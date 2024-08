Cựu tuyển thủ Anh mất việc vì bê bối tin nhắn sex

Hôm 23/8 The Sun đưa tin BBC ra thông báo chấm dứt hợp tác với Jermanie Jenas sau khi một nữ nhân viên chương trình The One Show tố cáo Jenas gửi những tin nhắn không mong muốn. Một số người khác sau đó cũng phàn nàn về hành vi "không phù hợp" ở nơi làm việc của cựu tiền vệ 41 tuổi.

Jermaine Jenas tối 23/8 sau khi có tin anh bị sa thải. Ảnh: The Sun

BBC xác nhận một cuộc điều tra được tiến hành "sau những cáo buộc liên quan tới liên lạc kỹ thuật số như tin nhắn" nhận được vài tuần trước. Nguồn tin cho hay bê bối khiến Jermaine Jenas không được tiếp tục lên sóng hai chương trình The One Show và Match of the Day.

Chưa đầy một ngày sau khi bị sa thải, Jermaine Jenas thực hiện cuộc phỏng vấn độc quyền với The Sun. .Cựu tuyển thủ Anh thừa nhận có những tin nhắn "không thích hợp" và xin lỗi nếu anh đã khiến những người nhận tin cảm thấy không thoải mái. Jermaine Jenas hé lộ trước khi bê bối bị phanh phui, anh đã phải tới gặp bác sĩ tư vấn.

"Tôi cảm thấy xấu hổ và vô cùng hối tiếc. Tôi đã làm bản thân, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp thất vọng. Tôi nợ mọi người một lời xin lỗi, đặc biệt những phụ nữ tôi đã nhắn tin. Tôi xin lỗi vì những gì mình đã khiến họ phải trải qua. Tôi coi đó là ngoại tình dù chưa có điều gì xảy ra về mặt thể chất", Jermaine Jenas nói.

Cựu tuyển thủ Anh trong cuộc phỏng vấn độc quyền với The Sun sau khi lộ bê bối. Ảnh: The Sun

Tuy nhiên, tiền vệ một thời cho hay anh không làm gì vi phạm pháp luật và đang cân nhắc kiện BBC với cách họ giải quyết khủng hoảng được cho là "làm quá lên". Jermaine Jenas nói đó là những tin nhắn giữa hai người lớn và có sự đồng thuận. Cựu tuyển thủ Anh cho biết thêm anh không gửi video hay ảnh sex.

Jermaine Jenas cũng thú nhận lỗi lầm với bà xã Ellie và chấp nhận nguy cơ hôn nhân đổ vỡ. Tiền vệ một thời thổ lộ vợ vô cùng tức giận và cả hai chưa thực sự nói chuyện với nhau sau khi bê bối bị phanh phui. Cựu sao Anh có một con gái riêng với tình cũ trước khi kết hôn và có ba con với bà xã Ellie.

Jermaine Jenas sinh năm 1983, là cựu ngôi sao bóng đá người Anh. Tiền vệ một thời từng khoác áo Nottingham Forest, Newcastle, Tottenham Hotspurs, Aston Villa... Trong màu áo tuyển Anh, Jenas thi đấu từ 2003 đến 2009, ghi một bàn trong 21 lần ra sân. Sau khi giải nghệ tại Queens Park Rangers năm 2014, anh theo con đường bình luận viên, MC.

Jermaine Jenas và bà xã Ellie. Ảnh: Instagram Jermaine Jenas

(Theo Hoàng Trang (Theo The Sun) )

