Buổi diễn Thu 2024 của Ralph Lauren đã trở thành huyền thoại

Những vị khách tham dự buổi trình diễn thời trang nữ Fall/Holiday 2024 của Ralph Lauren đã được chào đón vào studio riêng của nhà thiết kế 84 tuổi tại trụ sở Madison Ave của thương hiệu ở Thành phố New York, được chào đón bằng những ly nước trái cây và rượu sâm panh. Khung cảnh nổi bật với những gam màu trung tính ấm áp bổ sung cho cửa phòng khách cao từ trần đến sàn bằng gỗ tối màu. Sàn diễn trải thảm đay được lót bằng ghế da màu nâu ấm (và rất mềm) với tay và chân mạ crôm. Vị trí hiếm hoi này phản ánh buổi trình diễn đầu tiên của nhà thiết kế vào năm 1972, khi Ralph Lauren giới thiệu bộ sưu tập đầu tiên dành cho phụ nữ của mình cho một nhóm nhỏ biên tập viên và bạn bè trong văn phòng kiểu phòng khách của ông, mang đến cái nhìn thoáng qua về thế giới sáng tạo và tâm trí của ông. Chuyển sang năm 2024, nơi một nhóm lớn hơn bao gồm các biên tập viên, bạn bè và những người nổi tiếng tụ tập để tôn vinh huyền thoại thời trang Mỹ ở quy mô tương tự nhưng lớn hơn, với việc nhà thiết kế hiện đã có vài thập kỷ trong sự nghiệp lừng lẫy của mình.

“Người phụ nữ mà tôi thiết kế có vẻ đẹp đến từ sự tự tin bên trong”, Ralph Lauren, Giám đốc Sáng tạo của Tập đoàn Ralph Lauren, cho biết trong một tuyên bố: “Cô ấy ăn mặc cho chính mình. Phong cách của cô rất cá tính và táo bạo. Cô ấy sẽ diện một chiếc áo khoác được thiết kế thủ công bên ngoài chiếc váy dạ hội quyến rũ. Cô tin vào sự tinh tế thầm lặng không bị định nghĩa bởi thời gian hay xu hướng. Bộ sưu tập Fall/Holiday 2024 của tôi được lấy cảm hứng từ người phụ nữ đó, cảm giác vượt thời gian, cá tính của cô ấy, một phong cách tồn tại mãi mãi".

Chương trình mở đầu bằng hai tác phẩm siêu sao của Mỹ tiêu biểu cho thương hiệu: Christy Turlington và Billy Joel. Turlington bắt đầu bước xuống sàn diễn trong bộ trang phục đơn sắc lấy cảm hứng từ trang phục nam khi bài hát “Just the Way You Are” của Billy Joel vang lên từ loa. Bộ sưu tập gắn kết được xây dựng mượt mà từ những màu trung tính mát mẻ (một sự tương phản dễ chịu với những màu trung tính ấm áp của studio) cho đến những chiếc váy lấp lánh, lấp lánh màu bạc và vàng với các lớp họa tiết thời tiết lạnh như răng chó săn, da lộn, len và da. Nhìn chung, bộ sưu tập là sự pha trộn đáng hoan nghênh giữa tính thực tế (quần bốt da lộn, áo khoác len, váy len) và sự phù phiếm (váy suông, áo choàng lấp lánh và áo crop top). Cuối chương trình, nhà thiết kế xuất hiện chớp nhoáng, mặc áo sơ mi tây màu trắng, đen, xanh ngọc và đi bốt cao bồi. Anh ấy bước vào lối vào đường băng, thực hiện một động tác nhảy nhỏ và nhanh chóng bước ra ngoài trong tiếng vỗ tay như sấm dậy.

Cổ điển, vui nhộn và chất Mỹ là ba từ luôn luôn và sẽ định nghĩa phong cách đặc trưng của Ralph Lauren, chịu ảnh hưởng từ cách cắt may hoàn hảo, những người phụ nữ tự tin và phong cách miền Tây nước Mỹ (tức là bốt cao bồi, mũ cao bồi), bộ sưu tập thể hiện và phóng đại. Bản thân bộ sưu tập cũng khéo léo thể hiện sự quyến rũ vượt thời gian của Ralph Lauren bằng cách thể hiện những ảnh hưởng từ mọi thập kỷ: sự đơn giản của thập niên 70, sự táo bạo của thập niên 80 và sự tối giản của thập niên 90, với một chút ảnh hưởng từ thế kỷ 21 (áo crop top và áo mỏng) xuyên suốt.

