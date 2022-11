Loạt phương pháp chống lão hóa hiệu quả cho cánh đàn ông sợ già

Để trông trẻ trung hơn với làn da căng khỏe, các chàng có thể tham khảo các phương pháp trẻ hóa dưới đây.

Dù bạn 25 hay 65, ai cũng lo lắng về việc già đi. Và trong thời đại mới việc chống lão hóa không chỉ thu hút sự quan tâm của nữ giới mà còn được các chàng chú ý rất nhiều.

Để trông đẹp mặc dù tuổi đang lớn đòi hỏi kỷ luật trong việc chăm sóc thường xuyên và các biện pháp hỗ trợ khác nhau. Để có thể chăm sóc da, chống lão hóa hiệu quả, phái mạnh hãy tham khảo các quy tắc sau.

Hãy quan sát bản thân và sử dụng kem chống nắng mỗi ngày

Điều đầu tiên cần làm khi đối mặt với nếp nhăn là cố gắng quan sát bản thân. Sau khi thức dậy và đánh răng, các chàng đều có cơ hội nhìn thấy khuôn mặt của mình trong gương. Cố gắng để ý các nếp nhăn trên khuôn mặt để xem nó có rõ ràng hơn hay không. Điểm rất đáng chú ý là trán và vết chân chim gần mắt. Đừng nghĩ rằng nếp nhăn chỉ xảy ra với những người ở độ tuổi 30+ vì ngoài tuổi tác thì vấn đề lối sống cũng rất quan trọng. Quan sát là một điểm khởi đầu tốt để phòng ngừa lão hóa.

Ngoài việc quan sát bản thân, điều rất quan trọng tất cả các bạn nam chú ý đó là thoa kem chống nắng. Ánh nắng mặt trời rất có hại cho làn da của chúng ta, cả tia UVA hay UVB đều ảnh hưởng trực tiếp đến làn. Nó không chỉ làm cho da đen sạm mà còn là nguồn gốc của các nếp nhăn. Khi da thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mà không được bảo vệ sẽ trở nên khô do mất đi độ ẩm tự nhiên và dẫn đến khô da và nếp nhăn. Ngay cả khi ở nhà, phái mạnh cũng nên thoa kem chống nắng.

Một số chăm sóc da và phải được áp dụng cho cổ

Làm sạch, dưỡng và chống nắng là ba điều cơ bản đơn giản mà các chàng phải làm hàng ngày để chống lão hóa. Làm sạch da mặt chắc chắn sẽ giúp làm sạch bụi bẩn bám trên da, dầu thừa - những nguyên nhân gây ra mụn. Đối với việc nuôi dưỡng, điều quan trọng là làn da cánh mày râu tiếp xúc với điều kiện không ổn định trong một ngày, cả rất nóng và rất lạnh (phòng điều hòa) khiến nếp nhăn hình thành. Về phần bảo vệ, đừng quên mặc áo cao cổ hoặc mặc áo chống nắng qua cổ.

Để chống lão hóa bằng sản phẩm, phái mạnh nên sử dụng hợp chất quan trọng như vtamin C, loại này chủ yếu giúp làm mờ vết thâm và cũng kích thích làn da của chúng ta chống nắng tốt hơn. Sản phẩm chứa vitamin C được khuyên dùng như một loại kem dưỡng da buổi sáng giúp da các chàng được dưỡng ẩm, không bị khô, nếp nhăn sẽ ít xuất hiện hơn.

Sử dụng một số chất tăng cường độ mạnh hơn để tăng hiệu quả

Các chàng nên có một lọ kem dưỡng ẩm bên mình để sử dụng hàng ngày. Điều đó có thể chỉ cải thiện làn da của bạn khoảng 30%, nhưng đối với các nếp nhăn sâu hơn, cụ thể hơn như đốm đen, vết mụn, v.v., phái mạnh sẽ cần các thành phần hoạt tính khác để giải quyết.

Đối với những anh chàng là tín đồ của dòng skincare thì chắc hẳn hiểu rất rõ về 'serum', sử dụng serum sẽ giúp tăng hiệu quả của các chất dưỡng da vì nó được tạo thành từ các thành phần đậm đặc hơn để giải quyết vấn đề tại chỗ. So sánh giữa kem dưỡng ẩm và serum vitamin C thì tất nhiên, serum có nồng độ vitamin C cao hơn.

Tiêm Botox

Phương pháp cùng để xóa nếp nhăn là hỗ trợ y tế. Botox có thể giúp làm cho nếp nhăn giảm đi, ngay cả khi hiệu quả không lâu dài, nhưng nó có thể được tiêm liên tục. Theo nhu cầu, tiêm chất làm đầy là một cải tiến khác trong việc làm cho da đầy đặn hơn thay vì các nếp nhăn. Một sự trợ giúp khác mà tốn một chút thời gian là bắn nhiều tia laser khác nhau, chẳng hạn như Vbream Prima, kích thích sự lưu thông của các mạch máu dưới da, hoặc Ultraformer 3. Tia laser sẽ xuyên sâu vào lớp dưới da để kích thích collagen làm cho khuôn mặt của phái mạnh trông căng hơn. Việc sử dụng tia laser có thể ảnh hưởng đến da như mẩn đỏ, bỏng rát, vết thương có thể mất một thời gian để lành lại, không nhanh bằng Botox nhưng kết quả sẽ lâu hơn.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/loat-phuong-phap-chong-lao-hoa-hieu-qua-cho-canh-an-ong-so-gia-a578433.html