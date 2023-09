Cách giúp chàng chọn được chiếc quần jean lý tưởng

Thời trang nam giới có nhiều món đồ vượt thời gian và quần jean denim đã được chứng minh là món đồ không thể thiếu trong tủ quần áo. Từ những chàng cao bồi cho đến những ngôi sao nhạc rock, quần jean luôn là trang phục được đàn ông khắp mọi nơi ưa chuộng. Tuy nhiên, với rất nhiều kiểu dáng denim khác nhau, câu hỏi làm thế nào để quần jean vừa vặn là một câu đố mà nhiều người phải đối mặt.

Mẹo để chọn chiếc quần jean hoàn hảo

Tìm hiểu về các mẹo nhanh để có được chiếc quần jean vừa vặn hoàn hảo.

Việc lựa chọn quần jean phù hợp với hình dáng cơ thể mà không gây cảm giác gò bó sẽ mang lại sự cân bằng vượt trội giữa phong cách và sự thoải mái. Cách làm này tôn trọng đường nét tự nhiên của cơ thể, mang đến vẻ ngoài thời trang, tinh tế và tươi mới.

Kiểm tra hai ngón tay

Thử nghiệm bằng hai ngón tay là một cách tiếp cận chiến lược để đo kích thước vòng eo của quần jean denim dành cho nam giới. Để áp dụng kỹ thuật này, hãy trượt hai ngón tay vào giữa cạp quần jean và cơ thể bạn. Phần vừa vặn phải vừa khít, cho phép các ngón tay trượt với một chút lực cản. Phương pháp đơn giản này giúp đảm bảo vòng eo vừa vặn hoàn hảo mà không gây cảm giác chật hoặc tuột xuống.

Phù hợp chi tiết

Làm chủ vòng eo: Quần jean của bạn phải vừa vặn ở eo mà không cần thắt lưng. Sử dụng “Kiểm tra bằng hai ngón tay” ở thắt lưng để đảm bảo chúng không bị bó hoặc tuột xuống.

Chỗ ngồi và hình dáng: Chọn quần jean có đường viền nhẹ nhàng quanh mông mà không bị hạn chế.

Vòng đùi: Hãy chọn quần jeans cho phép vận động dễ dàng ở vùng đùi mà không làm mất dáng.

Sự thoải mái của bắp chân: Hãy tìm loại vừa vặn nhưng vẫn thoải mái quanh bắp chân mà không bị co thắt.

Độ chính xác về độ dài: Cố gắng tạo ra một khoảng hở vừa phải (nếp gấp nhẹ nơi quần jean tiếp giáp với giày) để loại bỏ phần vải thừa ở mắt cá chân.

Kỹ thuật côn: Hãy xem xét một chiếc còng tinh tế, giúp tăng thêm nét tinh tế, đặc biệt là khi mặc quần jean có viền (quần jean được làm với một đường viền tự hoàn thiện để tránh bị bong ra).

Giải mã phong cách quần jean nam

Hãy chú ý đến độ vừa vặn của từng khu vực trên chiếc quần jean denim của bạn.

Việc điều hướng quần jean denim nam đòi hỏi phải hiểu rõ nhiều kiểu dáng khác nhau và cách phù hợp với từng kiểu:

1. Skinny Jeans: Skinny jeans nên ôm sát vào chân nhưng không quá chật. Hãy tìm loại vừa khít nhưng thoải mái quanh eo và đùi, với chiều dài dài hơn một hoặc hai inch so với kiểu vừa vặn cổ điển.

2. Slim Fit: Kiểu dáng slim fit mang lại vẻ ngoài vừa vặn mà không ôm quá chặt. Đùi phải có cảm giác ôm sát một cách thoải mái, thuôn dần về phía mắt cá chân, giúp bạn dễ dàng cử động.

3. Vừa vặn: Lý tưởng cho những người tìm kiếm vẻ ngoài truyền thống hơn, quần jean vừa vặn có chiều rộng đồng đều từ hông đến gấu áo. Chúng không được có cảm giác quá lỏng cũng không quá chật quanh đùi và bắp chân.

Quần jean bootcut mang đến cảm giác vừa vặn thoải mái với phần ống quần rộng rãi.

4. Boot-Cut: Quần jean boot-cut được thiết kế để vừa với bốt, hơi loe ở viền. Chúng phải vừa vặn thoải mái ở thắt lưng và đùi, có đủ chỗ ở mắt cá chân cho đôi giày đã chọn.

5. Vừa vặn thoải mái: Quần jean vừa vặn thoải mái mang lại nhiều không gian hơn trong suốt, lý tưởng cho những người coi trọng sự thoải mái hơn vẻ ngoài vừa vặn. Kiểu dáng vừa vặn phải tạo cảm giác dễ dàng ở phần eo, hông và đùi mà không có vẻ rộng thùng thình.

Quần jean hoàn hảo vừa vặn

Hãy tìm chiếc quần jean vừa vặn hoàn hảo của bạn với sự chú ý kỹ đến từng chi tiết.

Độ vừa vặn của quần jean là điều cần cân nhắc đối với nam giới, phản ánh sự giao thoa giữa sự thoải mái, phong cách và sở thích cá nhân. Dưới đây là một số mẹo để nhận biết quần jean quá rộng, quá chật hay vừa vặn hoàn hảo:

Nhận biết quần jean rộng: Quần jean có thể bị coi là quá rộng nếu chúng cần có dây đai để cố định hoặc nếu có quá nhiều bó vải ở ống quần.

Nhận biết quần jean quá chật: Quần jean có thể quá chật nếu:

Có cảm giác khó chịu hoặc bị chèn ép quanh eo, hông, đùi hoặc đầu gối.

Chuyển động bị hạn chế, gây khó khăn khi đi lại, ngồi hoặc cúi người.

Chất vải kéo hoặc tạo đường nét không đẹp trên cơ thể.

Chúng để lại dấu vết hoặc dấu vết trên da sau khi loại bỏ chúng.

Nếu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào trong số này, bạn nên cân nhắc việc tăng kích thước hoặc chọn một vết cắt có nhiều khoảng trống hơn ở những khu vực cần thiết. Hãy cân nhắc cẩn thận khi quyết định tăng hay giảm kích thước.

Cân nhắc về kích thước:

Giảm kích thước: Tùy chọn này có thể mang lại vẻ ngoài bóng bẩy hơn nhưng cần được thực hiện cẩn thận để tránh các vấn đề liên quan đến quần jean quá chật.

Tăng kích thước: Nếu nghi ngờ, việc tăng kích thước và sau đó điều chỉnh cho vừa vặn chính xác có thể là một lựa chọn sáng suốt.

Hệ số co giãn: Hãy nhớ rằng độ co giãn ban đầu có thể dễ dàng khi mặc vì nhiều quần jean nam có chất liệu vải co giãn.

Nguồn: