9 thói quen thời trang của người đàn ông biết mặc đẹp

Biết những điều cơ bản về thời trang và luôn thực hiện theo

Nhà tạo mẫu Georgia Boal-Russell, người đã từng làm việc cho những thương hiệu như Tom Ford, Adidas và Jigsaw cho biết: "Từ Steve McQueen đến James Dean, tất cả những người vĩ đại trong ngành thời trang đều giữ phong cách đơn giản. Họ dựa trên những bộ đồng phục cơ bản và không cần phải gồng mình để thể hiện phong cách thời trang".

Theo một cuộc khảo sát của dịch vụ mua sắm cá nhân dành cho nam giới trực tuyến, đàn ông Anh trung bình chỉ mặc 13% tủ quần áo của họ. Các chàng trai sẽ dùng những món đồ cơ bản của họ hết lần này đến lần khác, vì thế phái mạnh nên đầu tư vào những món đồ chủ lực, chất lượng, trông đẹp và không lỗi mốt như áo phông trắng vừa vặn, áo sơ mi Oxford màu xanh da trời, áo len xám, áo khoác denim và một số quần chinos sáng màu trong kiểu dáng ôm sát hoặc vừa vặn.

Luôn chăm sóc nội y

Ngay cả khi bạn là người duy nhất nhìn thấy đồ lót của bản thân thì vẫn cần chú ý đến loại trang phục này. Ít nhất hãy luôn thay đồ lót thường xuyên. Chúng sẽ sờn chỉ và bạc màu không đẹp vì thế các chàng nên thay mới đồ lót sau 12-18 tháng.

Luôn quan tâm đến việc bảo quản trang phục

Có vài điều trong cuộc sống khó chịu hơn là phát hiện ra rằng chiếc áo len mùa mới mà bạn vừa mua chỉ được giặt khô. Hoặc phải dành những phút cuối tuần quý giá để giặt tay một số trang phục vì chúng bắt buộc phải làm thế.

Nếu bạn chỉ mới bắt đầu làm quen với việc phân biệt các màu sáng và tối, hãy đầu tư vào những món đồ được chế tạo để bền với thời gian tối thiểu chẳng hạn như len Merino, loại vải này cần giặt ít thường xuyên hơn do đặc tính kháng khuẩn của nó.

Luôn ghi chú về trang phục

Mua những thứ cơ bản là điều đầu tiên để bạn có thể mặc đẹp và sau đó là phải ghi chú lại những địa chỉ cửa hàng, kích cỡ và kiểu dáng phù hợp với bạn. Như vậy, nếu khi chàng cần một kiểu áo tương tự thì đã có ngay địa chỉ và các thông số liên quan để mua mà không mất thời gian tìm lại.

Luôn có trang phục may đo

Chìa khóa để trông bảnh bao là sự vừa vặn. Từ những trang phục cơ bản cho đến trang cao cấp thì sự vừa vặn vẫn là yếu tố then chốt. Trong trang phục nam giới thì một chiếc áo vừa vặn sẽ là chìa khóa giúp chàng ghi điểm tốt hơn nhiều. Do đó, các chàng hãy chọn áo khoác may đo và tập trung điều chỉnh các chi tiết giúp tạo ra sự khác biệt lớn như: cổ tay áo, vai và lưng.

Luôn quan tâm đến phụ kiện

Có tủ quần áo phù hợp chưa đủ mà bạn cần chuẩn bị cả phụ kiện ăn ý. Đó là chiếc đồng hồ thép cơ bản hoặc chiếc cà vạt có thể đeo với nhiều áo sơ mi hoặc suit, chiếc thắt lưng da màu đen. Phái mạnh cần ưu tiên các phụ kiện dễ phối và không lỗi mốt như vậy.

Luôn chọn giày vừa chân

Giày có khả năng tạo nên sự đột phá về diện mạo. Vì thế những người đàn ông mặc đẹp sẽ đầu tư vào một số đôi giày chủ đạo. Vài loại giày linh hoạt nhất mà một người đàn ông nên có là giày bốt Chelsea màu nâu, dây buộc đôi và giày lười trơn. Bên cạnh đó, chàng cũng nên có một đôi giày thể thao màu trắng và một đôi giày đen trong tủ đồ.

Luôn sắp xếp tủ quần áo

Người ta đã chứng minh rằng không phải tất cả những người đàn ông ăn mặc đẹp đều dành hàng giờ để lên kế hoạch tỉ mỉ cho trang phục của họ. Tuy nhiên, họ đều có thói quen chung là sắp xếp tủ quần áo ngăn nắp và quy củ.

Hãy thử sắp xếp theo màu sắc, loại quần áo hoặc theo mùa và bạn thấy sẽ dễ dàng lấy chúng hơn.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/9-thoi-quen-thoi-trang-cua-nguoi-dan-ong-bi...Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/9-thoi-quen-thoi-trang-cua-nguoi-dan-ong-biet-mac-dep-176789.html