Sao võ thuật Chân Tử Đan: U60 cường tráng, sở hữu núi tiền nhưng sống "rất lỗi"

Chân Tử Đan là ngôi sao võ thuật nổi tiếng, nam tài tử có gần 4 thập kỷ kinh nghiệm diễn xuất ở cả Hong Kong và Hollywood. Theo tờ Richest, ông hiện là một trong những diễn viên nổi tiếng và thành công nhất châu Á.

Các bộ phim đáng chú ý nhất của ông có thể kể đến như Diệp Vấn, Ngọa hổ tàng long, Hiệp sĩ Thượng Hải, Once Upon a Time in China II, Raging Fire... Mặc dù vậy nam tài tử này cũng có đời sống cá nhân ồn ào và thị phi.

Sở hữu một "núi tiền"

Theo truyền thông quốc tế, ngôi sao võ thuật này đã kiếm được hàng triệu USD từ những hợp đồng đóng phim của mình. Chỉ riêng bộ phim Diệp Vấn 4, nam tài tử 60 tuổi đã được đề nghị khoản tiền khổng lồ 12,8 triệu USD.

Chân Tử Đan là ngôi sao võ thuật có tiếng.

Chân Tử Đan không tham gia nhiều dự án kinh doanh, nhưng tình yêu dành cho thời trang đã thúc đẩy ông phát triển thương hiệu quần áo của riêng mình có tên DY Edition. Chân Tử Đan cũng là nhà sưu tập kính râm. Ngôi sao hành động đã tung ra thương hiệu kính mát cao cấp mang phong cách của riêng mình vào năm 2018.

Bên cạnh đó, Chân Tử Đan vừa là nhà sản xuất kiêm đạo diễn. Công ty sản xuất Bullet Films được ông thành lập năm 1997, làm nên một số bộ phim hành động thành công của xứ cảng thơm, như Raging Fire năm 2021.

Công ty sản xuất thứ hai của Chân Tử Đan là Super Hero Films, được ra mắt tại Hong Kong Filmart năm 2013. Nó được thành lập để nhằm mục đích làm nên những bộ phim hành động tầm cỡ quốc tế. Giá trị tài sản ròng của Chân Tử Đan ước tính khoảng 40 triệu USD, phần lớn trong đó đến từ các bộ phim, theo Celebrity Net Worth.

Ông sở hữu khối tài sản kếch xù cùng diện mạo trẻ trung, cường tráng ở tuổi 60.

Cuộc sống sang chảnh

Ngôi sao hành động có lối sống khá xa hoa. Nam diễn viên có ít nhất 6 bất động sản ở Hong Kong, mỗi bất động sản được mua với giá khoảng 1,5 triệu USD. Vụ mua bán gây chú ý nhất của nam diễn viên là dinh thự trị giá 17 triệu USD mà ông đã mua cho vợ trên đường Mountain Davis, Mỹ. Căn biệt thự được giới truyền thông mệnh danh là “pháo đài đồ sộ nhất” và tài tử đã giao 80% quyền sở hữu tài sản cho vợ.

Được biết căn biệt thự nghỉ dưỡng có các tiện nghi như phòng tập thể dục, hồ bơi, sân chơi cho trẻ em, khu tiệc nướng... Ngoài ra, Chân Tử Đan còn sở hữu vài chiếc xe sang trọng. Bộ sưu tập xe của nam diễn viên gồm BMW 18, Lamborghini Veneno Roadster có giá 4 triệu USD và một chiếc Lamborghini Sesto Elemento khác.

Ông có cuộc sống giàu sang, phú quý.

Nam tài tử thường sử dụng những chiếc xe phong cách, sang trọng của mình để đi tới các buổi ra mắt phim và họp báo. Không chỉ vậy, nam diễn việc còn sở hữu nhiều loại đồng hồ đắt tiền. Ông cũng có tình yêu và niềm đam mê với ngựa nên đã mua một con vào năm 2016 đặt tên là Bad Boy.

Đời tư ồn ào

Tuy giàu có, nổi tiếng là vậy nhưng ngoài đời, Chân Tử Đan cũng là diễn viên gây tranh cãi với những thị phi, scandal như trở mặt với sư phụ, ức hiếp đàn em và dùng thế lực để chặn đường phát triển những người mình không thích.

Năm 2012, đạo diễn trẻ Cảnh Vệ Quốc bức xúc khi nói về nam diễn viên: “Chân Tử Đan là cao thủ võ lâm trên màn ảnh nhưng lại là kẻ tiểu nhân ngoài đời”. Đến nay, Chân Tử Đan cũng được đồn đoán mâu thuẫn với hầu hết các tên tuổi lớn chỉ tính riêng trong giới làm phim võ thuật như Lý Liên Kiệt, Triệu Văn Trác.

Không dừng lại ở đó, ngôi sao “Diệp Vấn” trong quá trình quay phim cũng bị các nhân viên hậu đài tố là chảnh chọe, hay coi thường người khác. Nhiều nhà làm phim sau lần hợp tác với Chân Tử Đan đều bày tỏ sự bức xúc xem đó là lần làm việc cuối cùng.

Ngôi sao hành động cùng người vợ hiện tại.

Bên cạnh sự nghiệp gây tranh cãi, đời tư của Chân Tử Đan cũng là đề tài tốn không ít giấy mực của báo giới. Trước khi có cuộc sống êm ấm bên người vợ hoa hậu Uông Thi Thi, nam diễn viên từng kết hôn với người phụ nữ tên Lương Tịnh Từ.

Cả hai gặp nhau rồi nhanh chóng kết hôn và chia tay ngay sau đó chỉ trong vòng hai năm. Sau khi đường ai nấy đi, Lương Tịnh Từ một mình nuôi cậu con trai của hai người. Suốt nhiều năm qua, Chân Tử Đan bị chê trách là kẻ bạc tình và lạnh lùng khi không nhìn nhận người con trai cả.

Ngôi sao này đã bị chỉ trích là có sự phân biệt đối xử giữa các con. Chân Tử Đan thanh minh rằng mình không vô trách nhiệm với con trai cả của người vợ đầu tiên. Ông cho biết mỗi tháng đều chu cấp 40.000 tệ (khoảng 136 triệu đồng) cho vợ cũ để nuôi con. Lời giải thích này của Chân Tử Đan cũng không thể xoa dịu dư luận bởi tình phụ tử không thể thay thế được bằng tiền bạc.

