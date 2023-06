"Hoàng tử" thể dục dụng cụ Đinh Phương Thành: "Tôi luôn biết ơn vợ"

VĐV Thể dục dụng cụ Đinh Phương Thành đã xác lập kỷ lục mới cho bản thân và nền thể thao nước nhà khi anh 5 lần liên tiếp giành HCV ở các mùa SEA Games khác nhau.

Trước khi đến Campuchia năm nay, Đinh Phương Thành sở hữu 11 huy chương vàng qua 4 kỳ SEA Games liên tiếp, lần lượt tại Singapore năm 2015 (4 HCV), Malaysia 2017 (2 HCV), Philippines 2019 (2 HCV) và quê nhà Việt Nam năm 2022 (3 HCV).

Để có được thành tích này, chắc chắn Đinh Phương Thành đã phải trải qua quá trình tập luyện đầy gian khổ và đối mặt với nhiều thử thách. Ngay sau khi về nước kết thúc một kỳ SEA Games thành công, Đinh Phương Thành đã có những chia sẻ đầy xúc động về hành trình đặc biệt này.

Đinh Phương Thành đã góp phần làm nên thành công vang dội cho nền thể thao nước nhà trong SEA Games 32.

"Mình không còn gì để nuối tiếc"

Nói về cảm xúc hiện tại của bản thân sau khi đạt được thành tích khủng, VĐV sinh năm 1995 cho biết: "Mình cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được đóng góp thành tích cho đoàn thể thao Việt Nam trong kỳ SEA Games 32 lần này".

Đằng sau những thành tích đáng ngưỡng mộ ấy, Đinh Phương Thành đã phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng anh đã tìm cách vượt qua, đương đầu với tất cả. VĐV nổi tiếng trải lòng: "Trong kỳ thi đấu này, Thành gặp phải khá nhiều khó khăn. Đầu tiên, bản thân mình đã gặp chấn thương từ trước và vẫn đang trong thời gian phục hồi. Đối với bộ môn TDDC, tuổi của mình đã khá cao. Do đó, khả năng phục hồi sau chấn thương không còn tốt. Cơ thể cũng khó lòng đáp ứng được các động tác với kỹ thuật cao như trước.

Tiếp theo, khi sang Campuchia thi đấu, do thời gian làm quen với dụng cụ bên đó quá ít nên mình phải giảm độ khó trong các bài thi để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, còn có một khó khăn nữa đó là Thành chính là người thi cuối cùng của nội dung xà kép ngay sau đó, mình đã phải chuyển sang thi nội dung mới tiếp theo là xà đơn mà chỉ có chưa đến 10 phút để nghỉ ngơi. Do vậy, mình không có thời gian để kịp khởi động và thử dụng cụ trước khi bước vào vòng thi mới (bình thường ở các giải quốc tế, giữa hai môn thi đấu được nghỉ ít nhất 20 phút sau đó, mới tiếp tục tổ chức thi)".

VĐV 28 tuổi đã phải trải qua nhiều khó khăn để chinh phục được HCV.

Sau bao nhiêu vất vả, Đinh Phương Thành cho hay, anh cảm thấy khá hài lòng vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong kỳ SEA Games lần này dù bản thân gặp nhiều chấn thương và tuổi thi đấu không còn ở thời kỳ đỉnh cao. Anh nói: "Ở SEA Games 32, mình không còn gì để nuối tiếc". "Nam thần" TDDC này cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Ban lãnh đạo và các thầy, cô đã quan tâm, động viên và hỗ trợ nhiệt tình cho đội anh để có thành tích vang dội như ngày hôm nay.

VĐV 9X này tâm sự rằng, anh đến với TDDC một cách rất tình cờ: "Hồi còn nhỏ, bố mẹ có cho mình đến Cung thể thao quần ngựa để tập môn này nhằm nâng cao sức khỏe. Sau một thời gian, các thầy nhận thấy mình có năng khiếu nên đã thuyết phục bố mẹ cho Thành theo con đường chuyên nghiệp".

Đinh Phương Thành bộc bạch rằng, điều anh cảm thấy lo sợ nhất trong cuộc sống đó là lúc bị chấn thương và không thể tham gia thi đấu. Ngoài thành tích khủng thì Đinh Phương Thành cũng thu hút sự chú ý của công chúng nhờ diện mạo đẹp như nam thần với cơ bắp rắn chắc. Để có được ngoại hình và thể lực tốt nhất, VĐV này cho hay: "Thành tập luyện khoảng 10 tiếng/ngày và ăn uống theo chế độ của Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc Gia".

Vẻ ngoài điển trai cùng ngoại hình cực phẩm của VĐV này thu hút sự chú ý của công chúng.

"Mình luôn biết ơn vợ"

Người xưa thường có câu, "đằng sau một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của người phụ nữ" và Đinh Phương Thành cũng không ngoại lệ. Điển trai và tài năng, được bao cô gái mến mộ nhưng VĐV này đã sớm kết hôn.

"Thành và vợ quen biết nhau đã được hơn 10 năm. Trong đó, chúng mình có 5 năm yêu nhau rồi quyết định về chung một nhà. Vợ Thành là người luôn giúp đỡ và hỗ trợ để cho mình có thể tập trung luyện tập và thi đấu", VĐV 9X tiết lộ.

Ảnh cưới tuyệt đẹp của vợ chồng Đinh Phương Thành.

Nói về bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình, Đinh Phương Thành nói rằng điều quan trọng nhất là cả hai cần tôn trọng lẫn nhau và giúp đỡ đối phương để cùng nhau phát triển. Trong cuộc sống đời thường, anh là một người chồng tâm lý và lãng mạn, luôn dành những lời yêu thương ngọt ngào đến người vợ xinh đẹp.

Ngoài thời gian tập luyện, Đinh Phương Thành thường chơi game để xả stress. Trong trang phục đời thường, anh quen sử dụng những bộ quần áo mang phong cách thể thao. Nói về mục tiêu và định hướng sắp tới, ngôi sao làng TDDC cho hay: "Mình vẫn sẽ tiếp tục cống hiến cho bộ môn Thể dục dụng cụ của nước nhà dù đứng trên cương vị nào".

Ngoài ra, anh cũng có lời nhắn nhủ tới những người yêu mến mình: "Dù lựa chọn con đường nào, các bạn cũng hãy quyết tâm theo đuổi đam mê của mình đến cùng và đừng bỏ cuộc. Chúc các bạn sớm gặt hái được thành công của riêng mình".

Khi kiên trì theo đuổi đam mê, chắc chắn trái ngọt sẽ đến.

Có thể thấy rằng, đằng sau sự thành công của Đinh Phương Thành là những cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ cùng sự ủng hộ, hỗ trợ của gia đình, những người thân thiết với VĐV này. Qua đó, cũng có thể thấy rõ phần nào tình yêu mãnh liệt với TDDC luôn rực cháy trong lòng người đàn ông 28 tuổi này.

