13 dấu hiệu hormone nam tính của bạn bị suy giảm

Để chẩn đoán nồng độ thấp, các bác sĩ sẽ tìm ra những triệu chứng mà bạn đang gặp phải. Sau đó, bạn sẽ cần hai lần xét nghiệm máu, được thực hiện vào buổi sáng khi lượng testosterone ở mức cao nhất. Ngưỡng nghi ngờ thiếu hụt testosterone thường vào khoảng 264 đến 300 nanogam trên mỗi decilit (ng/dL) hoặc thấp hơn.

Mức độ T đánh giá sự nam tính của một người đàn ông (ảnh minh họa)

T thấp ảnh hưởng đến mọi người theo những cách khác nhau. Tiến sĩ Patel giải thích rằng nó có thể biểu hiện ở thể chất, nhận thức và tình dục.

1. Triệu chứng testosterone thấp: Ham muốn tình dục của bạn biến mất.

Có lẽ ảnh hưởng phổ biến nhất của T thấp là ham muốn tình dục thấp , bác sĩ tiết niệu Philip Werthman , giám đốc Trung tâm Y học Sinh sản Nam ở Los Angeles cho biết.

Gần như mọi bệnh nhân đến văn phòng của anh ấy với T thấp đã biết hoặc nghi ngờ đều phàn nàn về việc thiếu ham muốn tình dục. Bên cạnh ham muốn tình dục ít hơn, đàn ông có T thấp cũng có thể thủ dâm ít hơn. Các vùng não liên quan đến ham muốn tình dục, bao gồm cả hạch hạnh nhân, chứa đầy các thụ thể testosterone. Nội tiết tố nằm gọn bên trong chúng như ổ khóa bên trong chìa khóa, hãy thắp sáng chúng để khơi dậy bạn.

2. Triệu chứng Testosterone thấp: Bạn có thể gặp khó khăn trong việc cương cứng

Testosterone cần thiết cho sự phát triển và duy trì chức năng cương dương ở nam giới. Testosterone giúp bạn đạt được và duy trì sự cương cứng bằng cách báo hiệu cho não kích hoạt phản ứng hóa học giúp bạn đạt được và duy trì trạng thái cương cứng. T thấp có thể gây khó cương cứng hoặc bạn có thể cương cứng tự phát.

Nhưng mối quan hệ giữa testosterone và chức năng cương dương rất phức tạp. Một số đàn ông không gặp khó khăn gì trong việc cương cứng khi lượng testosterone của họ thấp.

Rối loạn cương dương cũng có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh mãn tính, như bệnh tim, béo phì và tiểu đường.

3. Triệu chứng testosterone thấp: Cơ bắp của bạn teo lại

Lượng testosterone dồi dào đưa cơ thể bạn vào trạng thái đồng hóa, hoặc xây dựng cơ bắp, bằng cách giúp cơ thể bạn sản xuất và lắp ráp các protein tạo thành các khối xây dựng của khối lượng nạc. Tiến sĩ Werthman nói, khi mức testosterone của bạn giảm xuống, cơ thể bạn sẽ chuyển sang quá trình dị hóa, phá vỡ các mô cơ thay vì xây dựng nó.

Lúc đầu, bạn có thể nhận thấy rằng việc đẩy càng nhiều tạ tại phòng tập thể dục hoặc xây dựng cơ bắp càng khó hơn, anh ấy lưu ý. Và sau một vài tuần ở mức T thấp, bạn có thể bị mất khối lượng cơ, Tiến sĩ Anawalt nói. Trong một nghiên cứu của Nhật Bản, những người đàn ông có mức testosterone tự do thấp - thước đo lượng hormone không liên kết với các thụ thể - có nguy cơ mất cơ do lão hóa cao gấp đôi đến gấp ba lần so với những người có mức bình thường.

4. Triệu chứng testosterone thấp: Dương vật của bạn có thể nhỏ lại

Tiến sĩ Ramin cho biết nếu không có dòng testosterone ổn định, các mô ở dương vật có thể bị teo hoặc teo lại. Kết quả là, dương vật của bạn có thể mất chiều dài và chu vi, thậm chí có thể co lại bằng một nửa kích thước và trở nên mềm nhũn thay vì cứng chắc.

5. Triệu chứng testosterone thấp: Bụng to ra

Tiến sĩ Anawalt nói, ngay cả khi bạn giảm kích thước ở những nơi đáng kể, thì bạn vẫn tăng được ở những nơi đau đớn. Cách đây một thời gian, các nhà nghiên cứu Úc đã thấy những người đàn ông bị ung thư tuyến tiền liệt tăng 14% mỡ cơ thể và 22% mỡ nội tạng so với khi bắt đầu nghiên cứu sau một năm điều trị bằng phương pháp cắt bỏ androgen, một phương pháp điều trị làm tắt tác dụng của testosterone.

Mỡ nội tạng là mỡ sâu trong bụng hình thành xung quanh các cơ quan của bạn và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim .

Testosterone thấp làm giảm động lực ra ngoài và làm mọi việc của bạn, điều này có thể khiến bạn tăng cân. Mỡ cơ thể dư thừa có thể thông qua sự tương tác phức tạp giữa các hormone và enzyme làm giảm mức testosterone.

6. Triệu chứng testosterone thấp: Trí nhớ của bạn giảm sút

Tiến sĩ Werthman nói: Rắc rối về suy nghĩ và trí nhớ thường xảy ra ở những người đàn ông có T thấp. Ngoài hạch hạnh nhân, các vùng não quan trọng đối với trí nhớ và sự chú ý—chẳng hạn như đại não—cũng có các thụ thể testosterone. Khi không có đủ hormone cho các thụ thể đó, các tế bào não của bạn cũng có thể không hoạt động được.

7. Triệu chứng testosterone thấp: Tâm trạng của bạn trở nên tồi tệ

Một số tác dụng phụ của testosterone thấp - chẳng hạn như rối loạn chức năng tình dục và tăng cân - có thể khiến bạn cảm thấy buồn. Nhưng cũng có bằng chứng về tác động trực tiếp hơn của lượng testosterone thấp đối với tâm trạng và các thụ thể testosterone trống trong các vùng não liên quan đến tâm trạng có thể là nguyên nhân gây ra trạng thái trầm cảm của bạn.

Hơn nữa, các rối loạn tâm trạng như trầm cảm hoặc lo lắng có thể khởi động một chu kỳ rắc rối, trầm cảm có thể ngăn chặn khả năng sản xuất testosterone của tinh hoàn, làm trầm trọng thêm vấn đề. (ảnh minh họa)

8. Triệu chứng testosterone thấp: Xương của bạn yếu đi

Tiến sĩ Ramin cho biết, xương thực sự là mô sống, liên tục bị phá vỡ và xây dựng lại. Khi nồng độ testosterone giảm, xương của bạn bị phá vỡ nhanh hơn cơ thể bạn có thể xây dựng lại. Do đó, bạn có nguy cơ cao bị mật độ xương thấp, loãng xương và gãy xương.

Mật độ xương thay đổi khi bạn già đi và kết hợp với T thấp, nó có thể khiến bạn có dáng vẻ khom lưng hoặc cúi xuống. Điều này, kết hợp với việc mất khối lượng cơ bắp có thể khiến bạn cảm thấy đau nhức.

9. Triệu chứng Testosterone thấp: Bạn có thể bị rụng tóc

Khi bạn già đi, bạn sẽ thấy tóc mình mỏng đi và thậm chí có thể bắt đầu hói. Nếu bạn có T thấp, bạn cũng có thể bị rụng lông trên cơ thể và trên khuôn mặt. Bạn cũng có thể nhận thấy rằng râu của mình mọc không nhanh và bạn không cần phải cạo nhiều. Testosterone là một loại hormone quan trọng cho sự phát triển của lông trên khuôn mặt và cơ thể, vì vậy khi nó ở mức thấp, nó sẽ cản trở quá trình mọc tóc.

10. Triệu chứng Testosterone thấp: Bạn có thể bị thiếu máu

Nó ít phổ biến hơn, nhưng T thấp có thể khiến bạn bị thiếu máu. Một nghiên cứu năm 2017 tiết lộ rằng khi những người đàn ông lớn tuổi bị thiếu máu được điều trị bằng testosterone, họ thấy mức độ huyết sắc tố (protein trong hồng cầu mang oxy đi khắp cơ thể) tăng lên. Một số dấu hiệu cần chú ý bao gồm khó thở, chóng mặt, nhịp tim không đều, tiếng vù vù trong tai, nhức đầu và đau ngực.

11. Triệu chứng Testosterone thấp: Mức năng lượng của bạn giảm xuống.

Tiến sĩ Black cho biết có thể gây mệt mỏi và giảm năng lượng. Bạn có thể không muốn làm những việc bạn thường làm, hoặc các hoạt động thông thường khiến bạn mệt mỏi hơn bình thường.

“Đó không phải là vấn đề tâm lý hay tình huống; chỉ là bạn không muốn ra ngoài và làm mọi việc nữa,” Tiến sĩ Nall nói. Bạn cũng có thể nhận thấy rằng bạn không phục hồi nhanh sau hoạt động thể chất như trước đây hoặc cần chợp mắt để vượt qua cả ngày.

Một nghiên cứu năm 2019 cho thấy khi nam giới được điều trị bằng testosterone, 52,4% cho biết mức năng lượng của họ được cải thiện.

12. Triệu chứng Testosterone thấp: Bạn phát triển chứng ngực to ở nam giới.

Tiến sĩ Patel cho biết, khi mức testosterone thấp và mức estrogen tăng lên, chứng vú to ở nam giới hoặc ngực phát triển ở nam giới đều có thể xảy ra. Theo Mayo Clinic, cùng với việc nhận thấy các mô vú bị sưng, bạn có thể bị đau, đau và nhạy cảm ở núm vú, đặc biệt là khi chúng cọ xát vào quần áo của bạn .

13. Triệu chứng testosterone thấp: Tim của bạn có thể gặp nguy hiểm.

Tiến sĩ Anawalt cho biết ảnh hưởng của nồng độ testosterone đối với nguy cơ mắc các vấn đề về tim đã gây ra tranh cãi giữa các chuyên gia. Một mặt, mức testosterone thấp có thể liên quan đến các vấn đề về tim. Trên thực tế, một nghiên cứu từ Vương quốc Anh cho thấy những người đàn ông có T thấp có nguy cơ tử vong vì bệnh tim cao hơn những người đàn ông có mức bình thường.

Điều này có thể là do testosterone có thể giúp mở rộng các mạch máu đến tim, cho phép máu lưu thông tự do hơn.

Nhưng mặt khác, một số nghiên cứu cho rằng liệu pháp testosterone - đặc biệt là ở nam giới lớn tuổi hoặc những người mắc bệnh tim sẵn có - có thể làm tăng nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ. Các chuyên gia cho rằng nó có thể làm máu đặc lại, dễ hình thành cục máu đông hơn.

Khi nào nên nói chuyện với bác sĩ

Nếu bạn gặp phải bất kỳ triệu chứng nào trong số này, hãy nói chuyện với bác sĩ về việc kiểm tra mức testosterone của bạn. Bạn có thể được chỉ định điều trị bằng testosterone nếu bạn có T thấp.

Tiến sĩ Black nói: “Mọi người thường không cần phải lo lắng về số lượng testosterone chính xác của mình trừ khi họ đang gặp phải các triệu chứng đáng lo ngại.

Bác sĩ có thể kiểm tra mức testosterone của bạn sau khi bạn bắt đầu trị liệu lần đầu tiên hoặc thay đổi liều lượng để đảm bảo mức độ của bạn không tăng quá cao.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/13-dau-hieu-hormone-nam-tinh-cua-ban-bi-suy-giam-c47a26688.html