Bí mật giúp nam giới sung mãn, chữa rối loạn cương dương

Nhân sâm Panax, một loại thảo mộc Trung Quốc và Hàn Quốc

Nhân sâm Panax có lịch sử 2.000 năm trong y học Trung Quốc và Hàn Quốc như một loại thuốc bổ cho sức khỏe và tuổi thọ. Người ta lấy rễ của nhân sâm này, còn được gọi là nhân sâm đỏ Hàn Quốc, để điều trị các triệu chứng rối loạn cương dương (ED).

Mặc dù các nghiên cứu còn hạn chế, kết quả của một đánh giá nghiên cứu năm 2008 cho thấy rằng nhân sâm đỏ có thể cải thiện rối loạn cương dương. Nhưng các nhà nghiên cứu cũng thừa nhận rằng vẫn cần nhiều nghiên cứu hơn với nhóm người tham gia lớn hơn.

Ngoài việc có thể điều trị các triệu chứng rối loạn cương dương, dùng nhân sâm P. có thể cải thiện:

Độ cứng dương vật.

Kích thước dương vật.

Thời gian cương cứng.

Cải thiện ham muốn tình dục.

Nhân sâm Panax hoạt động như một chất chống oxy hóa, giải phóng oxit nitric (NO) giúp hỗ trợ chức năng cương dương. Một số người sử dụng kem nhân sâm P. để điều trị xuất tinh sớm. Cây này được coi là một phương pháp điều trị an toàn nhưng chỉ nên được sử dụng trong thời gian ngắn (6 đến 8 tuần). Bác sĩ có thể xác nhận khoảng thời gian bạn nên sử dụng nhân sâm để đảm bảo an toàn.

Nhân sâm có thể tương tác tiêu cực với rượu, caffeine và một số loại thuốc. Nên hãy hạn chế thực phẩm chứa các chất này nếu muốn dùng nhân sâm.

Maca, loại rau củ từ Peru

Vì lợi ích sức khỏe tổng thể, maca là một bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống của nam giới. Maca, hay Lepidium meyenii, rất giàu: axit amin, iốt, sắt, magie.

Có ba loại maca: đỏ, đen và vàng. Maca đen có thể làm giảm bớt căng thẳng, có thể gây ra chứng rối loạn cương dương.

Những người đàn ông dùng 3 gam maca mỗi ngày trong 8 tuần đã báo cáo sự cải thiện về ham muốn tình dục thường xuyên hơn so với những người đàn ông không dùng nó.

Mặc dù maca nói chung là an toàn, nhưng các nghiên cứu cho thấy huyết áp tăng ở những người mắc bệnh tim dùng 0,6 gam maca mỗi ngày.

Yohimbine, vỏ cây Tây Phi

Yohimbine đến từ vỏ cây thường xanh Tây Phi. Mọi người đã sử dụng yohimbine như một phương pháp điều trị rối loạn cương dương vì nó được cho là:

Kích hoạt các dây thần kinh dương vật để giải phóng nhiều NO.

Mở rộng các mạch máu để tăng lưu lượng máu trong dương vật.

Kích thích dây thần kinh vùng chậu và tăng cường cung cấp adrenaline

Tăng ham muốn tình dục

Kéo dài thời gian cương cứng

Sự kết hợp của yohimbine và L-arginine được chứng minh là cải thiện đáng kể chức năng cương dương ở những người bị rối loạn cương dương. L-arginine là một axit amin giúp mở rộng mạch máu. Nó được coi là an toàn và hiệu quả đối với rối loạn cương dương nhưng có thể gây ra tác dụng phụ như buồn nôn, tiêu chảy và co thắt dạ dày. Tránh dùng L-arginine với Viagra, nitrat hoặc bất kỳ loại thuốc cao huyết áp nào.

Các nghiên cứu về tác dụng của yohimbine có kết quả khác nhau. Một phân tích tổng hợp của nhiều nghiên cứu cho thấy yohimbine chỉ có hiệu quả đối với rối loạn cương dương khi kết hợp với các phương pháp điều trị khác. Một nghiên cứu khác cho thấy 16 trong số 29 nam giới có thể đạt cực khoái và xuất tinh sau khi hoàn thành quá trình điều trị.

Nếu bạn bị tăng huyết áp, bệnh động mạch vành, tiểu đường, tăng sản tuyến tiền liệt lành tính (BPH) hoặc bệnh thận/gan và bạn muốn dùng yohimbine, hãy thảo luận với bác sĩ trước khi dùng yohimbine.

Mondia whitei, rễ của một loại cây châu Phi

Mondia whitei, còn được gọi là gừng trắng, đặc biệt phổ biến ở Uganda, nơi cây thuốc phổ biến hơn thuốc. Nó được sử dụng để tăng ham muốn tình dục và kiểm soát số lượng tinh trùng thấp.

Nghiên cứu gợi ý rằng Mondia whitei có thể tương tự như Viagra ở chỗ nó làm tăng những điều sau:

Ham muốn tình dục.

Khả năng vận động của tinh trùng người.

Mức độ testosterone.

Sản xuất oxit nitric và cương cứng.

Ginkgo biloba, thảo mộc từ cây Trung Quốc

Ginkgo biloba có thể làm tăng lưu lượng máu đến dương vật. Một nghiên cứu trên động vật cho thấy ginkgo biloba giúp cải thiện chức năng cương dương ở chuột sau khi bị chấn thương dây thần kinh. Trong khi cần nhiều nghiên cứu hơn, các nhà nghiên cứu suy đoán rằng loại thảo mộc này có thể có lợi cho việc phục hồi chức năng cương dương sau phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt.

Một nghiên cứu khác cho thấy sự cải thiện chức năng tình dục ở những người đàn ông đang dùng thuốc chống trầm cảm. Đây là lý do tại sao các nhà nghiên cứu tin rằng bạch quả có thể có hiệu quả đối với những người đàn ông đang bị rối loạn cương dương do dùng thuốc.

Các loại thảo mộc khác được cho là điều trị chứng rối loạn cương dương hiệu quả:

Cỏ sừng dê, hoặc epimedium: Loại thảo mộc này hoạt động như một chất ức chế phosphodiesterase tự nhiên để làm giãn mạch máu ở dương vật, giống như thuốc theo toa để điều trị ED.

Musli, hoặc Chlorophytum borivilianum: Loại thảo mộc này được cho là có tác dụng kích thích tình dục để tăng ham muốn tình dục, cũng như tác dụng chống viêm giúp giảm viêm.

Nghệ tây, hoặc Crocus sativus: Các nhà nghiên cứu không biết chính xác nghệ tây có thể ảnh hưởng đến ED như thế nào, nhưng các nghiên cứu nhỏ đã phát hiện ra rằng nghệ tây có thể cải thiện một số rối loạn chức năng tình dục và sự hài lòng về tình dục nói chung.

Bạch tật lê: Trong một số nghiên cứu trên động vật, Bạch tật lê làm tăng lượng oxit nitric trong mô hang của dương vật của chuột mắc bệnh tiểu đường loại 2. Oxit nitric giúp mở rộng động mạch để cải thiện lưu lượng máu.

Chú ý: Luôn nói chuyện với bác sĩ trước khi thử một loại thảo mộc để tăng cường sinh lý.

