Balmain đánh thức "người khổng lồ đang ngủ", lăng xê nam mặc đồ như nữ

Bộ sưu tập trang phục nam Thu/Đông 2023 của Balmain súc tích trong ý tưởng và bùng nổ trong thực tế, đó là điều mà giám đốc sáng tạo Olivier Rousteing mong muốn. Đối với mùa này, nhà thiết kế đã giữ cho tầm nhìn của mình rõ ràng, thu hẹp thông điệp của dòng sản phẩm thành bốn gạch đầu dòng. Và ý đồ của NTK lại khiến giới mộ điệu hoàn toàn ngạc nhiên.

Lưu ý đầu tiên - “Những ngày 'người khổng lồ ngủ quên' của Balmain đã chính thức kết thúc" - rất quan trọng. Khi Rousteing phỏng vấn cho vị trí đầu tiên của mình tại Balmain, anh được cho biết rằng nhà mốt là một “người khổng lồ đang say ngủ”, ngồi trên đỉnh một mỏ vàng kéo dài hàng thập kỷ. Trong nỗ lực loại bỏ và tái sử dụng những thiết kế Balmain cũ, người có tầm nhìn xa trông rộng như Olivier Rousteing đã tham khảo bộ sưu tập dành cho nam giới đầu tiên của nhà mốt, từ giữa những năm 1960, cho mùa này, với kiểu dáng đẹp, tinh tế cho phép những người thợ may lên tiếng và đánh thức “người khổng lồ đang say ngủ” một cách hiệu quả”.

Tiếp theo, Rousteing trích dẫn một câu nói của Pierre Balmain, nhà thiết kế thời trang người Pháp, người sáng lập Balmain. Nó viết, “Le style que l'on ressuscite doit être adapté au présent,” có nghĩa là “một phong cách hồi sinh phải được điều chỉnh cho phù hợp với hiện tại”. Ở đây, Rousteing thúc đẩy sự phát triển của thời trang về phía trước trong khi đề cập đến tài sản thừa kế phong phú do Pierre để lại.

Điểm thứ ba của anh ấy bày tỏ lòng kính trọng đối với người sáng lập Nhà mốt theo cách tương tự: “làm nổi bật tài năng đồ họa của Pierre Balmain”. Xuyên suốt bộ sưu tập, Rousteing kết hợp các vòng xoay đồ họa có tuổi đời hàng chục năm của Pierre trên biểu tượng của nhãn hiệu — cụ thể là mẫu Mê cung thôi miên của ông từ những năm 70 và phiên bản thế hệ tiếp theo của ông, được lấy cảm hứng từ những ô vuông bằng đá cẩm thạch tương phản của Versailles, từ những năm 80.

Cuối cùng, nhà thiết kế sử dụng những lời của Ginette Spanier, Giám đốc điều hành của Balmain từ năm 1947 đến năm 1976, để hướng dẫn may mặc: “Nếu một đường may không hoàn toàn đúng, đó là vấn đề sinh tử”. Câu trích dẫn đề cập đến truyền thống thời trang cao cấp của Paris, truyền thống này đã ảnh hưởng nặng nề đến các bộ sưu tập sau chiến tranh của Pierre Balmain. Ngày nay, Rousteing chia sẻ “nỗi ám ảnh” đó với người sáng lập thương hiệu, tìm cách tạo ra sự khác biệt cho thương hiệu nhờ các công trình và thiết kế chính xác trong dòng sản phẩm này.

