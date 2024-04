Ăn vitamin C để tăng cường hệ miễn dịch tối ưu

Khi cơ thể bạn được nuôi dưỡng và khỏe mạnh, cơ thể bạn sẽ ở trạng thái tốt hơn để chống lại bệnh tật nhanh hơn và ít triệu chứng hơn. Chúng ta luôn nghe nói rằng Vitamin C, đặc biệt là trái cây họ cam quýt, là cách tốt nhất để tăng cường hệ miễn dịch thông qua dinh dưỡng. Tuy nhiên, có rất nhiều thực phẩm khác giàu Vitamin C mà bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống của mình để hệ thống miễn dịch của bạn luôn sẵn sàng chiến đấu. Chuyên gia dinh dưỡng Carissa Galloway, chia sẻ cách bổ sung Vitamin C tốt nhất mà bạn có thể thêm vào thực đơn của mình.

Trước hết, chính xác điều gì khiến hệ thống miễn dịch suy yếu, để bạn biết những điều cần tránh? “Cụm từ 'hệ thống miễn dịch suy yếu' là một cách diễn đạt rộng có thể chỉ ra một số vấn đề lâm sàng tiềm ẩn. Đối với những người sinh ra có hệ miễn dịch yếu, cụm từ này được dùng để mô tả tình trạng gọi là suy giảm miễn dịch nguyên phát. Hệ thống miễn dịch cũng có thể bị suy yếu do mắc phải một căn bệnh nào đó, bệnh này sẽ được phân loại là suy giảm miễn dịch mắc phải,” Galloway nói. Lối sống cũng có thể khiến hệ thống miễn dịch của bạn bị ảnh hưởng. Riêng biệt, mọi người thường tham gia vào các hành vi mà chúng ta không thể chẩn đoán lâm sàng là 'làm suy yếu hệ thống miễn dịch', tuy nhiên, những hành vi này có thể dẫn đến những thay đổi sinh học trong cơ thể khiến chúng ta không được trang bị đầy đủ để đối phó với nhiễm trùng như vi rút, ví dụ, một khi chúng ta gặp phải nó. Thiếu ngủ, dinh dưỡng kém, hút thuốc, uống quá nhiều rượu, căng thẳng cao và tập thể dục nhiều là những ví dụ về những hành vi khiến chúng ta kém chuẩn bị để đối phó với nhiễm trùng.

Chúng ta luôn nghe nói những thứ như trái cây họ cam quýt có thể giúp chúng ta chống lại bệnh tật vì nó giàu Vitamin C. Nhưng chính xác thì nó làm được điều đó như thế nào? Vitamin C là một loại vitamin tan trong nước, trong số những thứ khác, có vai trò hỗ trợ hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Vitamin C là một loại vitamin thiết yếu, có nghĩa là cơ thể bạn không thể tự tạo ra nó, vì vậy vitamin phải được lấy từ các nguồn bên ngoài, như thực phẩm, để nhận được tất cả những lợi ích ấn tượng. là một chất chống oxy hóa, giúp hệ thống miễn dịch của bạn mạnh mẽ bằng cách bảo vệ cơ thể bạn khỏi các gốc tự do. Vitamin C cũng hỗ trợ sản xuất các tế bào bạch cầu gọi là tế bào lympho và thực bào. Những tế bào này hoạt động để bảo vệ cơ thể bạn chống lại nhiễm trùng. Trên thực tế, nghiên cứu đã chỉ ra rằng mức vitamin C thấp là dấu hiệu cho thấy sức khỏe kém hơn.

Nếu bạn không thích trái cây họ cam quýt hoặc muốn đa dạng hóa bữa ăn của mình đồng thời tăng cường khả năng miễn dịch, bạn có thể ăn một số thực phẩm giàu Vitamin C khác là gì? Có rất nhiều loại thực phẩm cung cấp vitamin C tuyệt vời, bao gồm nhiều loại trái cây và rau quả. Ớt chuông đỏ, dâu tây, kiwi, bông cải xanh, cải xoăn, rau bina, cà chua và khoai tây đều là những lựa chọn tốt khi tìm kiếm thực phẩm giàu Vitamin C.

Tìm kiếm sự cân bằng trong lối sống và dinh dưỡng của bạn cuối cùng là cách tốt nhất để thúc đẩy hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Mặc dù bệnh tật là điều không thể tránh khỏi nhưng một lối sống lành mạnh có thể giúp bạn dễ dàng chống chọi và khỏe mạnh trở lại. Ăn một chế độ ăn nhiều rau, ngủ ngon và tập thể dục thường xuyên là tất cả những cách bạn có thể đầu tư vào hệ thống miễn dịch và sức khỏe lâu dài của mình nói chung.

