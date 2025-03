Đàm Vĩnh Hưng chúc mừng sinh nhật con trai cùng huyết thống, đứa trẻ càng lớn càng giống bố như lột

Sự kỳ diệu của gen đã tạo nên nét đặc biệt của những thành viên trong gia đình cùng huyết thống. Đó là lý do vì sao một đứa trẻ có thể mang những nét giống bố mẹ đẻ nhưng cũng có đứa trẻ lại sở hữu những nét đẹp từ thành viên khác trong gia đình như chú, bác hay cô, dì ruột.

Mới đây, trên trang cá nhân, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ những bức ảnh về cậu con trai cùng huyết thống Ku Tin và gửi lời chúc mừng sinh nhật tuổi mới đến cậu bé.

Con trai chung huyết thống được Đàm Vĩnh Hưng nhận nuôi từ bé.

3 người con của Mr Đàm, trong đó có con ruột Polo (áo trắng) và 2 con nuôi Kutin, Huỳnh Như.

"Happy birthday Ku Tin! Ba Hưng thương chúc con trai tuổi mới mọi sự như ý, giờ nào cũng vui khoẻ, ngày nào cũng bình an, tuần nào cũng may mắn, tháng nào cũng hạnh phúc, năm nào cũng thành công và cả 1 đời an yên con nha".

Con trai Đàm Vĩnh Hưng ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người bởi vẻ ngoài lớn trông thấy, chững chạc hơn. Ku Tin được khen ngợi càng lớn lại càng có nhiều nét rất giống bố Đàm Vĩnh Hưng như sống mũi cao thẳng và khuôn miệng. Bên cạnh đó là vóc dáng người gầy mảnh mai.

Cậu bé có rất nhiều nét giống Đàm Vĩnh Hưng.

Không ít người thân, bạn bè đã để lại lời chúc mừng sinh nhật tới cậu quý tử nhà Đàm Vĩnh Hưng.

Được biết, Ku Tin tên thật là Lâm Quân, thực chất là con ruột của Huỳnh Minh Hạnh - em gái ruột của Đàm Vĩnh Hưng.

Tuy nhiên ngay từ khi cậu bé và chị gái Huỳnh Như còn nhỏ đã được bác Đàm Vĩnh Hưng nhận làm con nuôi và chăm sóc, dành mọi yêu thương như con đẻ. Ông hoàng nhạc Việt cũng rất thường xuyên nhắc đến cậu con trai Ku Tin trên mạng xã hội cũng như trước truyền thông.

Đàm Vĩnh Hưng tạo mọi điều kiện cho con trai Ku Tin có cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc và không thua thiệt các bạn đồng trang lứa. Không ít người còn nhận thấy Ku Tin chẳng khác nào Rich Kid đời thực.

Cậu bé thường xuyên check in ở những nơi xa xỉ, theo học trường quốc tế có mức học phí cao ngất ngưởng. Mặc dù vậy, cậu bé cũng là đứa trẻ ngoan, chăm chỉ học tập và đạt được thành tích cao khiến Đàm Vĩnh Hưng và bố mẹ tự hào. Mr Đàm từng khoe Ku Tin lớn đã biết phụ giúp ba mẹ công việc nhà.

Ku Tin học tốt khiến bố tự hào.

Ông bố từng chia sẻ về con trai Ku Tin và con gái Huỳnh Như: "Không nói thách nhé! Hai con tôi rất ngoan, hiền lành, lễ phép, học giỏi, tình cảm, tự lập, khiêm nhường, không ỷ lại vào sự nổi tiếng của ba... Dễ thương không mọi người?".

Trong một bài phỏng vấn năm 2022, ông hoàng nhạc Việt từng tiết lộ chuyện chi hàng trăm triệu mỗi tháng vào việc học của 3 con bao gồm 2 con nuôi Ku Tin, Huỳnh Như và 1 con ruột Polo. Ông bố đơn thân cũng khẳng định dư sức cho các con đi du học từ nhỏ nhưng bản thân không muốn làm điều đó.

"Tôi có đủ điều kiện cho con đi du học nhưng tôi không thể xa được. Tôi mê con lắm, sợ con đi học xa rồi ở đó không về. Tôi phải tiếp cận gần gũi với bọn trẻ để chúng thương mình. Tôi dành thời gian tối đa ở bên các con. Nếu một đêm có hai lịch diễn tôi sẽ tranh thủ khoảng thời gian trống giữa hai show, chạy về nhà chơi cùng chúng. Cuối tuần, cả nhà đến các trung tâm thương mại ăn những món Hàn, Nhật vì các con thích không khí đông vui, náo nhiệt.

Tôi nghĩ mình phải cố gắng làm việc, xây một cây ATM ở cửa nhà nữa. Như vậy khi rời xa vòng tay tôi, các con vẫn thường xuyên về nhà để rút tiền (cười)".

Thực tế không riêng con trai Đàm Vĩnh Hưng mà rất nhiều đứa trẻ không chỉ có nét của bố mẹ ruột mà còn có nhiều nét của những người thân khác trong nhà.

Lý do là vì sao?

Theo khoa học di truyền, những người thân, đặc biệt là cô và chú, bác xác suất có bộ nhiễm sắc thể X-Y giống như của người cha là rất cao, do đó, con cũng có thể thừa hưởng bộ gen tương tự, không loại trừ những đặc điểm giống người thân của mình.

Do con trai là XY nên Y đương nhiên sẽ nghiêng về những đặc điểm của chú - bác, X của con gái được nhận từ cha sẽ có độ tương đồng cao với X trong bộ nhiễm sắc thể XX của cô ruột.

Tuy nhiên tất cả đều phụ thuộc vào xác suất trong di truyền học, là tương đối nên không phải đứa trẻ nào sinh ra đều giống cô chú bác. Nhìn chung những đứa trẻ thường sẽ giống cha hoặc mẹ nhiều hơn, thậm chí “nhìn mặt biết số nhà”, y như phiên bản ngày bé của cha mẹ nên không phải lo lắng quá đâu bố mẹ.