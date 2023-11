Ăn nhiều tinh bột này bạn sẽ bị "bụng bia"

Carbohydrate, thường được gọi là carbs, đóng một vai trò quan trọng trong chế độ ăn uống của chúng ta, cung cấp năng lượng cho các chức năng cơ thể. Tuy nhiên, khi nói đến giảm cân, không phải tất cả các loại carbs đều được tạo ra như nhau. Trong khi một số chất cần thiết cho một chế độ ăn uống cân bằng thì một số khác lại có thể cản trở nỗ lực giảm cân. Hiểu được sự khác biệt giữa carbs “tốt” và “xấu” là điều then chốt. Carbohydrate phức hợp có trong ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và rau quả cung cấp các chất dinh dưỡng và chất xơ cần thiết, góp phần mang lại cảm giác no và giải phóng năng lượng ổn định. Mặt khác, carbs tinh chế hoặc đơn giản, thường có trong đồ ăn nhẹ có đường và thực phẩm chế biến sẵn, có thể dẫn đến lượng đường trong máu tăng đột biến và tụt dốc nhanh chóng, có khả năng phá hoại mục tiêu giảm cân.

Tiến sĩ Kezia Joy chia sẻ về loại carbohydrate mà bạn nên cố gắng tránh càng nhiều càng tốt nếu đang thực hiện hành trình giảm cân. Carbohydrate đã qua chế biến nhiều như carbs tinh chế, đồ uống có đường và đồ ăn nhẹ đã qua chế biến là những thủ phạm cần tránh trong trường hợp này.

Carbs được chế biến nhiều có thể cản trở đáng kể tiến trình giảm cân. Những loại carbs này, thường được tìm thấy trong đồ ăn nhẹ có đường, bánh mì trắng và các loại thực phẩm chế biến khác nhau , trải qua quá trình tinh chế rộng rãi để loại bỏ các chất dinh dưỡng và chất xơ thiết yếu.

Carb được chế biến cao bao gồm các loại ngũ cốc tinh chế như bánh mì trắng, gạo trắng và bánh ngọt, đã bị loại bỏ chất xơ và chất dinh dưỡng. Đồ ăn nhẹ và đồ uống có đường như bánh quy, kẹo và nước ngọt cung cấp 'calo rỗng' và có thể dẫn đến lượng đường trong máu tăng đột biến. Và, thực phẩm chế biến sẵn bao gồm khoai tây chiên, bữa ăn vi sóng và thức ăn nhanh thường chứa nhiều calo, đường và chất béo không lành mạnh.

Có một số lý do khiến chúng ta nên tránh những loại carbs không lành mạnh này, liên quan đến cân nặng và sức khỏe tổng thể của chúng ta. Họ có xu hướng có chỉ số đường huyết cao, khiến lượng đường trong máu và insulin tăng đột biến, có thể dẫn đến tăng cảm giác đói và ăn quá nhiều. Họ cũng thiếu các chất dinh dưỡng và chất xơ thiết yếu, rất quan trọng để duy trì cảm giác no và sức khỏe tổng thể. Thêm vào đó, chúng có thể chứa rất nhiều calo, khiến bạn dễ tiêu thụ quá nhiều calo mà không cảm thấy no.

Các lựa chọn thay thế lành mạnh hơn

Nhưng thực tế có nhiều lựa chọn về carb lành mạnh hơn. Những lựa chọn thay thế này không chỉ hỗ trợ giảm cân mà còn góp phần mang lại cảm giác no và mang lại những lợi ích dinh dưỡng quý giá .

Chúng ta nên ăn thực phẩm nguyên hạt như ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và rau, các loại đậu, quả hạch và hạt. Các loại ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, quinoa, lúa mạch và các sản phẩm từ lúa mì nguyên hạt, chứa nhiều chất xơ hơn và có thể giúp bạn no lâu hơn. Chúng có nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất và thường ít calo hơn so với thực phẩm chế biến sẵn. Đậu, đậu lăng và đậu xanh là nguồn cung cấp carbs, chất xơ và protein phức hợp tuyệt vời. Các loại hạt và hạt tuy không chứa ít calo nhưng lại cung cấp chất béo, protein và chất xơ lành mạnh có thể giúp kiểm soát sự thèm ăn.

