Ăn theo cách của bạn để có những lọn tóc đáng ghen tị hơn

Mặc dù chúng ta không thể dừng thời gian hay quá trình lão hóa sinh học và không thể thay đổi các yếu tố quan trọng khác như di truyền, nhưng chúng ta có thể cải thiện sức khỏe của tóc và ngăn ngừa rụng tóc bằng cách đảm bảo rằng chúng ta đang ăn uống đầy đủ, cân bằng và đủ chất dinh dưỡng. - Chế độ ăn uống đầy đủ các loại thực phẩm cho sự phát triển của tóc.

Sự phát triển của tóc phụ thuộc vào việc nhận được tổng lượng calo đầy đủ. Chế độ ăn kiêng kéo dài, đặc biệt là kết hợp với việc tiêu thụ không đủ protein, khiến cơ thể ngừng hoạt động luân chuyển tế bào tóc. Ngoài ra, có một số chất dinh dưỡng quan trọng khác để giữ cho nang tóc khỏe mạnh và kích thích mọc tóc mới, chẳng hạn như biotin, kẽm, vitamin C và selen. Nếu bạn đang lo lắng nhận thấy mái tóc bóng mượt của mình ngày càng mỏng đi hoặc muốn ngăn chặn tình trạng chân tóc bị rụng, hãy đảm bảo bổ sung đầy đủ các loại thực phẩm có thể ngăn ngừa rụng tóc sau đây.

Rau chân vịt

Rau bina giàu chất dinh dưỡng, cung cấp nhiều hợp chất hỗ trợ tóc như sắt, folate, vitamin c, magiê và kali. Một cốc cũng chứa hơn 50% RDI đối với vitamin A, hỗ trợ sản xuất bã nhờn, chất dưỡng tóc tự nhiên giúp tóc không bị khô, nứt, chẻ ngọn và chết.

Trứng

Trứng là thực phẩm tuyệt vời giúp mọc tóc và ngăn ngừa rụng tóc vì chúng là nguồn cung cấp protein và biotin tuyệt vời. Protein cần thiết để hình thành collagen và keratin, các protein cấu trúc trong tóc. Biotin rất quan trọng để ngăn ngừa rụng tóc và sự thiếu hụt chất dinh dưỡng này có liên quan đến tóc mỏng. Lòng đỏ cũng chứa sắt và vitamin D, giúp khuyến khích lưu thông thích hợp, và do đó nuôi dưỡng, ngăn ngừa rụng tóc. Cuối cùng, trứng là nguồn cung cấp L-lysine, một loại axit amin giúp giảm rụng tóc.

Đậu nành

Đậu nành, đậu phụ, edamame, tempeh và dầu đậu nành có chứa phytoestrogen genistein, mà các nghiên cứu đã phát hiện ra là làm tăng đáng kể khả năng chống rụng tóc. Đậu nành cũng là một nguồn cung cấp các axit amin cần thiết để hình thành các tế bào tóc mới. Ví dụ, chúng chứa 161% RDI cho L-cysteine, được chứng minh là làm tăng mật độ tóc và giảm thiểu rụng tóc.

Quả bí ngô

Vitamin A được biết là giúp cải thiện sức khỏe của tóc và da vì nó làm tăng sản xuất bã nhờn, loại dầu tự nhiên mà lỗ chân lông và nang tóc của bạn tiết ra để nuôi dưỡng và giữ ẩm cho tóc và da đầu. Bí ngô là một trong những nguồn cung cấp beta-carotene tốt nhất, mà cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A. Hạt bí ngô cũng là nguồn tuyệt vời cung cấp axit béo và kẽm nuôi dưỡng tóc.

Trái bơ

Bơ chứa các chất béo thiết yếu cần thiết cho sự phát triển của tóc. Chúng cũng là thực phẩm giàu năng lượng, giàu chất dinh dưỡng, có nghĩa là chúng có rất nhiều calo nhưng cũng có nhiều chất dinh dưỡng có giá trị. Calo thường bị mang tiếng xấu vì nếu vượt quá, chúng sẽ gây tăng cân, nhưng vì các tế bào nang tóc là một trong những “tế bào phân chia nhanh nhất trong cơ thể”, nên nếu bạn bị thiếu hụt calo kéo dài, tóc sẽ mỏng và rụng là một trong số đó. của những biểu hiện thể chất đầu tiên đáng chú ý. Do đó, do năng lượng sẵn có thấp (do ăn kiêng hoặc hấp thụ không đủ calo) có liên quan đến rụng tóc, nếu bạn gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu calo của mình, sẽ rất hữu ích nếu bạn bổ sung các loại thực phẩm giàu năng lượng như bơ và các loại hạt vào bữa ăn của mình.

Cá béo

Cá hồi, cá thu, cá trích, cá mòi và các loại cá béo khác cung cấp axit béo omega-3 cần thiết để tạo và duy trì màng tế bào. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các axit béo thiết yếu này có thể làm giảm rụng tóc. Ví dụ, axit arachidonic đã được chứng minh là có tác dụng kích thích tăng sinh nang tóc và mọc tóc. Cá béo cũng chứa vitamin D, rất cần thiết trong chu kỳ phát triển của tóc, có thể kích thích mọc tóc và ngăn ngừa rụng tóc. Sự thiếu hụt vitamin D có liên quan đến tình trạng rụng tóc, rụng tóc.

