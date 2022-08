Top 5 ứng dụng ấn tượng trên Google Play khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Google Play đã chính thức có mặt trên thị trường tròn 10 năm. Theo Google, khu vực châu Á - Thái Bình Dương là một trong những khu vực sở hữu nhiều nhà phát triển ứng dụng nhất thế giới (gần một phần ba trong tổng số 26,9 triệu nhà phát triển ứng dụng trên toàn thế giới) và là một trong những thị trường có nhiều người dùng tham gia nhất. Trên thực tế, lượt tải xuống và sử dụng các ứng dụng dành cho thiết bị di động tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhiều hơn bất kỳ khu vực nào khác.

Dưới đây là 5 ứng dụng ấn tượng trên Google Play tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương do Google công bố:

Magic Tiles 3

- Nhà phát triển: Amanotes, Việt Nam

- Ra mắt trên Google Play: Tháng 2, 2017

Ứng dụng trò chơi âm nhạc này nhanh chóng sở hữu sự yêu thích đông đảo từ Mỹ, Nhật, Brazil, và Nga. Magic Tiles 3 được thiết kế cho phép bất kỳ ai, ngay cả những người không biết về âm nhạc, có thể chơi các nhạc cụ như piano, guitar và trống trên điện thoại cảm ứng của mình. Bạn có thể chọn từ hơn 5.000 bài hát ở nhiều thể loại như nhạc pop, rap, jazz và nhạc dance, đồng thời cạnh tranh với những người khác trên toàn cầu trong một trò chơi tương tác.

Ứng dụng trò chơi Magic Tiles 3 phát triển bởi Amanotes.

Forest

- Nhà phát triển: Seekrtech, Đài Loan

- Ra mắt trên Google Play: Tháng 8, 2014

Shaokan Pi, Giám đốc điều hành của ứng dụng Forest cho biết: “Mục tiêu chính của Forest là khuyến khích người dùng đặt điện thoại xuống và tập trung vào những thứ quan trọng hơn xung quanh họ”.

Đây là cách mà ứng dụng hoạt động: Bạn đặt ra một khoảng thời gian tập trung cho mình, dù bạn đang làm việc tại văn phòng hay ăn tối cùng bạn bè. Một khi đặt điện thoại xuống, một cái cây ảo sẽ bắt đầu được trồng. Nếu bạn giữ tập trung (và không nhìn vào điện thoại), cây non sẽ phát triển thành một cây lớn. Và bạn có thể kiếm thêm tiền ảo thông qua đó để trồng nhiều cây hơn, và cuối cùng là cả một khu rừng. Ngoài ra, nhờ vào sự hợp tác giữa Forest và tổ chức Trees for the Future nhằm tạo thêm lợi ích cho thế giới thực, bạn có thể sử dụng tiền ảo trong ứng dụng để trồng cây thật trên Trái đất.

SmartNews

- Nhà phát triển: SmartNews, Nhật Bản

- Ra mắt trên Google Play: Tháng 3/2013

SmartNews là một dự án cũng đang kỷ niệm 10 năm thành lập trong năm nay. Ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo để thu thập và cung cấp chế độ xem tin tức được lựa chọn và sắp xếp chu đáo từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng nó không chỉ là một buồng vang thông tin chuyên mang lại góc nhìn một chiều. Tính năng Tin tức từ mọi phía (News From All Sides) của ứng dụng hiển thị cho mọi người các bài báo về nhiều quan điểm chính trị. SmartNews cũng đã phát triển các sản phẩm kịp thời như bảng điều khiển COVID-19 và thiết bị theo dõi cháy rừng và bão.

Evolve

- Nhà phát triển: Evolve, Ấn Độ

- Ra mắt trên Google Play: Tháng 7, 2020

Evolve, một công ty khởi nghiệp về công nghệ y tế hỗ trợ cuộc sống của cộng đồng LGBTQ+ đã lọt vào danh sách ứng dụng tốt nhất năm 2021 của Google Play tại Ấn Độ. Ứng dụng cung cấp nội dung giáo dục cho các thành viên của cộng đồng LGBTQ+, bao gồm các chủ đề như đón nhận xu hướng tính dục và công khai bản thân với người thân của mình.

Anshul Kamath, đồng sáng lập của Evolve, cho biết: “Cần có nhiều giải pháp linh hoạt hơn cho cộng đồng này. Chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp một không gian ảo an toàn, nơi các thành viên có thể tự giải quyết vấn đề của bản thân và đối diện với những thách thức cụ thể có ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần hàng ngày của họ”.

Mom Sitter

- Nhà phát triển: Mom Sitter, Hàn Quốc

- Ra mắt trên Google Play: Tháng 7/2020

Mom Sitter, một nền tảng kết nối cha mẹ với người giữ trẻ, đã đứng đầu danh mục chăm sóc trẻ em của Google Play tại Hàn Quốc vào năm 2021. Tuy nhiên, nó không thực sự bắt đầu như một ứng dụng dành cho thiết bị di động. Sáng kiến này ban đầu là một trang web hỗ trợ cha mẹ tìm người trông trẻ khi họ đi làm hoặc khi nhà trẻ không còn chỗ.

Sau khi tham dự chương trình ChangGoo, chương trình đào tạo của Google dành cho các nhà phát triển và công ty khởi nghiệp ở Hàn Quốc, nhóm Mom Sitter đã biết rằng họ có thể tiếp cận nhiều người hơn nếu đưa lên thiết bị di động.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/top-5-ung-dung-an-tuong-tren-google-play-khu-vuc-chau-a-thai-binh-duong-1388590.ngn