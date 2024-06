Trận Việt Nam - Iraq và Indonesia - Philippines kịch bản khó lường, đang "hot" Google

Lúc 19h30 tối 11/6 (giờ Việt Nam), đội tuyển Indonesia sẽ tiếp đội tuyển Philippines trên sân nhà. Sau đó, vào lúc 1h sáng 12/6 (giờ Việt Nam), đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách trên sân của Iraq. Đây là các trận đấu trong lượt trận cuối cùng vòng loại thứ 2 - World Cup 2026 khu vực châu Á.

Hiện tại, Iraq đã chắc vé vào vòng trong, Philippines đã chắc chắn bị loại. Hai đội còn lại Indonesia và Việt Nam vẫn đang cạnh tranh nhau, nhưng "cửa" của đội tuyển Việt Nam hẹp hơn. Theo đó, chỉ cần Indonesia giành chiến thắng trước Philippines là hiển nhiên họ sẽ đoạt vé vào vòng loại thứ 3 - World Cup 2026 khu vực châu Á. Trường hợp, Indonesia hòa hoặc thua Philippines thì kết quả cuối cùng còn phụ thuộc vào trận Việt Nam - Iraq.

Chủ đề ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Google Trends sáng 11/6.

Với nhiều kịch bản có thể diễn ra ở lượt trận cuối này, người hâm mộ bóng đá Việt Nam tỏ ra đang cực quan tâm. Minh chứng là theo thống kê của Google Xu hướng (Google Trends) sáng 11/6, chủ đề "Vietnam vs Iraq" đang đứng top 1 trong các chủ đề "nóng" của ngày 11/6, đặc biệt là người dùng Internet ở Thừa Thiên - Huế, Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nam và Nghệ An,... Cùng với đó, chủ đề "Indonesia vs Philippines" cũng đang xuất hiện ở top 5.

Google Trends cũng nêu bật nguồn một bài viết của VTV, dẫn đầu chủ đề "Vietnam vs Iraq". Bài viết này nhận định, ở một đất nước có nhiều năm liền bị chiến tranh tàn phá như Iraq, bóng đá đã trở thành liều thuốc tinh thần mạnh mẽ và sợi dây đoàn kết người dân Iraq tới từ nhiều vùng đất, bộ lạc khác nhau.

Mặc dù nắm ngôi đầu bảng với 5 trận toàn thắng và đã chính thức vượt qua vòng bảng, đội tuyển Iraq của HLV Jesus Casas chắc chắn vẫn khát khao một chiến thắng dành tặng cho người hâm mộ cuồng nhiệt tại quê nhà. Bản thân HLV trưởng Iraq và cầu thủ của Iraq mới đây cũng đã chia sẻ một chiến thắng cho lượt trận cuối trước đội tuyển Việt Nam sẽ giúp Iraq cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng của FIFA, và xa hơn là tạo lợi thế khi phân loại hạt giống cho các giải đấu sau này mà Iraq tham dự.

"Sự kỳ vọng, cuồng nhiệt của hơn 65.000 khán giả trên sân Basra và mong muốn giành được chiến thắng trọn vẹn thứ 6 liên tiếp, vừa là động lực cũng là sức ép nặng nề lên đội tuyển chủ nhà Iraq. Chắc hẳn HLV Jesus Casas và các cầu thủ Iraq cũng cảm nhận được đội tuyển Việt Nam cho dù là dưới thời HLV Park Hang-seo, HLV Troussier hay bây giờ là HLV Kim Sang Sik, chưa bao giờ là đối thủ dễ dàng", VTV bình luận.

Đội tuyển Iraq đã từng thua Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Trong hai trận đấu với đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Troussier, đội tuyển Iraq cũng chỉ có hai chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1 - 0 trên sân Hàng Đẫy và 3 - 2 tại Asian Cup (Qatar) nhờ các bàn thắng ở phút bù giờ hay khi đối thủ không may bị đuổi người từ rất sớm (Khuất Văn Khang).

Trong cuộc đối đầu gần nhất ở cấp độ U23, trước một đội tuyển U23 Việt Nam chơi rất tự tin và thi đấu sòng phẳng của HLV Hoàng Anh Tuấn, U23 Iraq cũng chỉ có được bàn thắng duy nhất từ chấm 11m xuất phát từ sai lầm cá nhân ở hàng thủ của U23 Việt Nam.

