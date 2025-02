Trung Quốc âm thầm tạo ra kỷ lục băng thông internet, bỏ xa phần còn lại của thế giới

Trong khi thế giới đang dần chuyển sang 10G-PON, Trung Quốc đã tiên phong triển khai 50G-PON và FTTR, hứa hẹn mang đến tốc độ internet vượt trội và trải nghiệm kết nối siêu mượt.

Theo báo cáo mới nhất của Dell'Oro Group, Trung Quốc đang âm thầm dẫn đầu cuộc đua băng thông rộng với việc triển khai ồ ạt công nghệ 50G-PON, cho phép tốc độ tải xuống lên tới 50Gbps (50.000 Mbps), gấp 50 lần so với công nghệ 10G-PON đang được triển khai ở nhiều quốc gia khác.

Trung Quốc phát triển công nghệ 50G-PON với tốc độ băng thông siêu lớn.

Dự kiến, doanh thu từ thiết bị PON toàn cầu sẽ tăng trưởng mạnh trong những năm tới, từ 10,5 tỷ USD năm 2024 lên 12,1 tỷ USD vào năm 2029. Đóng góp lớn vào sự tăng trưởng này chính là việc Trung Quốc đẩy mạnh triển khai 50G-PON, với sự dẫn dắt của China Telecom và các đối tác.

Không chỉ dừng lại ở 50G-PON, Trung Quốc còn đang mở rộng Fiber to the Room (FTTR), đưa kết nối cáp quang đến từng phòng trong nhà và doanh nghiệp. FTTR mang lại tốc độ nhanh hơn, độ trễ thấp hơn và kết nối ổn định hơn so với phương thức FTTH truyền thống.

Sự phát triển vượt bậc về hạ tầng mạng băng thông rộng này sẽ biến Trung Quốc thành một nền tảng điện toán biên quy mô lớn, thúc đẩy sự hội tụ dịch vụ và mở ra nhiều cơ hội mới cho các ứng dụng công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy.