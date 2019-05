Việt Nam đứng trước cơ hội mới từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Thứ Sáu, ngày 24/05/2019 08:00 AM (GMT+7)

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ khuyến khích doanh nghiệp trong nước tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ, qua đó đóng góp vào tiến trình phát triển chung.

Công nghệ Sự kiện:

Dự kiến đến năm 2030, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ đóng góp 62,1 tỉ USD vào GDP Việt Nam, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế ước tính 16%, đó là phát biểu của của ông Vũ Đại Thắng - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 do HP dẫn lại.

Bên cạnh đó, theo nhận định của đại diện HP tại sự kiện HP Vietnam Day 2019 mới đây, xu hướng công nghiệp 4.0 hứa hẹn sẽ mang đến cơ hội mới cho nền kinh tế Việt Nam, và khuyến khích doanh nghiệp trong nước tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ, qua đó đóng góp vào tiến trình phát triển chung của một trong những nền kinh tế có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ mang lại lợi ích kinh tế lớn cho Việt Nam. (Ảnh minh họa: Internet)

Còn tại Hội nghị được tổ chức bởi Hội đồng doanh nghiệp Mỹ - ASEAN 2018, ông Vũ Viết Ngoạn - Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ phát biểu, doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện đang đóng góp hơn 30% vào GDP và mang đến môi trường làm việc cho hơn 50% lực lượng lao động Việt Nam, HP dẫn lại.

Thấu hiểu thực tế này, HP cho biết, họ đã, đang và sẽ tiếp tục hỗ trợ nhóm doanh nghiệp này, giúp họ vận dụng kiến thức chuyên môn và kỹ năng một cách toàn diện thông qua sự cải tiến về công nghệ cho không gian làm việc tương lai.

Chẳng hạn hướng đến đối tượng người tiêu dùng, HP cung cấp danh mục các sản phẩm máy in và máy tính xách tay nhằm phục vụ phong cách làm việc linh hoạt, giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi công việc - cuộc sống một cách liền mạch. Các sản phẩm thuộc phân khúc này bao gồm máy tính xách tay HP Envy x360, HP Spectre x360, máy in HP Ink Tank, HP DeskJet, HP LaserJet cùng mực in HP chính hãng.

Dành riêng cho đối tượng doanh nghiệp, HP cũng mang đến đa dạng các giải pháp, bao gồm dải sản phẩm máy tính xách tay HP EliteBook, máy trạm HP Z series, máy in laser HP OfficeJet, máy in đa chức năng A3, máy in HP Latex và hệ thống mực in chính hãng.