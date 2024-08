Tình yêu đẹp của mỹ nhân Hàn và YouTuber ngồi xe lăn

Theo Nate, Song Ji Eun và Park We hôm 23/8 công khai ảnh cưới. Kèm những tấm hình, Song Ji Eun viết: "Khi tôi bước từng bước đến vạch xuất phát của hành trình hôn nhân, tình yêu đã chữa lành và hoàn thiện nhiều điều. Giờ đây, chúng tôi hy vọng sẽ trở thành một 'nhà thờ nhỏ' để cùng chia sẻ và lan tỏa tình yêu cả hai nhận được. Xin hãy gửi lời chúc mừng đến hành trình của chúng tôi".

Cùng loạt ảnh cưới, hai người chia sẻ quá trình chuẩn bị cho hôn lễ thông qua kênh YouTube "Weracle" của Park We và nhận được nhiều sự ủng hộ, lời chúc tốt đẹp từ người hâm mộ.

Ảnh cưới của Song Ji Eun và Park We. Ảnh: Instagram

Song Ji Eun và Park We lần đầu công khai mối quan hệ vào tháng 12/2023. Trong một bài viết trước thềm Giáng sinh năm ngoái, cô hé lộ: "Tôi muốn giới thiệu người đàn ông quý giá đã đến trong cuộc đời mình. Anh là bạn trai của tôi. Anh ấy có thái độ sống tuyệt vời, một người đáng yêu với trái tim rộng lớn, biết cách yêu thương người khác bằng cả tấm lòng". Sau đó, Park We cũng nói về mối quan hệ này trên trang cá nhân: "Một người giống như món quà tuyệt vời đã đến với cuộc đời tôi. Tôi đang trong mối quan hệ với một cô gái ấm áp và chu đáo, người có trái tim mỏng manh nhưng cũng có đức tin mạnh mẽ vào Chúa".

Tham gia một show truyền hình đầu 2024, Song Ji Eun tiết lộ cô quen biết Park We qua bạn giới thiệu: "Tôi gặp anh ấy lần đầu tại nhà thờ, thông qua một đồng nghiệp. Tôi nhìn thấy anh ấy di chuyển bằng xe lăn tới. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã yêu anh ấy".

Ca sĩ cho biết Park We bị liệt nhưng làm mọi việc như một người bình thường: "Trong những buổi hẹn hò, anh ấy tới đón tôi và tự mình lái xe. Điều đó khiến tôi rất yên tâm".

Song Ji Eun và Park We. Ảnh: Instagram

Song Ji Eun ra mắt năm 2009 với tư cách thành viên của Secret, nhóm nhạc đình đám với nhiều ca khúc như Shy Boy, Magic, Starlight Moonlight... Cô còn đóng phim, đảm nhận vai chính trong các bộ phim truyền hình như My Secret Romance, Melting Me Softly, The Man's Voice... Cô xinh đẹp, đa tài, được nhiều khán giả yêu mến.

Cô dâu Song Ji Eun. Ảnh: Instagram

Chú rể Park We. Ảnh: Instagram

Park We là con trai đạo diễn Park Chan Hong, người nổi tiếng với các tác phẩm Don't Look Back: The Legend of Orpheus, Beautiful World, Miraculous Brothers... Năm 2014, Park We gặp tai nạn, bị rơi từ một tòa nhà cao ba mét, dẫn đến tổn thương cột sống nghiêm trọng và được chẩn đoán liệt toàn thân. Bất chấp những thách thức về khả năng phục hồi, sự kiên trì tập luyện và tinh thần vững vàng đã giúp Park We khỏe lại phần nào, dù vẫn phải ngồi xe lăn. Hiện anh quản lý kênh YouTube "Weracle" để truyền tải hy vọng và nâng cao nhận thức về người khuyết tật. Kênh của anh có khoảng nửa triệu người theo dõi.

