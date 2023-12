Celine gây choáng với bộ sưu tập quần áo nam mùa hè 2024

Lấy bối cảnh dựa trên phong cách thẩm mỹ thế kỷ 19 của La Gaîté Lyrique, Le Grand Rex và Monte-Carlo Opera Garnier, cùng với nhạc nền indie sôi động của LCD Soundsystem, Celine giới thiệu buổi trình diễn chưa từng có dành cho bộ sưu tập Menswear Summer 2024 của mình. Bất chấp việc buổi trình diễn bị hủy bỏ vào tháng 7 năm 2023, giám đốc sáng tạo Hedi Slimane vẫn hình dung “Delusion Daydream” như một sự tôn vinh cho sự hồi sinh của thời trang và nghệ thuật vào đầu những năm 2000 ở New York. Bộ sưu tập nổi bật với quần cạp trễ, quần jean hơi loe, cà vạt đen bó sát và chất liệu vải ánh kim bóng loáng, gợi nhớ đến khung cảnh nghệ thuật trẻ trung và năng động mà Slimane từng chứng kiến ​​ở các khu vực như Dimes Square và Brooklyn.

Bộ sưu tập này hoàn toàn phù hợp với bộ sưu tập Mùa hè 2024 dành cho Nữ của Celine trong bộ phim được quay giữa Paris và Monaco. Với những cảnh có vũ công ba lê cổ điển Laurids Seidel, Slimane nhấn mạnh chiều sâu nghệ thuật của bộ sưu tập, kết hợp kỹ thuật thủ công của Maison với khung cảnh nghệ thuật đầy khiêu khích đặc trưng của New York vào đầu những năm 00. Trang phục của anh lấy cảm hứng từ các nghệ sĩ mới nổi của thế hệ như Dan Cohen, Terence Koh, Nate Lowman và Dash Snow.

Cái nhìn mở đầu của Slimane thể hiện rất rõ điều gì trong bộ sưu tập mới nhất của anh: một bộ quần áo toàn màu đen nổi bật với áo thời trang cao cấp bất đối xứng với chiếc nơ sa-tanh, kết hợp với quần da bó sát và cạp thấp. Chủ yếu là màu đen, bộ sưu tập sau đó giới thiệu một chút màu sắc trong kiểu dáng 40 với chiếc áo khoác đính sequin màu vàng sáng bóng được trang trí bằng một chiếc thắt lưng sa tanh rộng màu hồng nhạt buộc ở thắt lưng. Những chiếc cà vạt mỏng màu đen của những năm 90 và 2000 thống trị kiểu dáng của các người mẫu, cùng với quy tắc của Le Tailleur, gợi nhớ lại những thiết kế veston và đồ bóng đen ban đầu của Slimane trong nhiệm kỳ của ông tại Dior Homme. Mọi kiểu dáng đều kết hợp khung cảnh nghệ thuật năng động của New York, khi Slimane cộng tác với nghệ sĩ và nhiếp ảnh gia người Mỹ Dash Snow, chọn các tác phẩm nghệ thuật từ kho lưu trữ của anh ấy để đưa vào bộ sưu tập “Delusion Daydream”.

“Delusion Daydream” nhằm tri ân thế hệ nghệ sĩ New York đang hồi sinh sau lệnh phong tỏa, với hy vọng thu hút được những nhạc sĩ, nghệ sĩ và thành viên câu lạc bộ sôi động đã từng tràn ngập đường phố Brooklyn và Lower Manhattan. Slimane suy ngẫm về những tác phẩm đầu tiên của mình, chẳng hạn như buổi biểu diễn nhóm “Sweet Bird of Youth” năm 2007, trong đó có các tác phẩm của các nghệ sĩ mới nổi ở trung tâm thành phố New York. Ngoài ra, triển lãm “Người Mỹ trẻ” của anh ở Amsterdam trưng bày những bức chân dung đen trắng để bày tỏ lòng kính trọng đối với cùng một thế hệ nghệ sĩ.

