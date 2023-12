Ăn uống những thứ này nhiều gây nguy cơ bụng bia

Khi chúng ta già đi, phần giữa của cơ thể là bộ phận dễ bị nở ra nhất, bất kể chúng ta đang ăn gì. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn không theo dõi chế độ ăn. Điều thú vị là chất béo được lưu trữ ở vùng eo và vùng bụng của chúng ta được coi là chất béo hoạt động. Chất béo ở khu vực này khiến nó tiết ra các hormone khiến chúng ta khó giảm cân và đạt được kết quả tốt hơn ở vòng eo.

Sẽ rất khó chịu khi bạn đang tập luyện ở những vùng nhắm vào vòng eo của mình và bạn thấy kết quả ở khắp mọi nơi ngoại trừ vòng eo của mình. Tuy nhiên, có những điều bạn có thể làm ngay bây giờ để tránh làm cho vòng eo của bạn to hơn và ngăn chặn mỡ chiếm lấy vùng bụng của bạn. Để tìm hiểu thêm về các loại thực phẩm làm cho vòng eo của bạn to hơn, Tiến sĩ Haseeb, chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ rằng đồ ăn nhanh, đồ uống có đường và rượu là những thực phẩm có thể khiến vòng eo của bạn to hơn.

Vòng eo lớn hơn thường cho thấy có sự gia tăng mỡ trong bụng. Chất béo này được coi là có khả năng gây viêm cao và thường bao quanh các cơ quan và tim.

Thức ăn nhanh

Thức ăn nhanh có mặt ở khắp mọi nơi và tiện lợi, ngon miệng. Thức ăn nhanh và thực phẩm chế biến sẵn hiện đang trở nên phổ biến trong chế độ ăn uống hiện đại. Ví dụ như bánh mì kẹp thịt, khoai tây chiên và đồ ăn nhẹ ngọt. Đáng buồn thay, những thực phẩm này thường chứa nhiều chất béo xấu, nhiều đường và calo rỗng, khiến chúng trở thành nguyên nhân chính về việc tăng cân.

Một thực tế nổi tiếng là thức ăn nhanh cực kỳ không tốt cho sức khỏe và khiến chúng ta có nguy cơ mắc rất nhiều bệnh tật, vì vậy đây là điểm tốt để bắt đầu khi nghĩ về những loại thực phẩm bạn cần loại bỏ để làm thon gọn vòng eo.

Đồ uống có đường

Đồ uống có đường như soda, nước tăng lực và nước ép trái cây là nguyên nhân chính làm tăng vòng eo. Những đồ uống này nổi tiếng vì chứa nhiều đường và không có giá trị dinh dưỡng, khiến mỡ bụng tích tụ nhiều hơn.

Đừng phá hoại quá trình giảm cân của bạn vì những đồ uống này chứa rất nhiều calo và một lượng đường khủng khiếp, tất cả đều góp phần tạo nên vòng eo lớn hơn.

Rượu bia

Nhiều người có thể khó cắt giảm rượu, đặc biệt là khi đang mùa tiệc tùng và bạn đi chơi cùng bạn bè, nhưng rượu là một trong những thủ phạm chính khiến vòng eo trở nên to hơn .

Đồ uống có cồn thường thiếu các chất dinh dưỡng quan trọng và có lượng calo cao. Rượu cũng có thể khiến cơ thể khó chuyển hóa đầy đủ chất béo hơn, từ đó làm tăng lượng mỡ tích trữ ở bụng.

Uống một chút sẽ không khiến bạn thức dậy với vòng eo tăng gấp đôi so với đêm hôm trước, nhưng điều quan trọng là bạn phải tiêu thụ mọi thứ một cách điều độ và có lối sống lành mạnh nếu bạn thực sự muốn tránh những thực phẩm và đồ uống làm tăng vòng eo của mình to hơn.

Các lựa chọn thay thế lành mạnh hơn

Có rất nhiều lựa chọn thay thế lành mạnh hơn mà bạn có thể chọn để có được vòng eo thon gọn hơn. Thực phẩm nguyên chất, tự nhiên thay vì đồ ăn nhẹ và đồ uống ngọt gồm trái cây, rau và quinoa hoặc gạo lứt để thay thế cho carbs. Bạn cũng có thể làm đồ uống tốt cho sức khỏe như sinh tố trái cây và nước ép xanh tại nhà bằng bất kỳ loại trái cây và rau quả nào bạn có sẵn. Những thứ này sẽ có hương vị thơm ngon và cũng giúp kiểm soát vòng eo của bạn.

Một lời khuyên rất đơn giản nhưng hiệu quả để giữ cân nặng khỏe mạnh là chọn nước làm đồ uống chính thay vì đồ uống có đường. Nước thúc đẩy quá trình tiêu hóa, hỗ trợ quá trình hydrat hóa và không chứa calo. Nếu không sử dụng thêm đường, hương vị có thể được truyền vào nước bằng cách truyền nó bằng trái cây hoặc thảo mộc.

Mặc dù xung quanh chúng ta là những loại thực phẩm và đồ uống phổ biến có thể làm cho vòng eo của chúng ta to hơn, nhưng chúng ta cũng được trang bị những lựa chọn thay thế lành mạnh hơn có thể hỗ trợ chúng ta giảm vòng eo để có thể đạt được mục tiêu giảm cân của mình. Bằng cách tránh các thực phẩm và đồ uống đã qua chế biến quá mức có chứa nhiều đường, chất bảo quản và lượng calo rỗng, bạn sẽ có vùng bụng săn chắc hơn.

