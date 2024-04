"Thái tử" sa đọa của làng giải trí Hàn Quốc một thời, 41 tuổi lấy lại ánh hào quang

Joo Ji Hoon (41 tuổi) là nam tài tử nổi tiếng Hàn Quốc. Vai diễn chính đầu tiên và làm nên tên tuổi của anh đó là trở thành Thái tử Lee Sin trong bộ phim đình đám "Được làm Hoàng hậu". Kể từ đó, anh có biệt danh là "Thái tử Kbiz".

Mới đây, anh đã thu hút sự chú ý khi góp mặt vào siêu phẩm độc lạ mang tên "Blood Free" (Loài thống trị) đóng cùng với nữ diễn viên hạng A Han Hyo Joo. Để có thể ở vị trí ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc hiện nay, Joo Ji Hoon đã phải trải qua một số trở ngại lớn, từng có thời điểm nhiều người nghĩ rằng sự nghiệp diễn xuất của anh sẽ chấm dứt tại đây.

Nam diễn viên từng nổi tiếng với vai Thái tử chung tình, điển trai.

Nam diễn viên sinh năm 1982 này trước khi trở nên quen thuộc trên màn ảnh nhỏ thì anh từng là người mẫu thời trang nhờ chiều cao ấn tượng cùng gương mặt góc cạnh đầy nam tính, đậm chất người Hàn Quốc. Sau thành công của bộ phim "Được làm Hoàng hậu" anh nỗ lực hoạt động nhiều hơn với các dự án truyền hình và điện ảnh.

Tuy nhiên, vào năm 2009, "vết nhơ" tồi tệ nhất trong cuộc đời nam diễn viên đã xuất hiện đó là sử dụng chất cấm, khiến anh phải nhận mức án 6 tháng tù giam, 1 năm quản chế và 120 giờ phục vụ xã hội. Năm 2010, anh thực hiện nghĩa vụ quân sự và kể từ đây hình ảnh của nam diễn viên cũng bắt đầu mờ nhạt trong tâm trí công chúng.

Nam tài tử đang có tác phẩm mới hợp tác với nữ diễn viên Han Hyo Joo.

Tuy nhiên, Joo Ji Hoon vẫn nuôi dưỡng niềm đam mê làm diễn viên của mình. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh gia nhập một công ty giải trí mới do ngôi sao hạng A Bae Yong Joon đứng đầu. Kể từ đây, anh bắt đầu lấy lại ánh hào quang, tỏa sáng từ đống tro tàn.

Anh đã để lại ấn tượng mạnh mẽ qua các dự án phim "I am the King", "Marriage Blue", "Along with the Gods", "Mask"... Hiện tại, nam tài tử ngày càng phong độ và chín chắn hơn. Sau quá khứ tội lỗi giờ đây anh chỉ tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn chia sẻ về đời tư cá nhân, nam tài tử thừa nhận rằng anh từng bị bạo lực học đường.

Mặc dù vậy, sau tất cả nam tài tử vẫn cố gắng tỏa sáng với niềm đam mê của mình. Tính đến năm 2024, giá trị tài sản ròng của ngôi sao này ước tính khoảng 5 triệu USD. Khối tài sản đáng kể bao gồm thu nhập từ sự nghiệp diễn xuất, những hợp đồng quảng cáo béo bở và các dự án kinh doanh khác.

Ngôi sao xứ kim chi giờ đây có cuộc sống và sự nghiệp như ý muốn.

Hiện tại anh là “quý ông độc thân kim cương” của làng giải trí xứ Hàn. Người duy nhất được Joo Ji Hoon thừa nhận hẹn hò chính là thành viên nhóm nhạc nữ Brown Eyed Girls, nữ ca sĩ Son Ga-in, có phong cách gợi cảm. Thế nhưng chỉ sau 3 năm hẹn hò, Joo Ji Hoon và bạn gái lại tuyên bố chia tay thông qua các công ty quản lý.

Cho đến nay, anh chưa công khai mối tình mới nào. Nam diễn viên thừa nhận rằng theo thời gian, anh ngày càng hoài nghi về việc liệu mình có thể trở thành một người chồng, người cha tốt hay không? Tài tử xứ Hàn thừa nhận, hiện tại anh luôn đặt công việc lên hàng đầu nên rất khó để phù hợp với cuộc sống hôn nhân. Anh chỉ cảm thấy hạnh phúc khi được bận rộn trong việc diễn xuất.

Anh từng hẹn hò với nữ nghệ sĩ gợi cảm.

