Mai Tài Phến chấn thương khi "nhập ngũ", nhịn cà phê, hì hục tập gym để body "đá tảng"

Mai Tài Phến là một trong những nam nghệ sĩ nhận được nhiều chú ý của khán giả. Gần đây anh đã quyết định tham gia "Sao nhập ngũ", một chương trình truyền hình thực tế nói về cuộc sống quân đội. Nam diễn viên cho hay, sau chương trình anh đã bị chấn thương tràn dịch gối khá nặng, dù từng tham gia nhiều bộ phim hành động nhưng để so sánh, Mai Tài Phến chia sẻ, 8 ngày quay chương trình bằng 30 ngày đi phim.

Mai Tài Phến đang tham gia chương trình "Sao nhập ngũ".

Anh cùng dàn cast nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng.

Nói về việc bị chấn thương, "Thầy giáo mưa" chia sẻ: "Sau khi tham gia chương trình thì đầu gối của tôi sưng to do bưng bê vật quá nặng nên xảy ra chấn thương. Thế nhưng điều hay là lúc thực hiện các thử thách, phần thi tôi không đau gì hết, chỉ về nhà mới cảm nhận thấy, hóa ra tất cả là do tinh thần, khi đi cùng anh em, đồng đội tôi luôn tự nhủ phải cố gắng hoàn thành từng thử thách một và chính điều đó đã giúp tôi quên đi nỗi đau".

"Tôi nghĩ khi mình mệt, mình được quyền nói. Thật ra, mọi người đều là nghệ sĩ, không phải là quân nhân nên chúng tôi không được đào tạo bài bản. Chúng tôi phải tham gia huấn luyện ngay khi vào chương trình nên rất khó khăn cho mọi người và chuyện bị đau, bị thương là bình thường. Đối với tôi, tôi không bao giờ sợ mất hình tượng và từ trước tới giờ vẫn thế" - anh cũng chia sẻ thêm.

Mai Tài Phến bị chấn thương nặng khi tham gia chương trình.

Song anh quan niệm, chính tinh thần mới là sức mạnh bị đau một chút không phải vấn đề lớn.

Mai Tài Phến cũng cho hay bình thường mình đã tập luyện gắt gao để giữ hình thể chuẩn nên khi tham gia chương trình, những khó khăn thể lực trong đó tuy có nhưng không phải là vấn đề làm khó được anh. Nói về cách giữ vóc dáng, anh chia sẻ: "Do lịch làm việc ngày thường thường xuyên phải di chuyển, cộng với việc thức khuya khá nhiều nên tôi cũng không có nhiều thời gian để chú trọng chăm sóc bản thân, do vậy tôi luôn tranh thủ tập luyện ở bất cứ đâu cũng như tranh thủ nghỉ ngơi sao cho đầy đủ nhất, tránh ảnh hưởng sức khỏe".

Nam nghệ sĩ rèn luyện cơ thể để giữ được vóc dáng săn chắc, cuốn hút.

Tập luyện với anh từ lâu đã là một sở thích, thói quen.

Nói về việc ăn uống, Mai Tài Phến cho hay mình hay dùng các loại trái cây để cung cấp vitamin, ngoài ra sẽ hạn chế uống cà phê, trà, nước ngọt mà thay vào đó là nước lọc, nước ép. Đặc biệt anh rất coi trọng giấc ngủ trưa, nam nghệ sĩ cho hay nhiều lúc chỉ cần ngủ 10 phút là đã đủ tỉnh táo để thực hiện những hoạt động kế tiếp.

Về thể thao, Mai Tài Phến chọn tập gym, song anh cũng có những bộ môn khác để thay đổi trong điều kiện không thể đến phòng tập. Nam nghệ sĩ cho hay: "Để có được thể hình như hiện tại thì tôi phải tập gym thường xuyên. Tuy nhiên nếu thời gian không cho phép thì tôi có thể chạy bộ, điều này cũng giúp cơ thể vận động nhiều hơn. Bên cạnh đó, tôi cũng chọn cách ngồi thiền mỗi khi có căng thẳng trong công việc và cuộc sống, học cách dung hòa mọi thứ để cảm thấy thoải mái hơn".

Ngoài gym, anh còn chạy bộ, ngồi thiền... để giữ tinh thần thoải mái, vui vẻ.

