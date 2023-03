Phát hiện siêu thực phẩm giúp chàng giảm cân, tiêu bụng bia sau tuổi 40

Một thói quen ăn buổi sáng tuyệt vời có thể giúp một ngày khoan khoái và năng lượng cao hơn — và bữa sáng của bạn là một trong những thành phần thiết yếu nhất của thói quen đó. Đặc biệt nếu bạn đang cố gắng lấy lại vóc dáng cân đối và giảm vài cân ở độ tuổi trên 40, thì điều quan trọng là bạn phải bắt đầu buổi sáng bằng một bữa ăn no, bổ dưỡng để giúp bạn tiếp nhận bất cứ thứ gì trong ngày dành cho bạn (bao gồm cả việc tập luyện). Và hóa ra, có một siêu thực phẩm ngon lành có thể làm được điều đó: bột yến mạch.

Để tìm hiểu thêm về lý do tại sao bột yến mạch là một trong những siêu thực phẩm tốt nhất mà bạn có thể thêm vào bữa sáng để giảm cân nhanh hơn ở tuổi 40, bạn hãy tìm hiểu dưới đây:

Cháo bột yến mạch

Không gì bằng bắt đầu buổi sáng của bạn với một bát bột yến mạch ấm, đây cũng là một trong những cách lành mạnh nhất để bắt đầu ngày mới, đặc biệt nếu bạn đang cố gắng giảm cân. Bột yến mạch là một trong những siêu thực phẩm bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe nhất mà bạn có thể dùng cho bữa sáng, nhất là những người trên 40 tuổi đang muốn giảm cân nhanh chóng.

Đối với những người mới dùng, có một thực tế là loại thực phẩm này rất dễ gây no, hay tạo cảm giác "no giả" suốt cả ngày. Bột yến mạch cung cấp carbohydrate đốt cháy chậm để giải phóng năng lượng lâu hơn cũng như nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất; điều này giúp bạn no lâu hơn. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ ít có khả năng ăn quá nhiều vào cuối ngày và cảm giác thèm đồ ăn nhẹ đã qua chế biến có thể sẽ được giữ ở mức tối thiểu. Tất cả những điều này sẽ đưa bạn một bước gần hơn đến mục tiêu giảm cân của mình.

Thêm quế để có thêm lợi ích giảm cân

Một trong những điều tốt nhất về bột yến mạch là nó đóng vai trò như một tấm vải trống cho bất kỳ loại hương vị nào. Bạn nên thêm quế vào hỗn hợp để hỗ trợ giảm cân.

Thêm một ít quế vào bột yến mạch của bạn không chỉ giúp bạn có thêm hương vị và vị ngọt mà còn mang lại lợi ích chống viêm. Hơn nữa, quế có thể thúc đẩy quá trình giảm cân vì nó đã được chứng minh là làm giảm tình trạng kháng insulin, mang lại tác dụng sinh nhiệt và tăng cảm giác no.

Bạn nên thưởng thức yến mạch với một cốc sữa ít béo hoặc sữa có nguồn gốc từ thực vật để cung cấp canxi và giữ cảm giác đói cho đến giờ ăn trưa.

Tất nhiên, vào cuối ngày, những gì bạn cho vào bột yến mạch là tùy thuộc vào bạn. Chỉ cần đảm bảo giữ lượng đường bổ sung ở mức tối thiểu, vì điều này có thể gây tác dụng ngược và dẫn đến tăng cân theo thời gian thay vì giúp bạn giảm cân. Nhưng khi bạn ăn những nguyên liệu tốt cho sức khỏe, bạn sẽ nuôi dưỡng cơ thể của mình và giúp cơ thể giảm cân.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/phat-hien-sieu-thuc-pham-giup-chang-giam-ca...Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/phat-hien-sieu-thuc-pham-giup-chang-giam-can-tieu-bung-bia-sau-tuoi-40-166444.html