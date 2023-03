Nam diễn viên Hàn Quốc gây choáng váng khi tiết lộ 6 năm không giặt quần để giữ phom

Nam diễn viên Kim Ji Hoon vốn rất quen mặt với khán giả Việt qua nhiều tác phẩm truyền hình nổi tiếng, trong đó phải kể đến như: Hoa của quỷ, Dong Yi, The age of blood, Money heist... Ngoài diễn xuất lâu năm, Kim Ji Hoon còn được biết đến với hình ảnh nam thần hiện đại, sang trọng.

Mới đây, Kim Ji Hoon đã xuất hiện trong seri phim Love To Hate You (Ghét mà vẫn yêu). Trong seri này, nam diễn viên vào vai một CEO đẹp trai, làm việc trong công ty giải trí. Tạo hình của nhân vật được chăm chút cầu kỳ thể hiện sự chỉn chu, thời thượng, lịch lãm.

Nam diễn viên Kim Ji Hoon.

Tuy nhiên, khác hẳn trên phim, ngoài đời, nam diễn viên lại gây sốc khi tiết lộ thói quen ở bẩn đáng kinh ngạc của mình.

Cụ thể, trong chương trình My little old boy phát sóng ngày 12/3 vừa qua, Kim Ji Hoon chia sẻ rằng anh có niềm đam mê bất tận với thời trang. Tuy nhiên, việc giặt giũ chúng thường xuyên lại là một câu chuyện khác. Mỗi khi chuẩn bị mang quần áo đi giặt, Kim Ji Hoon đều có cảm giác rằng quần áo sẽ bị hỏng bằng cách nào đó.

Theo đó, giải pháp của nam diễn viên là không giặt quần áo quá thường xuyên, với một số món đồ anh thậm chí chưa từng giặt qua, đặc biệt, anh cho biết có chiếc quần jeans anh chưa từng giặt trong suốt 6 năm qua, kể từ ngày mua về.

Nam diễn viên cho hay, để duy trì được thói quen này, anh phải nỗ lực giữ quần áo của mình sạch nhất có thể, tránh mọi sự vấy bẩn để phải giặt đồ. Nếu có vết bẩn nhỏ xuất hiện trên trang phục, anh sẽ tìm cách làm sạch ngay vết bẩn đó bằng khăn ướt nếu có thể, để khỏi phải giặt đồ.

Kim Ji Hoon cũng cảm thấy may mắn vì mình không có mùi cơ thể nên trang phục không gặp phải vấn đề nào nghiêm trọng vì ít được giặt. Đối với mồ hôi, anh sẽ để trang phục tự khô sau khi sử dụng.

Mỗi khi phải giặt đồ, Kim Ji Hoon luôn cảm thấy có lỗi với quần áo.

Những chia sẻ của Kim Ji Hoon gây sốc đối với khán giả. Nhiều người đồng tình rằng với đồ denim, nếu giặt quá thường xuyên, liên tục, món đồ sẽ nhanh chóng bị mất phom.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng Hàn Quốc khuyên Kim Ji Hoon nên bỏ tiền đầu tư mua một chiếc tủ chăm sóc quần áo thông minh, để giúp khử trùng trang phục đã qua sử dụng, lại giúp giảm nhăn và chăm sóc quần áo hiệu quả về lâu dài.

