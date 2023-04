Ăn "siêu thực phẩm" này mỗi ngày, bạn sẽ trẻ khỏe sống lâu

Có rất nhiều thói quen lành mạnh mà bạn có thể kết hợp vào cuộc sống hàng ngày để thúc đẩy một cơ thể và bộ não khỏe mạnh hơn. Bạn có thể chạy bộ buổi sáng để tăng cường trao đổi chất và bạn có thể hoàn thành trò chơi ô chữ mỗi tối để cải thiện trí nhớ và kỹ năng tư duy. Tuy nhiên, các chuyên gia đồng ý rằng một trong những cách tốt nhất để duy trì một cơ thể và bộ não khỏe mạnh hơn là tiêu thụ tất cả các chất dinh dưỡng bạn cần để phát triển – và đó là lúc siêu thực phẩm ra đời. Siêu thực phẩm chỉ là những thực phẩm giàu dinh dưỡng và ít calo đặc biệt có lợi cho sức khỏe của bạn.

Quả óc chó

Khi nói đến siêu thực phẩm, các loại hạt là một trong những lựa chọn tốt nhất hiện có vì chúng chứa các chất dinh dưỡng quan trọng mà cơ thể và não bộ của bạn cần để phát triển. Điều này đặc biệt đúng với quả óc chó. Trên thực tế, thường xuyên ăn quả óc chó là một cách tuyệt vời để giảm viêm, làm chậm quá trình lão hóa và tăng cường trí nhớ. Quả óc chó có hàm lượng DHA cao, một loại axit béo omega-3. DHA đã được chứng minh là cải thiện khả năng nhận thức ở người lớn và giảm sự suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác. Tiến sĩ ngành dinh dưỡng học Richards nói: “Những axit béo này rất quan trọng đối với sức khỏe của não và đã được chứng minh là cải thiện chức năng nhận thức, giảm viêm và giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh”.

Quả óc chó là một nguồn vitamin E và kẽm tuyệt vời. Những vitamin và khoáng chất này giữ cho các tế bào của bạn khỏe mạnh bằng cách bảo vệ chúng khỏi tác hại của quá trình oxy hóa. Quả óc chó rất được các chuyên gia sức khỏe khuyên dùng khi nói đến việc giảm viêm và kiểm soát cân nặng. Quả óc chó chứa một lượng lớn axit béo omega-3 và chất chống oxy hóa . Axit béo omega-3 chứa các đặc tính chống viêm, có thể giúp giảm viêm liên quan đến cân nặng. Chất chống oxy hóa từ polyphenol trong các loại hạt có thể chống lại stress oxy hóa bằng cách trung hòa các gốc tự do, là những phân tử không ổn định có thể gây tổn thương tế bào và gia tăng bệnh tật rủi ro.

Một trong những lý do chính khiến các loại hạt như quả óc chó trở thành một món ăn nhẹ tuyệt vời để giảm cân và tốt cho sức khỏe tổng thể của cơ thể là chúng sẽ giúp bạn no lâu hơn so với những món ăn vặt đã qua chế biến không lành mạnh. Đây là một món ăn nhẹ tốt mà không làm tăng cân vì nó rất thỏa mãn. Nó có protein, chất xơ, chất béo rất lành mạnh và nó có thể giúp ngăn bạn ăn nhiều calo hơn vào cuối ngày, đồng thời ngăn ngừa sự dao động của lượng đường trong máu.

Món ăn nhẹ giòn này có thể bảo vệ cơ thể bạn khỏi tác hại của các gốc tự do và hơn thế nữa. Ăn quả óc chó không chỉ bảo vệ bạn khỏi các gốc tự do có thể gây tổn thương da và nếp nhăn mà chúng còn có liên quan đến việc giảm mức cholesterol LDL, giúp ngăn ngừa bệnh tim. Bạn cũng có thể thêm quả óc chó vào món salad và món parfaits của mình, hoặc thậm chí ăn chúng như bơ hạt.

Duy trì một cơ thể và bộ não khỏe mạnh là tất cả về việc đưa ra các quyết định bổ dưỡng và có lợi mỗi ngày. Bạn không chỉ nên ăn một chế độ ăn uống lành mạnh với siêu thực phẩm như quả óc chó, mà còn đảm bảo rằng bạn đang uống đủ nước, tập thể dục thường xuyên và thực hiện các bài tập trí não để tăng cường nhận thức . Khi nghi ngờ, bạn luôn có thể lấy một ít quả óc chó như một món ăn nhẹ để có một cơ thể và bộ não khỏe mạnh hơn. Tất nhiên, bạn cũng nên liên hệ với bác sĩ nếu thực sự lo lắng về não bộ và sức khỏe tổng thể của mình!

