàng mà phong cách của nhân viên bán hàng khiến bạn ấn tượng.

Hãy để họ hướng dẫn bạn cách ăn mặc phù hợp và thời trang, nhưng hãy cho họ thấy rằng bạn cũng biết mình đang làm gì và bạn biết mình muốn gì. Phần thưởng bổ sung: Một cửa hàng quần áo tốt dành cho nam giới cũng sẽ luôn có thợ may giỏi, vì vậy nếu bạn không được xây dựng như một Adonis hoàn hảo, bạn luôn có thể thực hiện một số điều chỉnh để phù hợp nhất có thể. Mặc dù những người bán hàng và thợ may đó sẽ biết rõ một chiếc áo blazer phải vừa vặn như thế nào, nhưng bạn nên có sự hiểu biết của riêng mình và do đó, chúng tôi đã tổng hợp hướng dẫn này để giúp bạn hiểu rõ chiếc áo blazer của mình trước khi mua.

Thuật ngữ Blazer và yêu cầu phù hợp

Nói chung, chúng ta vẫn đang trong thời đại slim-fit. Blazers không phải là vỏ xúc xích như trước đây, nhưng chúng khá có ý thức về cơ thể. Một chiếc áo blazer hiện đại nên có cảm giác hơi thoải mái, ít cấu trúc hơn. Chất liệu vải phải có độ co giãn nhất định để chiếc áo khoác di chuyển và tạo cảm giác giống một chiếc áo len thực sự sang trọng hơn và ít giống áo khoác vest hơn. Nghĩ về nguồn gốc của chúng. Điều cuối cùng bạn muốn khi ở trên một con tàu trên biển cả là không thể di chuyển.

1- Cổ áo và lưng

Cổ áo khoác là phần trên cùng của ve áo. Đó là phần quấn quanh gáy của bạn. Hãy chắc chắn rằng cổ áo không cao đến mức che khuất cổ áo sơ mi của bạn, cũng như không được hở ra khỏi cổ bạn. Nó sẽ nằm êm ái trên lưng.

Tất nhiên, mặt sau của áo khoác là một tấm vải đơn giản kéo dài từ vai xuống lưng đến mông của bạn. Mặt sau có thể kết thúc bằng một khe ở giữa được gọi là lỗ thông hơi ở giữa; mở ở bên trái và bên phải, một lỗ thông hơi bên; hoặc không có khe hở nào, tạo thành một ống bao quanh cơ thể bạn, nơi nó nối với phía trước. Vải phải rủ xuống lưng bạn một cách trơn tru mà không bị kéo, nhàu hoặc nhăn.

2- Ve áo

Ve áo nối với cổ áo, gập mở từ bên trong tạo thành hình chữ V. Những chiếc ve áo Gucci hợp thời trang đó rộng đến mức chúng gần như kéo dài đến nách của bạn. Một số kiểu dáng mới nhất của Zegna hoàn toàn không có ve áo. Chúng tôi thích ve áo có khía khía đơn giản, tạo thành chữ “V” nằm ngang, nơi ve áo gắn vào cổ áo (còn gọi là cổ áo). Ve áo cao là một kiểu dáng tuyệt vời nhưng thường không được kết hợp với áo blazer cổ điển. Một hẻm núi hiện đại cưỡi khá cao trên ve áo, có thể đủ cao để nằm trên đỉnh ngực của bạn, chỉ đến vai của bạn. Đảm bảo rằng ve áo phẳng và nằm ngang ngực. Bạn sẽ có thể dễ dàng thò tay vào áo khoác dưới ve áo để nhét đồ vào túi ngực bên trong.

3- Ngực và eo

Ngực là phần phía trước của áo khoác, rơi từ vai qua ngực và xuống xương chậu của bạn. Khuy áo và khuy áo nên nằm ngay phía trên rốn. Chúng tôi vẫn thích áo blazer hai cúc nhất. Mặc dù bạn phải luôn cài cúc áo blazer khi đứng và cởi cúc khi ngồi; vì mục đích vừa vặn, nên có một khoảng trống nhỏ — chẳng hạn như khoảng 5cm — giữa cơ thể bạn và nút trên cùng khi bạn ngồi xuống.

Kiểm tra để đảm bảo thân áo khoác không dính vào bạn hoặc nhàu theo bất kỳ cách kỳ lạ nào, đặc biệt là khi bạn di chuyển: Bạn không cần phải hoàn thành CrossFit trong chiếc áo blazer, nhưng bạn cũng không nên cảm thấy như mình sẽ rách một cái gì đó nếu bạn với lấy một cuốn sách trên kệ hoặc cúi xuống để vuốt ve con chó. Nên có một chút thắt ở eo, tạo thành cái mà các nhiếp ảnh gia gọi là khe hở nhẹ giữa thân áo khoác và tay áo.

Những lỗ thông hơi ở phía sau có phẳng không, hay chúng đang hở ra trên mông bạn, hay căng thẳng? Nếu vậy, áo khoác quá chật. Nếu bạn không bao giờ bỏ lỡ một ngày chạy bộ nào và chiến lợi phẩm của bạn đã sẵn sàng, hãy cẩn thận: Bạn có thể gặp khó khăn khi tìm một chiếc áo blazer không hở hang hoặc treo qua mông như biểu ngữ diễu hành. Một lần nữa, tham khảo ý kiến ​​một nhân viên bán hàng tốt.

4- Vai

Một vai áo đơn giản, tự nhiên là tốt nhất, nhưng đôi khi tự nhiên lại có ý khác. Bạn có thể không có vai của Vin Diesel, hoặc bạn có thể thấy vai này thấp hơn vai kia một chút. Một chút đệm có thể khiến người mặc trông táo bạo và mạnh mẽ hơn một chút mà không khiến anh ta trông như đang mặc trang phục cho trận đấu bóng bầu dục. Hãy chắc chắn rằng vai thẳng hàng với đầu cánh tay của bạn và không quá rộng hoặc quá chật. Chúng nên trông tự nhiên và nằm phẳng.

5- Tay áo

Lý tưởng cổ điển trong một chiếc áo blazer là nó sẽ cho phép lộ ra khoảng 0.5 cm áo sơ mi của bạn. Tất nhiên, đó là giả sử bạn thậm chí còn mặc áo sơ mi trắng. Chúng ta muốn thỏa hiệp bằng cách nói rằng tay áo nên nằm ngay trên xương cổ tay. Điều đó sẽ cho phép đủ chỗ cho hầu hết áo sơ mi và giúp bạn có thể cất giữ chiếc đồng hồ yêu thích của mình. (Một lần nữa, hãy kiểm tra với thợ may ở đây. Một cánh tay thường dài hơn cánh tay kia một chút, vì vậy một sự thay đổi có thể làm cho mọi thứ trông cân xứng.) Nếu bạn là người thường xuyên đến phòng tập thể dục, hãy đảm bảo rằng bạn có đủ khoảng trống cho mình.

6- Nách

Nó có vẻ quá đơn giản: Vâng, đây là phần của chiếc áo khoác mà bạn luồn tay qua. Tuy nhiên, một lỗ khoét tay cao hơn, phổ biến trong những ngày siêu gầy của aughts, thực sự có thể hạn chế phạm vi chuyển động. Quá thấp, và chiếc áo blazer sẽ trông cổ điển của những năm 1980. Đảm bảo rằng lỗ khoét tay cho phép bạn có đủ chỗ để di chuyển thoải mái.

7- Chiều dài

Người ta thường nói rằng áo khoác phải đủ dài để che chỗ ngồi của bạn. Blazers thường chỉ ngắn hơn thế một chút, với kiểu dáng thể thao hơn so với áo khoác vest. Mặc dù nó vẫn không được cao hơn mông của bạn, nhưng việc sượt qua đỉnh má thì hiện đại hơn.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/cach-de-cac-quy-ong-giu-mot-chiec-blazer-luon-vua-van-sac-net-nhu-the-nao-178584.html