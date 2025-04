Hai nhà mạng vừa tăng tốc độ Internet lên gấp đôi, tối thiểu 300Mbps

Theo báo cáo tốc độ Internet toàn cầu từ Ookla Speedtest Global Index, tốc độ băng rộng cố định trung bình trên thế giới tùy thời điểm và quốc gia nhưng dao động ở mức 100Mbps. Riêng ở Việt Nam, tốc độ trung bình từ tháng 12/2024 - 2/2025 đạt 167Mbps. Như vậy, tốc độ tối thiểu 300Mbps là rất cao so với mức trung bình hiện nay, so với toàn cầu và tương đương mức bình quân của 5 quốc gia có hạ tầng mạng lưới tốt nhất thế giới (Singapore: 345Mbps, UEA: 313Mbps, Hồng Kông: 312Mbps, Ireland: 295Mbps, Pháp: 290Mbps). Việc cung cấp 300Mbps ở mức tối thiểu cho thấy hạ tầng Internet Việt Nam đang phát triển nhanh chóng và vượt trội so với xu hướng thế giới.