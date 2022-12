BST siêu xế, đồng hồ "đỉnh chóp" của cầu thủ Pháp có thu nhập cao nhất thế giới, vượt mặt Messi

Kylian Mbappe hiện là ngôi sao được kỳ vọng cao nhất hiện nay sẽ giúp đội tuyển Pháp bảo vệ ngôi vương World Cup sắp tới. Với chiến thắng vang dội trước Morocco, chàng tiền đạo sinh năm 1998 này sẽ cùng đồng đội chạm trán với Argentina tại chung kết.

Sở hữu tài năng thiên phú, gặt hái nhiều thành công khi tuổi đời còn khá trẻ, Kylian Mbappe hiện là một trong những cầu thủ đắt giá nhất hiện nay. Theo Sportico, tiền đạo Pháp là cầu thủ bóng đá có thu nhập cao nhất trong năm 2022 với 125 triệu USD, gồm 105 triệu USD tiền lương và 20 triệu USD từ các hợp đồng tài trợ, vượt qua cả đàn anh Messi và Cristiano Ronaldo.

Kylian Mbappe là ngôi sao sáng chói của mùa World Cup 2022

Chính vì vậy, thật dễ hiểu vì sao tiền đạo 23 tuổi sở hữu bộ sưu tập xe và đồng hồ xịn xò. Hãy cùng nhìn qua bộ sưu tập chất lừ của ngôi sao bóng đá này:

Bộ sưu tập xe

Là một triệu phú trẻ nhưng dàn xe của Kylian Mbappe lại không có giá quá khủng như nhiều người vẫn nghĩ. Mặc dù vậy, những chiếc xe mà cầu thủ này sử dụng đều chứa nhiều tính năng khác nhau. Trang Autoevolution mới đây đã tiết lộ rằng hiện siêu sao 23 tuổi này đang sở hữu một dàn xe khá nổi bật. Đầu tiên phải kể đến cái tên Volkswagen Tiguan của nước Đức. Giá bán cao nhất của loại xe này là 62.000 USD (1,53 tỷ đồng).

Một chiếc xe khác nằm trong bộ sưu tập của tiền đạo Kylian Mbappe là Volkswagen Touareg, được bán ra với mức giá từ 61.000 USD (1,51 tỷ đồng). Nếu bạn nghĩ rằng Touareg và Tiguan là hai cái tên “kì lạ” trong bộ sưu tập ô tô của một ngôi sao bóng đá này thì cái tên Volkswagen Multivan còn làm bạn bất ngờ hơn thế nữa. Đây tiếp tục là dòng xe tầm trung với mức giá khởi điểm là 58.100 USD (1,43 tỷ đồng).

Kylian Mbappe sử dụng những loại xe có mức giá phổ thông

Cầu thủ này cũng sở hữu Mercedes-Benz V-Class có với mức giá khởi điểm là 52.600 USD (1,3 tỷ đồng). Việc Kylian Mbappe sử dụng số xe quá phổ thông so với mức thu nhập khủng của mình cũng có lý do, đó là việc... anh chưa có bằng lái. Trong một buổi phỏng vấn với báo giới, tiền đạo Pháp xác nhận anh chưa có thời gian đi học và thi lấy bằng nên đi đâu cũng do tài xế riêng chuyên chở. Điều đó cũng lý giải vì sao số xe anh sở hữu đa phần là những loại xe có chỗ ngồi phía sau rộng rãi.

"Siêu phẩm" đồng hồ

Dù sở hữu dàn xe khiêm tốn nhưng Kylian Mbappe lại sở hữu bộ sưu tập đồng hồ cực chất. Cầu thủ này là đại sứ thương hiệu cho Hublot, một nhãn hiệu đồng hồ nổi tiếng của Thụy Sĩ nên thật dễ hiểu khi tiền đạo 23 tuổi có trong tay những mẫu đồng hồ trị giá cả triệu USD từ Hublot.

Đầu tiên phải kể đến mẫu Hublot Big Bang Millennial Pink được nhãn hiệu đồng hồ của Thụy Sĩ kết hợp sản xuất cùng Garage Italia. Mẫu đồng hồ này lần đầu tiên được ra mắt thị trường vào tháng 7/2020 và chỉ có giới hạn 200 chiếc. Kylian Mbappe chính là một trong những cái tên đang sở hữu mẫu Hublot Big Bang Millennial Pink. Hiện mẫu đồng hồ này có giá khoảng 20.800 USD (gần 480 triệu đồng).

Năm 2020, cánh báo chí cũng từng bắt gặp cảnh tiền đạo sinh năm 1998 đeo chiếc đồng hồ Hublot Big Bang Steel White được đính kim cương. Mẫu đồng hồ này có giá bán dao động trong khoảng 10.400 USD – 15.500 USD (khoảng 240 triệu đồng – 360 triệu đồng).

Mbappe sở hữu một trong 200 chiếc Hublot Big Bang Millennial Pink

Cuối cùng, mẫu Hublot có lẽ là nổi bật và đắt đỏ hơn cả trong bộ sưu tập của Kylian Mbappe là chiếc Hublot Spirit of Big Bang King Gold Rainbow. Đúng như tên gọi của nó, Hublot Rainbow có màu sắc sặc sỡ, được bán với giá lên tới 91.600 USD (tương đương hơn 2,1 tỷ đồng).

Hublot Rainbow có giá bán lên tới 91.600 USD (hơn 2,1 ty đồng)

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/bst-sieu-xe-dong-ho-34dinh-chop34-cua-cau-thu-phap-co-thu-nhap-cao-...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/bst-sieu-xe-dong-ho-34dinh-chop34-cua-cau-thu-phap-co-thu-nhap-cao-nhat-the-gioi-vuot-mat-messi-c47a19366.html