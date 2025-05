Cuộc sống của Johnny Trí Nguyễn sau chia tay Nhung Kate

15 năm bên nhau, Johnny Trí Nguyễn và Nhung Kate có nhiều sự đồng điệu trong sở thích võ thuật, điện ảnh, du lịch bụi. Lần cuối cặp sao xuất hiện chung một sự kiện là tháng 9/2022, tại buổi khai trương thương hiệu kinh doanh của anh em Charlie Nguyễn - Johnny Trí Nguyễn. Một năm sau, Nhung Kate chia sẻ về sự hỗ trợ của bạn trai trong lần đầu cô đóng phim ở Hollywood (bom tấn The Continental: From the World of John Wick).

Tối 12/5, Johnny Trí Nguyễn xác nhận đã khép lại mối tình với Nhung Kate từ cách đây hơn một năm. Nhiều năm yêu kín tiếng nên khi chia tay, cả hai giữ im lặng. Trên mạng xã hội, Johnny Trí Nguyễn vẫn chia sẻ về cuộc sống như trước giờ.

Johnny Trí Nguyễn dành phần lớn thời gian để làm việc và thư giãn trong nhà vườn và võ đường.

Sống cuộc đời 'nhà quê'

Johnny Trí Nguyễn dành phần lớn thời gian tại trung tâm võ thuật do anh sáng lập. Không gian rộng 1.800 m2 ở huyện Nhà Bè, TP HCM vừa là nơi làm việc vừa là nơi sinh sống của anh, gồm có võ đường, quán cafe và nhiều góc thư giãn. Ngoài những giờ huấn luyện học trò, Trí Nguyễn thích chill trong khuôn viên gần gũi thiên nhiên.

"Trong khi ba mẹ tôi muốn xây nhà kính mái ngói, không biết thời đại này còn ai nhà quê như tôi không?", tài tử Dòng máu anh hùng hóm hỉnh nói về đời sống dân dã. Tháng 9 năm ngoái, chương trình Sáng nay ăn gì? tới đây ghi hình, nam diễn viên xuất hiện trong vai trò khách mời. Anh hướng dẫn ba host Quang Tuấn, Chí Thiện và Lê Dương Bảo Lâm tập võ. Đây là lần hiếm hoi anh lộ diện trong một show giải trí.

Những năm qua, Johnny Trí Nguyễn rèn luyện lối sống tỉnh thức. Trên Facebook, anh thích chiêm nghiệm về đời sống, bày tỏ nhiều quan điểm về các khía cạnh của đời sống, tâm lý. Nhưng đôi khi, anh cũng bộc lộ tính cách hài hước với những câu chữ đậm tính giải trí trên mạng.

Tài tử khoe con gái út xinh đẹp, yêu điện ảnh vào cuối năm ngoái.

Làm một võ sư bận rộn

Anh em Johnny Trí Nguyễn trưởng thành trong cái nôi truyền thống võ học của gia đình. Năm 2012, tài tử thành lập võ đường Liên Phong, lấy theo tên môn võ Liên Phong Quyền do ông nội anh sáng tạo. Sau khi tạm xa điện ảnh năm 2017, anh tập trung cho vai trò của một võ sư, đồng thời phát triển hoạt động của võ đường.

Thay vì các tấm ảnh "chơi" tốc độ, chinh phục những cung đường đổ đèo bằng xe phân khối lớn như ngày trước, Facebook của Johnny Trí Nguyễn hơn một năm qua phủ kín các bài viết, hình ảnh liên quan võ thuật. Công việc thường ngày của anh gồm tập võ, chỉ dẫn học trò. Năm ngoái, anh thêm phần bận rộn khi tổ chức giải đấu Gods of Martial Arts (GMA), còn gọi là Thần võ Việt Nam.

Bóng dáng nam thần điện ảnh lùi xa về nhiều năm trước, nhường chỗ cho diện mạo gầy ốm, phong sương của một người hướng mình theo võ đạo. Dù là trực tiếp lên võ đài hay đứng bên dưới theo dõi trận đấu, Johnny Trí Nguyễn cũng giữ tinh thần nhiệt thành với võ học. Anh say mê bàn chuyện võ thuật với các đồng môn, bạn hữu; sát sao các học trò và dành nhiều tâm huyết cho các dự án phát triển võ cổ truyền Việt Nam.

Tài tử 'Bẫy rồng' giữ trọn nhiệt huyết với võ thuật.

Tái xuất màn bạc ở tuổi ngoài 50

Nhiều năm vắng bóng, Johnny Trí Nguyễn bất ngờ thông báo trở lại điện ảnh vào đầu năm 2025, cùng lúc chuẩn bị cho hai dự án.

Với phim dã sử - võ thuật - tình cảm Hộ linh tráng sĩ: Bí mật mộ vua Đinh, tài tử sinh năm 1974 xác nhận đảm nhận một vai diễn, đồng thời là đạo diễn võ thuật. Mấy tháng qua, anh cùng đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình và êkíp ra Ninh Bình chọn bối cảnh, hỗ trợ nhà sản xuất trong việc casting. Anh cho biết sau khi tuyển chọn được đầy đủ diễn viên của phim, anh sẽ dành khoảng 5 tháng tập luyện các kỹ năng chiến đấu như cưỡi ngựa, đấu kiếm cho dàn cast. Đã lâu mới quay về với nghệ thuật thứ bảy, Trí Nguyễn bày tỏ niềm hăng say: "Tôi như đang thả hồn trong thế giới hùng ca, sáng tạo phóng chiếu những hình ảnh đánh đấm tới nỗi cơ thể cũng tung chiêu trong lúc ngủ".

Johnny Trí Nguyễn quay video tuyển diễn viên cho 'Hộ linh tráng sĩ: Bí mật mộ vua Đinh'.

Dự án còn lại còn đặc biệt hơn thế, bởi đó là phần 2 của phim võ thuật nổi tiếng một thời - Dòng máu anh hùng, với tựa đề Nhạn Trắng Cà Mau. Nhạn Trắng Cà Mau vốn là biệt hiệu của cụ Nguyễn Chánh Minh - võ sư, nhà hoạt động cách mạng ở miền Tây thời chống Pháp. Cụ là cha ruột của tài tử Nguyễn Chánh Tín, cũng là ông nội của anh em Charlie Nguyễn - Trí Nguyễn. Với phim tiểu sử này, Johnny Trí Nguyễn sẽ tái hiện chân dung ông nội.

Diễn viên cho biết kịch bản phim được anh và anh trai chuẩn bị từ lâu. Họ từng tính chuyện làm phim nhưng kế hoạch gác lại do Covid-19. "Bà cố của tôi có bầu ông nội tận 11 tháng. Chắc vì thế, bộ phim cũng cần được thai nghén giống ông", anh nói.

Thời gian này, anh em Johnny Trí Nguyễn bận rộn làm việc cùng đội biên kịch. Charlie Nguyễn mong bố và bác ruột của họ có thể thưởng thức tác phẩm về gia đình trước tuổi 90. Trí Nguyễn cũng hy vọng phim ra mắt kịp cột mốc 20 năm của Dòng máu anh hùng.

Johnny Trí Nguyễn ở tuổi ngoài 50.

Johnny Trí Nguyễn sinh năm 1974 tại Bình Dương. 8 tuổi, anh theo gia đình sang Mỹ định cư. Sau thời gian làm ca sĩ ở hải ngoại và làm cascadeur ở Hollywood, anh trở về Việt Nam hoạt động trong vai trò diễn viên, trở nên nổi tiếng với loạt phim Dòng máu anh hùng, Nụ hôn thần chết, Hồn Trương Ba - da hàng thịt, Bẫy rồng, Tèo em...

Sau phim Vú em tập sự (năm 2017), anh rời màn ảnh, chuyên tâm điều hành võ đường. Đầu năm nay, anh xác nhận trở lại điện ảnh, làm đạo diễn võ thuật cho dự án phim dã sử Hộ linh tráng sĩ, đồng thời cùng anh trai - đạo diễn Charlie Nguyễn - khởi động làm phần 2 cho phim Dòng máu anh hùng.

Anh từng đổ vỡ hôn nhân với người vợ ca sĩ, sau đó hẹn hò với đả nữ Ngô Thanh Vân, trước khi nên duyên với Nhung Kate.