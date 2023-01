Brad Pitt 60 tuổi vẫn ngời ngời phong độ, "cưa" đổ tình trẻ kém 27 tuổi

Vẻ trẻ trung của Brad Pitt ở tuổi trung niên khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Brad Pitt sinh năm 1963 tại Shawnee, Oklahoma, Hoa Kỳ. Nam diễn viên hoạt động từ năm 1987. Trong suốt sự nghiệp của mình, Brad Pitt đã nhận được các giải thưởng như hai giải Oscar, giải thưởng điện ảnh của Viện hàn lâm Anh, hai giải Quả cầu vàng, một giải Primetime Emmy,...

Ngoài ra, Brad Pitt còn sáng lập công ty sản xuất phim. Hai bộ phim "12 Years a Slave" (2013) và "Moonlight" (2016) của hãng đã giành giải Oscar cho Phim hay nhất. "The Tree of Life" (2011), "Moneyball" (2011), "Selma" (2014), "The Big Short" (2015) được đề cử ở hạng mục này.

Brad Pitt là một trong những nam diễn viên Hollywood điển trai.

Brad Pitt còn chinh phục công chúng bởi vẻ ngoài điển trai. Ở tuổi 60, nam diễn viên vẫn khá trẻ trung. Đồng thời, đời sống riêng của anh cũng khiến người ta phải chú ý khi kết hôn với những người đẹp nức tiếng và danh sách bạn gái dài dằng dặc.

Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới

Nam diễn viên được bình chọn là người đàn ông quyến rũ nhất thế giới.

Brad Pitt từng được tạp chí People nhiều lần bình chọn là người đàn ông quyến rũ nhất thế giới. Ngay từ khi bắt đầu với công việc diễn xuất, Brad Pitt đã khiến nhiều người phải rung động bởi vẻ đẹp của mình. Không ít người từng so sánh vẻ ngoài của Brad Pitt và Leonardo Dicaprio.

Không thể phủ nhận cả hai đều đại diện cho vẻ ngoài Hollywood một thời nhưng công chúng nhận xét Brad Pitt khi ở tuổi trung niên trẻ trung đường nét đẹp hơn nam diễn viên "Titanic".

Ngoại hình ở tuổi trung niên của Brad Pitt được đánh giá cao hơn Leonardo Dicaprio.

Trong bài phỏng vấn với Glamour Magazine, Brat Pitt chia sẻ mình không có ý định chạy trốn tuổi già, thay vì quá chú ý đến vẻ ngoài thì nên quan tâm nhiều đến sức khỏe. Nam diễn viên cũng tránh các hình thức làm đẹp như phẫu thuật thẩm mỹ hay tiêm botox, filler.

Đồng thời, anh áp dụng chế độ ăn uống với các sản phẩm sạch, chế độ ăn cũng sẽ được thay đổi linh hoạt tùy thuộc vào yêu cầu tăng hay giảm cân để đóng phim. Ngoài ra, Brat Pitt còn chăm chỉ tập thể dục với các bài tập cardio, nâng tạ,...

60 tuổi vẫn "cưa" được tình trẻ

Hình ảnh của Brad Pitt bên bạn gái mới.

Mới đây, thông tin nam diễn viên Brad Pitt tận hưởng kỳ nghỉ năm mới cùng bạn gái kém 27 tuổi - Ines de Ramon gây xôn xao. Được biết cặp đôi quen nhau thông qua giới thiệu. Ines de Ramon được biết đến khi là vợ cũ của nam diễn viên loạt phim "Nhật ký ma cà rồng" - Paul Wesley.

Hiện tại, người đẹp đang làm việc trong ngành trang sức. Brad Pitt có danh sách dài bạn gái với mối quan hệ "phim giả tình thật" cùng bạn diễn như Robin Givens, Jill Schoelen, Juliette Lewis,...

Brad Pitt và Jennifer Aniston từng là cặp đôi đẹp.

Nam diễn viên từng có mối tình lãng mạn và đã tuyên bố đính hôn với bạn diễn phim "Seven" (1995) - Gwyneth Paltrow nhưng không đi đến hôn nhân.

Brad Pitt kết hôn với người vợ đầu Jennifer Aniston vào năm 1998 đến năm 2005 thì ly hôn. Khi đang làm thủ tục ly hôn vợ cũ, việc Brad Pitt hẹn hò bạn diễn Angelina Jolie đã thu hút sự chú ý của truyền thông.

Còn có tin đồn Angelina Jolie là "người thứ 3". Cặp đôi kết hôn năm 2014 sau quãng thời gian dài bên nhau. Họ có 6 người con trong đó có cả con ruột và con nuôi. Những tưởng hạnh phúc nhưng cặp đôi đã ly hôn vào năm 2019. Sau đó họ còn vướng vào kiện tụng giành quyền nuôi con.

Hôn nhân giữa anh và Angelina Jolie cũng không bền lâu.

