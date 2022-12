Ngắm "những tay chơi" mặc denim cực chất

Playboy đang trở nên thời thượng với việc tung ra bộ sưu tập đầu tiên vào thị trường quần jean nam và nữ.

Thương hiệu mang tính biểu tượng tiếp tục mở rộng phạm vi tiếp cận và di sản của mình với một thương hiệu denim mới, dự kiến sẽ cung cấp phong cách cho cả nam và nữ. Bộ sưu tập đầu tay có 18 mẫu quần jean denim, bao gồm quần jean skinny, cạp trễ, skate, cạp cao, quần jean ống loe, quần jean ống đứng,... Quần denim cũng có nhiều kiểu họa tiết wash khác nhau, bao gồm đen sáp, in rằn ri, đá hồng và denim xanh cổ điển, tất cả đều có biểu tượng chú thỏ Playboy trên má phải. Quần jean nam có nhiều kiểu mẫu bao gồm camo và paisley.

Trong một tuyên bố liên quan đến việc ra mắt bộ sưu tập denim do công ty sở hữu và vận hành đầu tiên, Ashley Kechter, Chủ tịch Bộ phận Sản phẩm Tiêu dùng Toàn cầu của Tập đoàn PLBY cho biết: “Chúng tôi nhận thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với denim mang nhãn hiệu Playboy thông qua các hoạt động hợp tác cấp phép của chúng tôi và chúng tôi rất vui mừng được ra mắt dòng sản phẩm denim đầu tiên do Playboy sở hữu và vận hành trong thời gian nghỉ lễ. Chúng tôi mong muốn tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh do mình sở hữu và điều hành và sẽ tận dụng các dòng sản phẩm mới này trên toàn hệ sinh thái Playboy, bao gồm cả thông qua mạng lưới người sáng tạo mạnh mẽ của chúng tôi”.

Jason Mahler, Phó Chủ tịch Thiết kế của Tập đoàn PLBY cho biết thêm: “Sự phát triển của dòng sản phẩm Playboy Denim là sự hợp nhất của hai biểu tượng của Mỹ: Playboy là một thương hiệu mang tính biểu tượng của Mỹ và denim là một danh mục trang phục thể thao mang tính biểu tượng của Mỹ. Chúng tôi đã sử dụng các nét đặc trưng của thương hiệu dễ nhận biết của biểu tượng đầu thỏ và Quảng cáo trên trang đầu; giải thích chúng, cho một khách hàng hiện đại, thông qua các đinh tán và da tùy chỉnh, đồ họa, bản vá và bản in được tô điểm. Chất lượng và độ vừa vặn là trọng tâm chính, mang đến cả chất liệu co giãn và cứng cáp trên nhiều loại chất liệu cho quần áo nam và nữ của chúng tôi”.

