Khi bạn là người Việt và bố mẹ bạn bắt bạn học tiếng Anh

Thứ Tư, ngày 23/05/2018 10:30 AM (GMT+7)

Với cách học tiếng Anh "bá đạo" thế này chẳng mấy chốc mà thành thiên tài.

– Hover go for water it pure: Lượn đi cho nước nó trong

– I want to toilet kiss you: Anh muốn cầu hôn em

– Son with no girl: Con với chả cái

– Like is afternoon: thích thì chiều

– Tangerine do orange flunk: quýt làm cam chịu

– Sky down no enemy: Thiên hạ vô địch…

– Nest your father: Tổ cha mày

– Eat picture: Ăn ảnh

– Home face road - Dad do big: Nhà mặt phố - Bố làm to

– No family live: Vô gia cư

– Go dust: Đi bụi

– Sugar sugar Hero man: Đường đường 1 đấng anh hào

– Light as feather pink: Nhẹ như lông hồng

– Clothes donkey: Đồ con lừa

– Dog die : Chó chết

– Deam what: Tưởng gì

– Do you think you delicious? Mày nghĩ mày ngon à?

– No dare where: Không dám đâu.

– Know die now: Biết chết liền.

– Go die go: Đi chết đi.

– No table: Miễn bàn.

– Ugly tiger: Xấu hổ.

– No star where: Không sao đâu.

– No four go: Vô tư đi.

– You lie see love: Em xạo thấy thương