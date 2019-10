Trở lại Shark Tank mùa 3, shark Bình ké "bà ngoại U60" đầu tư cho ứng dụng này

Thứ Năm, ngày 31/10/2019 15:05 PM (GMT+7)

Trong tập 15 của Shark Tank - Thương vụ bạc tỷ mùa 3, Nguyễn Tuấn Anh - CEO nền tảng thiết kế, in ấn trực tuyến Printgo đã kêu gọi 4 tỷ đồng cho 20% cổ phần. Printgo đã có giai đoạn chạy thử nghiệm từ tháng 4/2019 đến tháng 7/2019, phục vụ được 500 khách hàng và có hơn 20% khách hàng quay lại sử dụng dịch vụ. Hiện tại, trung bình mỗi đơn hàng khoảng 1,5 triệu đồng.

Nguyễn Tuấn Anh - CEO Printgo.

Giới thiệu trước nhà đầu tư, Tuấn Anh cho biết Printgo ra đời với sứ mệnh xây dựng hệ sinh thái thiết kế, in ấn, kết nối khách hàng với các nhà in ấn, giúp việc in ấn dễ dàng, tạo ra quy trình đồng bộ từ việc thiết kế đến in ấn. Thị trường in ấn ước tính đạt 421 tỷ USD vào năm 2020, đặc biệt Việt Nam và các nước thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương có mức tăng trưởng từ 6% - 8%.

Trả lời câu hỏi Printgo có gì khác biệt so với các nhà in ấn khác của Shark Liên, CEO Tuấn Anh cho rằng các xưởng in hiện tại chưa có công cụ quản lý khách hàng, quản lý dữ liệu in ấn. Anh đã xây dựng công cụ cho phép khách hàng tự thiết kế mang cá tính riêng của họ. Printgo hoạt động dựa trên việc thu tiền từ khách hàng, chia sẻ lại với các nhà in ấn và giữ lại 15%.

Shark Liên và Shark Bình sẵn sàng đầu tư cho Printgo phát triển.

Với 4 tỷ kêu gọi đầu tư, Printgo sẽ tập trung phát triển nhanh đội ngũ kỹ thuật, công nghệ và đẩy mạnh marketing. Hiện tại, công ty có 2 cổ đông gồm CEO Tuấn Anh và một nhà đầu tư thiên thần giữ 54% cổ phần công ty.

Shark Hưng dành lời khen cho ý tưởng của Printgo và cho rằng đây là thị trường có thể phát triển ở Việt Nam và đưa ra lời đề nghị: 4 tỷ cho 40% cổ phần; hoặc 2 tỷ cho 20% cổ phần, 2 tỷ còn lại cho vay chuyển đổi. Ngược lại, Shark Việt quyết định không đầu tư vì cho rằng định giá công ty chưa phù hợp, ý tưởng Printgo chưa rõ ràng.

Shark Dũng đề nghị 1 tỷ đồng cho 10% cổ phần và 3 tỷ là khoản vay theo KPI. Trong khi đó, Shark Bình vừa trở lại ghế nóng Shark Tank mùa 3 sau nhiều tập vắng bóng, cho rằng các startup đến với Shark Tank luôn gặp vấn đề về định giá. Ông cho rằng, Printgo là dự án rất khó đoán trong tương lai và đề nghị các Shark nên đầu tư chung, tuy nhiên Shark Dũng ngay lập tức lên tiếng không muốn chung thuyền với ai trong thương vụ này.

Startup đã chọn Shark Liên và Shark Bình cùng đồng hành trên đoạn đường tiếp theo.

Shark Liên cho rằng ý tưởng của Printgo khá hay ho và đưa ra lời đề nghị 4 tỷ cho 25% cổ phần. "Các anh chỉ có công nghệ, còn tôi định vị khách hàng cho bạn ấy, đó mới quan trọng", Shark Liên nói với các "cá mập" khác. Cùng với đó, Shark Bình mở lời đầu tư theo "bà ngoại U60" số tiền 1 tỷ đồng.

Cuối cùng, CEO Tuấn Anh quyết định chọn hợp tác với Shark Liên và Shark Bình vì cho rằng "bà ngoại U60" có thể đưa Printgo tiến xa hơn nữa dù rất ngưỡng mộ Shark Dũng. Sau màn gọi vốn, CEO Printgo cho biết anh rất tự tin vào mô hình kinh doanh của mình và tin rằng sẽ làm được điều gì đó để thay đổi ngành in ấn ở Việt Nam hiện nay.