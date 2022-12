5 Lời khuyên giúp chàng nói chuyện hấp dẫn, thu hút đối phương hơn nhiều

5 cách dưới đây sẽ giúp bạn nâng cao khả năng thuyết trình trước đám đông của mình.

1. Ghi lại lời độc thoại của chính mình

Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết chiến lược này có thể hiệu quả đến mức nào đâu. Đặt điện thoại của bạn ở góc phòng và ghi lại quá trình luyện tập toàn bộ bài phát biểu hoặc bài thuyết trình của bạn.

Bạn sẽ ngạc nhiên về sự khác biệt của cảnh quay so với cảm giác của bạn khi truyền tải nội dung. Việc xem và tự phê bình bản thân trên phim khá vui nhộn và mang tính hiện sinh, nhưng bạn sẽ thu được hàng tá gợi ý nhỏ và những điều cần làm.

Ghi âm bản thân không chỉ giúp bạn biết mình cần cải thiện ở điểm nào trong bài phát biểu mà còn giúp bạn biểu cảm hơn. Biểu cảm là chìa khóa để mở khóa cảm xúc và giúp những gì bạn nói được truyền tải thành công đến khán giả.

2. Hãy thử uống sản phẩm hỗ trợ não bộ

Nhiều những sản phẩm hỗ trợ chức năng não đang xuất hiện khắp nơi trên thị trường. Và những sản phẩm tốt hoạt động khá tốt, hỗ trợ trí nhớ, sự trôi chảy trong lời nói, tinh thần minh mẫn và khả năng xử lý suy nghĩ của bạn.

3. Kỹ thuật trực quan hóa

Trực quan hóa là một công cụ miễn phí mạnh mẽ để thành công. Bạn có thể làm điều này nhiều lần trước một sự kiện lớn và cảm nhận được tác dụng xoa dịu mà nó có thể mang lại. Có một số cách khác nhau để hình dung thành công của bạn. Bạn có thể nằm ngửa, nhắm mắt và tạo ra khung cảnh khi nó diễn ra.

Bạn có thể thấy mình được gọi lên để nói chuyện. Bạn thậm chí còn thấy mình lo lắng như thế nào vì đó là điều bình thường đối với bất kỳ ai sắp phát biểu hoặc thuyết trình. Mặc dù bạn có thể cảm thấy tim mình đập thình thịch nhưng khán giả thì không. Họ không thể nhìn thấy bất kỳ sự lo lắng nào của bạn.

Bạn hình dung mình bước lên sân khấu với nụ cười rạng rỡ, thân thiện. Bạn đi sâu vào bài phát biểu của mình, ghi nhớ tất cả các tín hiệu của mình, trình bày một cách tự tin và duyên dáng. Bạn tưởng tượng đến cảnh khán giả vỗ tay và bạn cảm ơn họ rồi bước xuống sân khấu.

4. Trình tự động lực của Monroe

Đây là một cấu trúc đã được thử nghiệm và đúng để tổ chức các luận điểm trước công chúng của Alan Monroe, ra đời từ những năm 1930. Trình tự Động lực của Monroe bao gồm năm bước: chú ý, nhu cầu, sự hài lòng, hình dung và kêu gọi hành động.

Chú ý

Đảm bảo phần giới thiệu của bạn hấp dẫn và thu hút sự quan tâm ngay lập tức từ khán giả. Làm cho phần giới thiệu của bạn trở nên đáng nhớ bằng cách sử dụng thứ gì đó như câu chuyện, câu trích dẫn, câu hỏi hoặc mẩu tin liên quan đến chủ đề bạn đang nói.

Cần thiết

Bạn cần thu hút khán giả từ sự chú ý đến điều gì đó hơn thế nữa. Có cần thay đổi chủ đề bạn đang đề cập không? Làm nổi bật vấn đề mà bài phát biểu của bạn tìm cách giúp giải quyết hoặc thu hút sự chú ý.

Sự thỏa mãn

Bây giờ bạn đã mở đường cho vấn đề hoặc nhu cầu, hãy đưa ra giải pháp hoặc thông tin chi tiết về cách giải quyết vấn đề này. Giải thích cho khán giả một cách rõ ràng giải pháp có thể như thế nào. Làm cho họ tưởng tượng nó với bạn.

Hình dung

Giúp khán giả hình dung ra thế giới sau khi giải pháp của bạn được ban hành. Mọi thứ đã được sửa chữa như thế nào? Sử dụng hình ảnh và chi tiết giác quan sẽ giúp ích trong bước này. Hãy hành động và biểu cảm hơn ở đây trong bài thuyết trình của bạn.

Kêu gọi hành động

Có thể bạn đã nghe thấy thuật ngữ này được nhắc đến trong các cuộc trò chuyện về marketing. Lời kêu gọi hành động là yêu cầu lớn đối với khán giả để làm điều gì đó. Để giúp thực hiện một sự thay đổi. Điều này thu hút khán giả và khiến họ suy nghĩ và cảm thấy rằng họ có thể tạo ra sự khác biệt bằng cách hành động.

5. Ethos, Pathos, Logos

Ba trụ cột này là những phương thức thuyết phục liên quan đến nói trước công chúng, kinh doanh và vô số khía cạnh khác trong cuộc sống. Ethos, pathos và logos không phải là một khuôn khổ cứng nhắc hay thậm chí là một phác thảo như Trình tự động lực của Monroe, mà là những khái niệm to lớn cần ghi nhớ khi bạn chuẩn bị cho một bài phát biểu hoặc bài thuyết trình. Chúng giúp bạn cắt bỏ những chi tiết rườm rà đồng thời trình bày theo cách có giá trị, hiệu quả và tất nhiên là có sức thuyết phục.

Ethos

Điều này đề cập đến uy tín và tính cách của bạn. Nhắc khán giả lý do tại sao bạn là người nói về bất cứ điều gì bạn đang nói. Nếu bạn đang trình bày một đề xuất kinh doanh, hãy cho họ thấy nghiên cứu do chính bạn thực hiện và lý do tại sao bạn là người mà họ nên lắng nghe. Nếu bạn đang có bài phát biểu tốt nghiệp, hãy nói về bản thân bạn với tư cách là một sinh viên đã theo học tại trường hoặc trường đại học của bạn và trực tiếp trải qua trải nghiệm đó. Xây dựng niềm tin thông qua uy tín và tính cách.

Pathos

Điều này đề cập đến mối quan hệ tình cảm mà bạn đang thiết lập với khán giả của mình. Làm thế nào để bạn tạo ra cảm xúc thực sự? Bạn có thể bắt đầu bằng cách biểu cảm bằng giọng điệu, bằng tay và cử chỉ, bằng cách bạn lấp đầy sân khấu và di chuyển trong không gian. Là con người. Rốt cuộc, con người kết nối với những người khác. Hãy thử thêm vào các phép ẩn dụ hoặc phép loại suy để nâng cao và củng cố quan điểm của bạn.

Logos

Đây là sự hấp dẫn hợp lý mà bạn có với khán giả của mình. Những gì bạn đang nói hoặc mô tả hoặc yêu cầu khán giả của bạn phải hợp lý và bắt nguồn từ sự thật. Nếu bạn lúng túng trong bài phát biểu của mình bằng cách sử dụng ngôn ngữ mơ hồ thì nó sẽ không đi sâu vào trái tim và tâm trí của người nghe. Hãy cụ thể và rõ ràng. Mọi người đang ngồi xuống, thường ở trạng thái thoải mái (hoặc thậm chí buồn chán) khi họ được giới thiệu. Thu hút họ bằng cảm xúc và cách diễn đạt, nhưng hãy đưa ra quan điểm của bạn bằng logic và chủ nghĩa thực dụng.

