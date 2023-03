Học cách lên đồ bộ chuẩn mực như 4 quý ông Oscar 2023

Dưới đây là những bộ trang phục đẹp nhất trên thảm đỏ đã khiến những người đàn ông trở thành chủ đề bàn tán trong đêm.

Brendan Fraser

Chúng ta đang ở giữa Thời đại Phục hưng. Brendan Fraser biến mất khỏi Hollywood sau khi bắt đầu sự nghiệp thăng hoa với những bộ phim như With Honor, George of the Jungle, và tất nhiên, The Mummy. Sau một câu chuyện bi thảm liên quan đến tấn công tình dục, ly hôn, cái chết của mẹ anh và nhiều cuộc phẫu thuật để điều trị vết thương do đóng phim hành động, anh rơi vào trầm cảm khiến anh rời bỏ ngành công nghiệp điện ảnh.

Sự trở lại chiến thắng của anh ấy đã chứng kiến ​​​​anh ấy mang về giải thưởng cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất để vinh danh vai diễn trong The Whale. Để chọn trang phục cho dịp trọng đại này, Brendan đã tìm đến nhà thiết kế đã từng may trang phục cho nhiều người đoạt giải Oscar hơn bất kỳ ai khác, Giorgio Armani. Brendan giữ cho mình vẻ cổ điển với bộ tuxedo đen đơn giản, áo sơ mi trắng và cà vạt đen. Brendan cũng đeo một chiếc ghim cài thanh trên ve áo để hoàn thiện kiểu dáng như một người chuyên nghiệp luôn làm.

Pedro Pascal

Nói về những sự kiện quan trọng, Pedro Pascal có khá nhiều. Trong khi anh ấy không xuất hiện với hy vọng giành được Giải thưởng Viện hàn lâm, anh ấy chắc chắn thuộc về một trong những ngôi sao lớn nhất thế giới. Hiện nay, Pedro đang ăn mừng việc phát hành phần thứ ba của The Mandalorian và phần đầu tiên của The Last of Us.

Pedro đã ăn mừng bằng cách làm những gì anh ấy giỏi nhất, vượt qua ranh giới của phong cách cổ điển theo cách khiến tất cả chúng ta phải suy nghĩ lại về chúng. Bộ lễ phục Zenga màu đen của Pedro được kết hợp với một chiếc áo sơ mi trắng nổi bật so với phần còn lại với cổ áo cao khiến chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đeo cà vạt từ lâu khi chúng tôi không cần đến chúng.

Paul Dano

Paul Dano được biết đến nhiều nhất với các vai diễn, There Will be Blood, và Batman - Người Dơi. Nhưng năm nay tại Lễ trao giải Oscar, Paul tới ủng hộ bạn diễn trong The Fablemans, Michelle Williams.

Tuy nhiên, anh không ngại thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên thảm trong bộ tuxedo đen Dolce & Gabbana tùy chỉnh với áo khoác có những hạt lấp lánh tinh tế giúp anh tỏa sáng. Anh ấy kết hợp món đồ này với một chiếc áo sơ mi màu hồng bụi bặm và chiếc nơ bướm.

Henry Shum Jr.

Henry Shum Jr. không phải là người xa lạ với Giải thưởng Oscar, từng là vũ công, biên đạo múa và là ngôi sao tham dự. Khoảng thời gian này, anh ấy tham dự với tư cách là một trong những người đã khiến mọi thứ, mọi nơi, tất cả cùng một lúc xảy ra. Ngôi sao xuất hiện với kiểu dáng đáng chú ý nhất của đêm, và trong khi những người khác cố gắng hết sức để thể hiện phong cách của mình, thì phần thưởng lại thuộc về Henry Shum Jr.

Anh ấy đã kết hợp trang phục trang trọng theo phong cách phương Tây với di sản phương Đông của mình trong bộ trang phục nửa kimono, nửa tuxedo do Adeam thiết kế và Warren Alfie Baker tạo kiểu. Cổ áo chồng lên nhau và thắt lưng được thiết kế đặc biệt để bày tỏ lòng kính trọng đối với di sản đa văn hóa của mình. Và chiếc áo khoác trắng với dây thắt lưng màu xanh hải quân được thiết kế đặc biệt để tôn vinh nhân vật của anh ấy trong phim, người đã mặc chiếc áo khoác đầu bếp màu trắng với đường viền màu xanh nước biển. Bộ phim của anh ấy đã mang về bảy giải Oscar trong đêm, nhưng giải thưởng mà anh ấy mang về nhà chắc chắn là dành cho trang phục đẹp nhất.

