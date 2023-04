Muốn giảm hói đầu, các chàng cứ ăn nhiều 6 loại thực phẩm này

Đối với một số đàn ông, việc chữa trị chứng hói đầu giống như việc tìm kiếm suối nguồn của tuổi trẻ. Hói đầu có thể khiến các chàng trông già hơn tuổi rất nhiều. Nguyên nhân gây hói đầu ở nam giới có rất nhiều: thói quen sinh hoạt, ăn uống, gen di truyền.

Để giảm tình trạng tóc rụng dẫn đến hói đầu, phái mạnh có thể khắc phục chế độ ăn uống hằng ngày. Không có chế độ ăn kiêng nào có thể chữa khỏi chứng hói đầu, việc điều chỉnh chế độ ăn uống của bạn chỉ có thể đóng một vai trò tích cực trong việc làm chậm quá trình rụng tóc. Một đánh giá nghiên cứu được công bố trên tạp chí Bariatric Times cho thấy sự thiếu hụt các axit béo thiết yếu, sắt và kẽm có thể góp phần gây rụng tóc.

Dưới đây là những thực phẩm giúp các chàng giảm tình trạng rụng tóc hiệu quả.

Thịt đỏ và gan

Khi đề cập đến việc ngăn ngừa rụng tóc thông qua chế độ ăn uống, hai trong số các thành phần dinh dưỡng quan trọng nhất là sắt và protein. Thực phẩm giàu chất sắt rất quan trọng để duy trì mái tóc khỏe mạnh. Và bạn sẽ không thể tìm thấy nguồn cung cấp cả hai chất dinh dưỡng để ngăn chặn chứng hói đầu tốt hơn thịt đỏ và thịt nội tạng, đặc biệt là gan.

Hạnh nhân và các loại hạt khác

Koya Webb, huấn luyện viên cá nhân được chứng nhận và chuyên gia dinh dưỡng toàn diện cho biết, hạnh nhân và các loại hạt khác rất giàu axit béo thiết yếu tốt cho sức khỏe và protein - hai thành phần này chữa chứng hói đầu hiệu quả. Các loại hạt có vitamin B6, có thể giúp thúc đẩy sự phát triển của tóc khỏe mạnh. Hạnh nhân cũng có vitamin E, làm tăng lưu lượng máu và có thể giúp kích thích da đầu và thúc đẩy mọc tóc.

Quả mọng có màu sắc phong phú

Quả mọng bao gồm các loại quả có nhiều sắc tố, chẳng hạn như quả việt quất, quả mâm xôi sẽ giúp chống rụng tóc hữu hiệu. Những loại quả giàu chất dinh dưỡng này được biết đến với nguồn cung cấp vitamin C dồi dào và giàu chống oxy hóa. Ăn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa giúp giảm các triệu chứng hói đầu hữu hiệu.

Rau màu xanh lá cây đậm

Tiến sĩ Perlmutter cho biết rau bina là một trong những nguồn thực vật tốt nhất cung cấp chất sắt mà các chàng có thể thêm vào chế độ ăn uống của mình. Rau bina cũng có một số vitamin C, vitamin E và kẽm, giúp ích nhiều cho việc chống rụng tóc của nó.

Trái cây có múi và ớt chuông

Một chất dinh dưỡng khác để duy trì mái tóc khỏe mạnh là vitamin C, có trong trái cây họ cam quýt và ớt chuông xanh. Bạn nên đưa những thực phẩm này vào chế độ ăn uống ngăn ngừa rụng tóc hàng ngày của mình. Hãy nhớ rằng dâu tây cũng là một nguồn cung cấp vitamin C dồi dào và điều đáng ngạc nhiên là một khẩu phần ớt chuông đỏ chứa nhiều vitamin C hơn cả một quả cam.

Trà xanh

Hydrat hóa là rất quan trọng đối với bất kỳ chế độ ăn để ngăn ngừa một số bệnh về sức khỏe. Và trà xanh giúp có tác dụng trong việc chống rụng tóc. Việc hói đầu ở nam giới được cho là hậu quả của tăng testosterone. Ý tưởng tốt nhất không phải là cố gắng hạ thấp testosterone mà là cố gắng giảm hoạt động của enzyme kích hoạt testosterone thành dạng mạnh hơn của nó, dihydrotestosterone, hay DHT. Thực ra, DHT có liên quan nhiều nhất đến chứng hói đầu ở nam giới vì vậy, các loại thực phẩm làm giảm enzym chuyển đổi testosterone thành DHT, như trà xanh, có thể có vai trò trong việc giảm chứng hói đầu.

