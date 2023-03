Cách dùng đồng hồ cho nam giới đẳng cấp như giới thượng lưu

Đồng hồ đeo tay đối với nam giới là món phụ kiện vô cùng giá trị, nó sẽ tăng lên sự đẳng cấp và lịch lãm của quý ông. Biết cách đeo đồng hồ nam chuẩn chỉnh sẽ càng làm tăng lên thần thái và khí chất của người sở hữu.

Do đó, muốn sử dụng đồng hồ một cách đúng đắn nhất, các đấng mày râu lưu ý một số điều cơ bản sau đây:

Chọn đồng hồ có kích thước phù hợp

Bạn lưu ý là chọn mặt đồng hồ không nên có kích thước quá to so với cổ tay. Điều này sẽ khiến mọi thứ trở nên mất cân đối. Và tất nhiên, bạn cũng không nên chọn đồng hồ có mặt quá bé so với cổ tay mình. Nó khiến bạn đánh mất đi sự sang trọng và tinh tế.

Chọn màu sắc phù hợp với màu da

Đồng hồ cũng là một món đồ thời trang, khi bạn biết cách phối đồ, kết hợp thì hiệu quả thẩm mỹ sẽ tăng lên vài phần. Những nam giới có làn da trắng trẻo thì nên lựa chọn những tông màu cơ bản. Những người có nước da ngăm đen tránh chọn màu xanh nhạt, màu cà phê... Những người đàn ông nào có nước da hơi vàng, dáng người đậm, không cao thì nên tránh xa màu đỏ và vàng.

Chọn theo hình dáng cơ thể

Muốn đeo đồng hồ để tôn lên vóc dáng và kích thước của cơ thể thì bạn cần lưu ý điều này. Những người cao to lực lưỡng nên chọn đồng hồ có mặt số lớn, kiểu dáng hơi thô một chút. Những nam giới có dáng người gầy nên chọn đồng hồ thanh mảnh hơn.

Với đối tượng có thân hình trung bình thì nên chọn chiếc đồng hồ có kích thước lớn hơn một chút để tăng khí thế mạnh mẽ của người đàn ông. Trong khi đó, nếu bạn chọn đồng hồ quá nhỏ có thể tạo ra sự gò bó, bí bách.

Chọn vị trí đeo đồng hồ

Khi mang theo đồng hồ, nam giới thường sẽ mang cùng với áo sơ mi hay áo vest. Vậy nên, vị trí mang đồng hồ phù hợp sẽ là đeo đồng hồ dưới cổ tay áo. Khi bạn vén tay áo lên xem đồng hồ sẽ rất lịch sự và phong cách, đặc biệt đem lại sự thoải mái khi sử dụng.

Sử dụng phù hợp với hoàn cảnh

Bạn cũng nên nhớ chọn đồng hồ sao cho phù hợp với hoàn cảnh của bản thân và hoàn cảnh sử dụng để phát huy tính sang trọng của cỗ máy thời gian mang trên mình. Nếu bạn phải tham gia một số trò chơi vận động thì tránh đeo đồng hồ, ảnh hưởng đến quá trình thực hiện.

Khi gặp đối tác, đến những nơi sang trọng, việc sử dụng đồng hồ một cách thích hợp sẽ giúp bạn cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Ngoài ra, cũng cần chọn đồng hồ phù hợp với lứa tuổi của mình. Không nên chọn một chiếc đồng hồ quá cổ điển nếu bạn còn trẻ. Hãy tìm kiếm những chiếc đồng hồ thanh lịch với giá tiền tầm trung để phù hợp với bạn.

