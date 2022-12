6 lời khuyên vàng bạc cho đàn ông khi chọn veston

Thứ Năm, ngày 08/12/2022 10:27 AM (GMT+7) Chia sẻ

Những lời khuyên sau là dành cho các quý ông mê mặc suit.

1. Nếu cảm thấy không thoải mái - đừng mua!

Bạn có nhớ cảnh phim trong Pretty Woman khi Julia Roberts bước vào một cửa hàng cao cấp và xấu hổ rời khỏi cửa hàng vì người bán hàng nói cô ấy có đủ khả năng để mua sắm ở đó không? Điều này cũng xảy ra với đàn ông. Một vài thập kỷ trước, các nhà bán lẻ quần áo nam có thể thành công mặc dù cư xử thô lỗ với khách hàng. Nhưng ngày nay thì hoàn toàn không có lý do gì để chấp nhận một nhân viên bán hàng có vẻ thiếu kiên nhẫn, thô lỗ hoặc hợm hĩnh.

Để bán hàng thành công, saler nên trở thành người cố gắng giúp bạn chứ không phải người đang cố bán hàng cho bạn. Bạn không bao giờ nên cảm thấy sợ hãi khi mua một thứ gì đó. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái trong quá trình mua bộ vest, thì với tư cách là người tiêu dùng, bạn có quyền không mua. Chỉ cần nhớ rằng những người bán hàng giỏi nhất lắng nghe nhiều hơn nói. Nếu bạn thấy mình đang nghe một người bán hàng nói luyên thuyên về điều gì đó, thì anh ta đang cố bán hàng cho bạn chứ không phải giúp bạn.

2. Xem xét thói quen mặc vest của bạn

Bạn có thể bước vào một cửa hàng vest mà không có tầm nhìn rõ ràng. Một nhân viên bán hàng đáng tin cậy sẽ hỏi bạn một loạt câu hỏi để giúp bạn tập trung vào bộ đồ lý tưởng của mình. Họ có lắng nghe bạn không? Hoặc cho bạn biết những gì bạn cần mà không cần hỏi? Tuy nhiên, bạn nên có một số ý tưởng về những gì bạn muốn; bạn muốn có một bộ vest cho một dịp đặc biệt, hay bạn đang tìm kiếm một bộ trang phục đáng tin cậy sẽ phù hợp với mọi tình huống trang trọng? Có thể bạn đang tìm kiếm một bộ vest công sở có thể chịu được hàng trăm lần mặc trong vòng 3 đến 5 năm.

Nếu bạn đang đi làm trong một văn phòng và bạn mặc cùng một bộ ba trong số năm ngày, thì một bộ cũng không sao. Bạn không nên lo lắng về đồng nghiệp của mình vì mọi người đều có ngân sách cao dành cho quần áo. Mọi người nhớ các mẫu và màu sắc tươi sáng; than và xanh lam cơ bản là những lựa chọn linh hoạt và dễ mặc nhất. Hãy mặc cho họ những chiếc áo sơ mi và cà vạt sặc sỡ nếu đó là cách bạn thể hiện bản thân.

3. Đừng quá lo lắng về vật chất

Đối với bộ vest thứ nhất hoặc thứ hai, bạn nên bỏ qua các lựa chọn vải cao cấp và chọn loại đáng tin cậy, giá cả phải chăng, trường tồn với thời gian. Hầu hết các cửa hàng veston sẽ có các dòng “Signature” hoặc “Executive” làm từ len cashmere, lụa hoặc len chất lượng cao.

Một nhân viên bán hàng có thể đưa ra những con số như Super 120, 130 hoặc cao hơn. Rất nhiều thứ liên quan đến những con số siêu phàm xác định chất lượng tổng thể của bộ quần áo, nhưng đây là một quy tắc nhanh chóng, sai lầm và bẩn thỉu để giúp bạn điều hướng cuộc trò chuyện đó. Con số càng cao, sợi càng mỏng và mềm. Điều này đặc biệt thoải mái và sang trọng, nhưng điều đó cũng có nghĩa là mọi lần mặc sẽ phá vỡ các sợi vải. Vì vậy, mặc ngày này qua ngày khác là dành cho những con số thấp hơn. Đây là một hướng dẫn thân thiện để ghi nhớ.

Thay vì lo lắng về chất liệu, bạn nên tập trung thời gian và sức lực để có được bộ đồ vừa vặn. Vừa vặn là chìa khóa. Mọi người đều thích chất liệu vải đẹp, nhưng bạn có thể thấy vẻ ngoài của một bộ đồ không vừa vặn, bạn không thể thấy chất liệu vải xấu như thế nào. Khi bạn đã có vài bộ vest trong tủ quần áo, thì bạn có thể thử nghiệm với vải lanh, cotton, spandex, bất cứ thứ gì. Nếu bạn thích cảm giác của vật liệu và nó có giá hợp lý, bạn nên dùng nó.

4. Navy và than là vàng

Mặc dù vest đen đã từng rất phổ biến, nhưng ngày nay bạn thực sự không thấy chúng thường xuyên bên ngoài các sự kiện trang trọng. Ngày nay, màu navy và xám than phổ biến hơn. Nếu bạn mới bắt đầu sắm sửa tủ quần áo, hãy chọn một bộ vest màu xanh navy và một bộ vest màu xám than. Bây giờ bạn có ba bộ trang phục. Bạn có bộ đồ hải quân; bạn có bộ đồ màu xám than; bạn có chiếc quần màu than để mặc với chiếc áo khoác navy đó. Đó là cách bạn bắt đầu một tủ quần áo.

5. Những bộ đồ may sẵn đều ổn

Nếu bạn không có đủ tiền để mua hơn một bộ đồ may đo, thì đừng nên mua. Không có gì sai với những bộ vest rẻ tiền được may sẵn nếu bạn chỉ mặc nó một hoặc hai lần một năm cho các dịp lễ, đám tang hoặc đám cưới, miễn là nó vừa vặn là được. Mua một bộ đồ chất lượng cao được may sẵn và nhờ thợ may điều chỉnh nó cho phù hợp với đường nét của bạn là một sự lựa chọn không tồi chút nào.

6. Nhưng mỗi người đàn ông nên có một bộ vest may đo

Sự vừa vặn chính là chìa khóa. Khi một bộ vest vừa vặn, bạn có thể cảm nhận được điều đó, không chỉ về mặt thoải mái mà còn cả sự tự tin. Mọi người nên có một bộ vest tùy chỉnh vào một thời điểm nào đó trong đời, ngay cả khi đó chỉ là một bộ. Một bộ vest được thiết kế riêng và mặc trong vòng 10 năm trở lên là một sự đầu tư hợp lý và không quá đắt. Đó không phải là một số tiền thái quá khi bạn cho rằng mình sẽ trông thật hoàn hảo khi mặc bộ vest đặt làm riêng. Ngoài ra, bạn không nên lo lắng về việc tăng hoặc giảm cân vì không khó để một người thợ may “kéo lại” một bộ quần áo rộng hoặc “nới lỏng” một bộ quần áo chật.

Cũng giống như bất cứ điều gì khác, nó có thể trở nên choáng ngợp nhanh chóng nếu bạn đang cố mua một bộ vest mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Điều đó có thể khiến bạn sợ hãi hoàn toàn khỏi trải nghiệm mua bộ đồ. Sau đó, bạn là anh chàng mặc quần kaki và áo sơ mi oxford cài cúc đến mọi sự kiện bất kể trang trọng. Làm theo những lời khuyên này từ một chuyên gia đã được chứng minh và bạn sẽ cảm thấy như một chuyên gia ngay lập tức.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/6-loi-khuyen-vang-bac-cho-an-ong-khi-chon-veston-a584572.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/6-loi-khuyen-vang-bac-cho-an-ong-khi-chon-veston-a584572.html