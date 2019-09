Trò chơi chiến thuật ONE Fantasy được phát hành trên Android và iOS

Thứ Tư, ngày 25/09/2019 08:14 AM (GMT+7)

Công nghệ Sự kiện:

Công ty truyền thông thể thao ONE Championship (ONE) vừa công bố phát hành ONE Fantasy - trò chơi võ thuật lớn nhất thế giới. Trò chơi này có thể được truy cập bởi người sử dụng Android và iOS thông qua ứng dụng ONE Super App.

ONE Fantasy là một trò chơi chiến thuật qua internet gắn liền với giải võ thuật lớn ngoài đời thật.

Sử dụng kiến thức và tư duy, người chơi sẽ sử dụng điểm để đưa các võ sĩ của ONE Championship vào đội "fantasy team", xếp hạng họ dựa trên khả năng liệu họ có chiến thắng trận đấu sắp tới.

Người chơi sẽ được nhận điểm thông qua hệ thống ONE Fantasy Points Scoring System khi võ sĩ họ chọn chiến thắng. Võ sĩ kết thúc trận đấu sớm, điểm nhận được sẽ cao hơn. Điểm cũng sẽ được nhân thêm dựa theo thứ hạng của họ trong "fantasy team".

Người chơi có thể theo dõi điểm số được cập nhật ở thời gian thực thông qua ứng dụng ONE Super App khi sự kiện đang diễn ra, và họ có thể so sánh tổng điểm trên bảng xếp hạng của những người chơi trên toàn thế giới.

Hướng dẫn chơi hoàn chỉnh sẽ sớm được cập nhật trên ứng dụng ONE Super App.